Emilia limpia cada día sola un instituto de 600 alumnos y su caso no es una excepción

La jornada laboral de Emilia comienza a las dos de la tarde. Durante las siguientes siete horas, esta limpiadora de 63 años se enfrenta a un gigantesco instituto de 4.112 metros cuadrados, con más de una treintena de aulas por las que diariamente pasan más de 600 adolescentes y casi un centenar de trabajadores del centro. La limpieza de los aseos, los despachos, la biblioteca, el salón de actos, el gimnasio, las pistas deportivas y el patio también forman parte de sus tareas diarias. Y lo hace sola.

Emilia lleva trabajando como limpiadora toda la vida: 46 años. Tras pasar por cuatro empresas privadas, hace dieciséis obtuvo su plaza como personal laboral de la Junta de Andalucía y comenzó a trabajar en el IES San Pablo (Sevilla). En este centro debería haber cuatro personas encargadas de las tareas de limpieza, pero el goteo de bajas no cubiertas por la administración, denuncia, ha ido dejando a Emilia sola en una situación insostenible. "Es una sobrecarga de trabajo muy grande, de la que llevamos tirando muchísimo tiempo, y llega un momento en el que ya no puedes tirar más. Te tienes que dar de baja porque ya no puedes más", narra la profesional.

Para CCOO, detrás de esta situación hay "una voluntad política de no cubrir las vacantes de personal laboral que se generan en los centros educativos". Alberto Barrios, secretario general de enseñanza de CCOO en Sevilla, explica que "la falta de reposición del personal que se ha jubilado genera sobrecargas de trabajo en la plantilla que continúa trabajando y un aumento de los riesgos de accidentes y de incapacidades temporales que en muchos casos llegan a ser permanentes".

Emilia, limpiadora del IES San Pablo (Sevilla) / Jorge Jiménez

Plantillas envejecidas y precarizadas

Es el caso de Aurora (nombre ficticio), compañera de Emilia en el IES San Pablo, que en el momento de la realización de este reportaje se encontraba de baja debido al pinzamiento de un nervio en la espalda. "Eso es de una sobrecarga de aguantar hasta que ya no puedes más", argumenta Emilia. Y denuncia: "La mayoría del personal tenemos más de 50 años, y muy trabajados. No es lo mismo que cuando tienes 20 o 30. Yo tengo un esguince en el tobillo y vengo con una tobillera a trabajar".

El IES San Pablo está compuesto por un edificio principal de tres plantas de 4.112 metros cuadrados, un gimnasio de 645 metros cuadrados, y pistas deportivas que suman 6.851 metros cuadrados, según datos facilitados por personal del centro. Por si no fuera suficiente, el instituto se encuentra en plenas obras de bioclimatización, por lo que el polvo y los escombros de la reforma se suman a la lista de tareas de las que Emilia tiene que encargarse en solitario.

Emilia, la única limpiadora del IES San Pablo, muestra su esguince de tobillo / Jorge Jiménez

Ante este panorama, la pregunta surge por sí sola: ¿qué pasa si, un día, Emilia cae enferma y no puede acudir a su puesto de trabajo? Su respuesta es tajante: "Que se queda el instituto sin nadie. Sin nadie. Como le ha pasado al IES Luca de Tena [Sevilla]", expone. Desde CCOO denuncian que "cuando ya no queda personal en un centro, el Gobierno de la Junta de Andalucía opta por la privatización, por ejemplo, con subcontratación de empresas de limpieza, lo que aumenta la precarización de un empleo muy feminizado: jornadas a tiempo parcial, con bajos salarios". Para el sindicato, "el modelo de gestión del Gobierno de la Junta se puede resumir en servicios públicos privatizados y trabajadoras explotadas".

En la misma línea, la responsable del sector laboral de CCOO Enseñanza, May García, considera que "sólo hay que hacer el cálculo del número de institutos y de personal de limpieza y la estimación es 2,2 trabajadoras por centro. Esta carencia de personal se 'tapa' con privatización del servicio". "Esto lleva a menos empleo público, más precariedad laboral con contrato a tiempo parcial o por horas de las empresas licitadas con dinero público y, en definitiva, a una privatización de la Educación", denuncia.

A preguntas de este medio sobre el proceso de contratación del personal de limpieza y la reposición de vacantes, desde la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública insisten en que actualmente "no les consta ninguna incidencia de gravedad". Función Pública sí reconoce que el proceso de selección de personal en muchas ocasiones se alarga debido a que es "muy garantista" y aspira a mejorarlo gracias al decreto de simplificación administrativa. El objetivo es eliminar aquellos trámites que no sean "esenciales" y reducir a la mitad los tiempos de contratación y de reposición de bajas.

Por su parte, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional se limita a aportar los siguientes datos: "El contrato que se encuentra en vigor actualmente por parte de la Delegación de Educación en Sevilla para el servicio de limpieza de los institutos públicos y centros especializados dependientes de la Junta de Andalucía en la provincia fue adjudicado por valor de 15,9 millones". Dicho contrato "beneficia a 150 centros docentes, empleándose aproximadamente a 585 personas trabajadoras para la realización del servicio". Y añaden: "en la licitación participaron un total 17 licitadores y se adjudicó a cinco empresas".

Elisa Díaz Rojas, Delegada de CCOO Enseñanza en Sevilla y presidenta del Comité de Empresa de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, relata que otra de las prácticas que se llevan a cabo cuando un centro se queda sin personal de limpieza son los desplazamientos. "Mandan a una limpiadora de otro centro al que se ha quedado sin ninguna, para que vaya a una mano. Pero eso es desvestir a un santo para vestir a otro".

Fachada principal del IES San Pablo (Sevilla) / Jorge Jiménez

¿La solución?

Desde el Comité de Empresa de Educación explican que a las direcciones de los centros docentes se les ofrece la opción de elegir si la contratación de los servicios de limpieza se realiza a través de la administración o de una empresa privada. "Lo que ocurre es que con los problemas que estamos teniendo [con el personal laboral de la Junta], prefieren una empresa privada", explican las mismas fuentes. "No es que limpien mejor, es que si falta una persona, la empresa manda otra al día siguiente", exponen.

Para CCOO, la solución a la situación del personal laboral de administración y servicios de la Junta de Andalucía "empezaría por cubrir todas las vacantes existentes de personal laboral y dimensionar las plantillas a las necesidades de los centros educativos, velando por la creación de empleo público y de calidad". "Esta administración no puede asumir con tanta normalidad que las trabajadoras sufran daños en su salud derivados de su desempeño laboral", añade Barrios.

La Consejería de Función Pública pone el foco en el mencionado decreto. "Con el decreto de simplificación se quiere reducir, al menos, un 50% el tiempo de la cobertura de las bajas", explican. Con la aplicación de este decreto, desde la Junta aspiran a "revisar todo el procedimiento, eliminar los trámites que no sean esenciales y agilizar el proceso". "La intención y el trabajo van en ese sentido", recalcan.

Mientras llega o no la solución, Emilia seguirá acudiendo a su puesto de trabajo. En el horizonte, una fecha: el 23 de abril de 2025. Ese día cumplirá 65 años y se jubilará, tras 47 años dedicada a la limpieza.