Giro de guion del presidente del PP de Jaén: de la polémica de su audio a pedir parar las oposiciones porque "huele mal"

El presidente provincial del PP de Jaén y diputado autonómico, Erik Domínguez, ha comparecido este sábado a raíz de la polémica generada por el asunto de un audio, denunciando la "máquina del fango" del PSOE, al tiempo que ha pedido "paralizar" el proceso de oposiciones en la Diputación provincial porque "huele mal". Ha demandado además al exdiputado autonómico de Ciudadanos Enrique Moreno que diga "a quién del PSOE filtró el audio".

Durante su comparecencia, ha indicado que, pese a haber sido unos días "muy difíciles", siempre ha tenido "la conciencia muy tranquila" y está "agradecido" de que la verdad salga a la luz. "Lamentablemente, este viernes se pudo comprobar cómo efectivamente la publicación de un audio privado dirigido a Enrique Moreno responde al 'modus operandi' del Partido Socialista, y más concretamente del PSOE de Jaén y del señor Paco Reyes", según Domínguez.

Ha señalado que se trata de "un nuevo intento de enfangar al PP de Jaén" y, por ello, él fue acusado "de lo que presuntamente está haciendo el propio PSOE en la Diputación provincial de Jaén".

Domínguez reconoce el audio

Domínguez ha reconocido nuevamente que el audio se produjo y afirma que no tiene "nada que esconder", puesto que lo que le pasa al exdiputado de Ciudadanos Enrique Moreno son unas bases públicas, desde que el día 10 de noviembre de 2022 están a disposición de los miembros del Consejo de administración del Consorcio Metropolitano de Jaén, que son aprobadas la mañana del 15 de noviembre de 2022, antes de ser compartidas y, además, estando ya publicadas en el BOJA las bases de otras provincias, teniendo en cuenta que los requisitos son troncales.

Además, ha incidido en el hecho de que se trata de un proceso de selección para la Gerencia, que no es una oposición pública. Ha indicado que, aun así "no existió ningún privilegio", en tanto que el propio Moreno afirma "que ya tenía pensado presentarse, que no le supuso nada recibirlas, y que se trataba de un Tribunal imparcial e independiente".

Por tanto, ha señalado que es "la máquina del fango del PSOE" la que trata de "sacar de contexto el audio". "Lo que sí huele mal, y sí parece estar enturbiado, son las oposiciones a las que concurre Enrique Moreno actualmente para la Diputación gobernada por el PSOE de Jaén", según ha señalado, apuntando que se trata de unas oposiciones para tres plazas de Grupo A, subgrupo A1, a las que se presentan más de 250 personas y que solo aprueban en la primera prueba siete personas, y de ellas, la tercera mejor nota es la del propio Moreno, quien se presenta a la segunda prueba, "casualmente justo horas antes de que se filtre el audio".

Ha señalado que "hay más, y es que la segunda mejor nota la obtiene un familiar de alguien que ha ostentado cargo público por el Partido Socialista y familiar también de cargos actuales de la Diputación provincial de Jaén".

Pide "paralizar el proceso selectivo"

Ante los "indicios" de que pudiera ser, presuntamente, un procedimiento que "no cumple los principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia y seguridad jurídica, el PP de Jaén exige a la Diputación provincial y a su presidente, Francisco Reyes, paralizar este proceso selectivo".

También ha anunciado que registrarán en la Diputación "la petición de convocatoria de una comisión de investigación para llegar hasta el final del asunto". Domínguez ha pedido a Reyes que "paralice él mismo este proceso selectivo" porque, de no hacerlo 'motu proprio' "estudiaremos con nuestros servicios jurídicos la forma legal de hacerlo".

"Porque es injusto que haya más de 250 opositores que mantuvieran la esperanza de conseguir el trabajo para el que llevan años preparándose y no lo hayan logrado porque el procedimiento no hubiera sido limpio, y por lo que se entendería que estas personas quisieran alegar", ha indicado.

En su opinión, "estamos ante algo muy grave porque esto sí es una oposición", sí es un procedimiento para la selección de empleo público, y, "no huele a flor de un día", sino que podríamos estar ante el modus operandi del Partido Socialista en las instituciones en las que gobierna, en este caso en la Diputación provincial. "Es decir, aquello de lo que se ha pretendido acusar al PP falsamente", ha apuntado.

Quiere saber quién filtró el audio

Asimismo, ha exigido a Enrique Moreno que diga a quién del PSOE "filtró el audio y quién es la persona que lo pasa al medio de comunicación, porque está claro que al ser una conversación privada" entre ambos, solo el exdiputado de Cs "ha podido filtrarlo, ya que es evidente que yo no lo he hecho".

En este sentido ha anunciado que los servicios jurídicos del PP están estudiando también si ha existido vulneración de derechos fundamentales como el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, vulneración de protección de datos, y otros delitos que supuestamente pudieran haberse cometido.

"Los ataques falsos hacia mí solo obedecen a objetivos partidistas del Partido Socialista de Jaén con la única intención de enfangar y ensuciar el gran trabajo que está haciendo el Partido Popular de Jaén", ha señalado Domínguez.

"Ataques que llevan meses produciéndose y que en este caso está claro que es un intento de tapar lo que va a ocurrir el día 17 de mayo", ha señalado, en referencia a los socialistas Julio Millán, ex alcalde de Jaén, y África Colomo, actual vicepresidenta de la Diputación, que van a declarar ante el juez como investigados por un caso de denuncia falsa contra el PP.

Espadas y Moreno se pronuncian

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha reclamado este sábado al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "explicaciones" sobre la "pillada" del presidente provincial del PP de Jaén y diputado autonómico, Erik Domínguez, y sobre "cómo se asumirán responsabilidades".

"No puede pasar desapercibido que se haya pillado a un responsable provincial y parlamentario trasladando una información antes de ser pública y disponiendo de esa información por parte de la Junta de Andalucía", ha dicho el dirigente socialista.

Por su parte, Enrique Moreno se ha defendido. "Me negué a estar bajo el paraguas del Partido Popular, no quería estar vinculado al Partido Popular", dijo este viernes en declaraciones a Europa Press. Añadió que se le ofrecieron "otros cargos políticos de libre designación", pero los rechazó porque su intención era "concurrir a una oposición, a un concurso público o a algo que tuviera carácter de imparcialidad, de independencia y de objetividad".

Apuntó que él concurrió por el puesto de gerente del Consorcio del que se le adelantaron las bases porque ya lo tenía decidido antes de recibir ese audio y "estaba pendiente de la publicación", igual que se había hecho con otras provincias.