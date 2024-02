Yo también soy andaluz

Solo hay que introducir las palabras "soy andaluz" en el buscador de la red social TikTok para encontrar miles de vídeos de este popular trend, entre los que se encuentran muchos jóvenes como los protagonistas de este reportaje.

En estas apariciones, echan mano de mucho ingenio y en clave de humor desmontan tópicos y estereotipos de su cultura de origen. Son los más jóvenes de ese 9% de la población de origen extranjero y ascendencia de otros países que el Instituto Nacional de Estadística señala que viven en Andalucía. Una sociedad cada vez más diversa e intercultural, en donde las señas de identidad son cada día más porosas y se permean de diferentes culturas. "Manosea tus raíces", que dice un popular anuncio publicitario.

Buscando las redes sociales de El chino Sevillano, al creador de contenido José Mei, que ha hallado en Internet una vía de emprendimiento para la tienda familiar, combinando humor y antirracismo, aparece su hermana Ana Meizhu. Sevillana de padres chinos, tiene 20 años, es estudiante de Biotecnología en la Universidad Pablo de Olavide y siempre que puede le echa una mano en la popular tienda (tiene más de 200.000 seguidores en su perfil).

Meizhu cuenta que estudió en el colegio público Pino Flores, en el barrio de Pino Montano, y que en primaria solo había tres compañeros en su colegio hijos de chinos. "Yo es que no tengo ya mucha relación con la comunidad china, la verdad. Mis costumbres son de aquí. Lo único la comida china, claro, que me encanta", sostiene con un marcado acento andaluz.

Ana Angono, vecina del sevillano barrio de El Plantinar, tiene 26 años y ascendencia de Guinea Ecuatorial. Llegó a Andalucía con tres años y, a la pregunta de si se siente andaluza, responde tajante: "no lo siento, lo soy". "Esto ha sido difícil a lo largo de mi vida. Sales cuando eres chica una tarde de Semana Santa a ver pasos y te hablan en inglés", relata. "Tú contestas: soy sevillana. Y te responden, ¿pero de dónde eres de verdad? Soy andaluza, pero soy negra", sostiene.

"No es que me sienta andaluza, es que lo soy" "La verdad es que he crecido en un entorno blanco", relata Angono. "Cuando la gente hace algún comentario racista, suele ser de forma inconsciente. Es ahí cuando las personas racializadas nos sentimos excluidas, porque aunque haya más extranjeros en un sitio, no hay conciencia de esa diversidad. La comunidad afro andaluza aún no tiene visibilidad", concluye.

Para estos jóvenes, los referentes y tener cada vez más visibilidad es muy importante. Por eso, Manuel Ijioma, sevillano de 20 años, estudiante de Historia del Arte, con padres nigerianos, subraya lo bien que se sintió hace unas semanas cuando participó en un encuentro sobre nuevas narrativas migratorias e identidades afro andaluzas por la asociación MAD África. "Vino el activista, humorista y creador de contenido Lamine Thior, que es de Algeciras, y nos juntamos mucha gente racializada, crecida o nacida aquí. Somos como piezas de lego y todas, las andaluzas y las afro, forman parte de nosotros", afirma. Lamine Thior, para más señas, es colaborador habitual del programa de El Gran Wyoming.

"Una cosa es que haya más gente de todos sitios en Andalucía y otra diferente que se sientan integrados" Manuel asegura que él percibe mayor diversidad en la universidad y en las calles de Sevilla, pero no cree que eso sea una verdadera inclusión. "No es que haya sentido una discriminación directa por ser negro, pero sí he sentido como si tuviera que esforzarme más", apostilla.

Eso sí, los tres coinciden en lo mismo al ser preguntados sobre si se ven en el futuro viviendo en Andalucía. Manuel sostiene que "creo que hay pocas posibilidades. Tendré que irme para hacer el máster". Ana Angono piensa que "me veo yéndome, sí. Es que aquí faltan oportunidades". Para su tocaya y futura biotecnóloga ocurre lo mismo, "para investigación científica la cosa está difícil", especifica.

Una mirada hacia la migración andaluza

La Organización Internacional de las Migraciones (OIM), dependiente de la ONU, realizó recientemente el estudio, Una Mirada hacia la Migración en Andalucía. Perfiles, percepciones y experiencias de las personas migrantes residentes, apoyado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Andalucía. Entre sus conclusiones, refleja opiniones tan llamativas como que un 9% de los encuestados aseguró haber sido víctima de un trato diferencial en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

Por ejemplo, una de cada diez personas migrantes que participaron en esta encuesta consideraban que habían sido discriminados a la hora de acceder a una vivienda. Otros denuncian actitudes prejuiciosas, como si por el hecho de ser inmigrantes supusieran un peligro o tuvieran un pobre bagaje educativo. Entre los lugares donde han percibido haber recibido un trato diferencial, según estos resultados, destacan la calle, el transporte público, la administración, el colegio y restaurantes, tiendas y supermercados.

Ocho apellidos andaluces

Victoria Brause, uruguaya de 37 años, afincada en Andalucía hace ya diez años abunda en esta cuestión."Yo me quiero quedar en Andalucía. Soy feliz aquí, decidí migrar a esta tierra. No me gusta Madrid. Si me voy, sería para volver a Uruguay, pero justo ahora la cosa no está muy bien por allí".

Para Brause, "hay un momento en que tus costumbres van mezclándose con las de aquí y ya te sientes de aquí". "Es algo tan simple como participar de la vida diaria y sentirte en comunidad. No creo que necesitemos más credenciales. No necesitamos ocho apellidos andaluces", añade, y cita incluso a Blas Infante: "andaluz es todo aquel que habite esta tierra, ¿no?".

Yo me quiero quedar en Andalucía. Soy feliz aquí, decidí migrar a esta tierra Victoria Brause

Juan Martínez es el joven que menos tiempo lleva en la comunidad autónoma de este grupo. Colombiano de 23 años y estudiante de FP de Gestión Administrativa, Martínez llegó junto a su familia a Almería en 2019: "asentarnos fue difícil. Ya había vivido aquí tiempo mi abuela, y primero vino mi hermano. Mi padre llevaba mucho tiempo intentando que nos pudiéramos mudar. Las cuestiones administrativas para tener residencia y permiso de trabajo son la pescadilla que se muerde la cola siempre", señala.

No obstante, Martínez afirma que se ha sentido estos años muy bien acogido. "Es un lugar donde he podido hacer mi propia familia, mis amigos y mi pareja. Es mi sitio ya", cuenta.

"Siempre que puedo viajo por el resto de Andalucía. Estoy enamorado de Sevilla" "Soy voluntario de una asociación de estudiantes Erasmus. Gracias a esto, he podido viajar por gran parte de Andalucía", afirma Juan. Según Martínez, "recuerdo que cuando nos mudamos, me impresionó mucho la arquitectura". "La verdad es que, desde que llegué pocas cosas no me han gustado", asegura. Para Juan fue difícil seguir las clases al principio, "hablaban muy rápido, pero luego te acostumbras y terminas hablando así, añade entre risas.

Ni son 'panchitos', ni comen perros

No obstante, no todo es de color de rosa. Este almeriense adoptivo asegura que se molestó mucho cuando descubrió que significaba panchito. Sobre esto también habla Victoria, "algunas veces por mi acento he sentido que me trataban como de segunda categoría", se sincera. "Como ocurre con los chinos", apostilla Ana Meizhu. "Es muy cansino eso de que nos comemos a los perros y los gatos", se lamenta.

Brause, por su parte, que combina trabajos en el sector servicios con su actividad como fotógrafa, describe como principal inconveniente de vivir en Andalucía "el hecho de estar sola". "No tengo familia aquí, si estoy sin trabajo no puedo pasar una temporada en casa de mis padres. Es el efecto bola de nieve, siempre tengo que trabajar en el sector en donde más empleo hay y al final no desarrollo mi profesión", detalla.

Su proyecto fotográfico de fin de grado, precisamente, lo dedicó a investigar estos temas. Titulado Nuevas identidades andaluzas, incluye una serie de retratos de jóvenes millennials y de la generación Z en sus barrios o sus lugares de trabajo. "Todo surge de una intención de hablar de mí misma a través del retrato. Describir cómo cuando te empiezas a adaptar, permea en ti la cultura andaluza, y eres dual, te sientes de varios sitios", concluye.