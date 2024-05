Dónde y cómo ver las auroras boreales: ¿volverán a aparecer este sábado?

Durante la noche del viernes y madrugada del sábado, prácticamente en todo el mundo se pudieron ver imágenes espectaculares de una gran aurora boreal, desde países del norte de Europa donde es más habitual hasta multitud de rincones de España. Incluso en Andalucía, en las provincias de Almería, Córdoba, Sevilla o Huelva se podía mirar al cielo y ver un color rosado y anaranjado increíble y poco habitual.

Ahora la pregunta es si este sábado por la noche, e incluso el domingo, podrá volver a repetirse el fenómeno, al menos en alguna parte del país. Desde la mañana del viernes muchos expertos, sobre todo la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, vienen avisando de que este evento singular se iba a producir, ya que es la más fuerte de los últimos 20 años que ha golpeado la Tierra.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha estado informando de que "se están observando auroras polares a latitudes muy bajas del hemisferio norte, incluida España" y en su página web cuenta con una sección dedicada al clima espacial en la que va explicando cuál es la situación y las probabilidades que hay cada cierto tiempo.

Una aurora boreal ha sido visible este viernes desde gran parte de España / Observatorio de Calar Alto

¿Dónde se ve la aurora boreal en España?

Para este tipo de fenómenos, las predicciones son complicadas, pero todo indica a que será de una intensidad menor. Según diferentes estimaciones, sobre todo podría verse en la costa Cantábrica o en zonas meridionales durante lo que queda de fin de semana por la gran actividad solar que se está registrando estos días.

Este fenómeno electromagnético es más propio de las regiones polares, pero las condiciones que se están dando en la Península Ibérica son favorables para que se pueda volver a dar, al menos en observatorios.

En caso de que se repita, es importante tener en cuenta diferentes consejos sobre cómo y dónde colocarse para verlas, y qué material usar para captarlas. Lo fundamental es que sea de noche y cuanta más oscuridad mejor. Por ello, hay que alejarse de la contaminación lumínica y de las grandes ciudades. Por ejemplo, en la montaña, en pequeños pueblos o lugares muy abiertos.

Insólitas auroras boreales también vistas desde Canarias este viernes / Miguel Calero

También es necesario que haya claridad en el cielo, que esté despejado y no haya nubes que se interpongan. Además, captarlas no es fácil. Requiere de cámaras que permitan un ajuste preciso. "Recomiendo a todo el mundo intentarlo, y si pueden ir con una cámara con exposición lo más alta posible. Porque quizá no se ve bien a simple vista, pero con la cámara si se podrá", cuenta Rafael Balaguer, responsable de investigación en la Agrupació Astronómica de Girona, a El Periódico de Catalunya, que pertenece también al grupo Prensa Ibérica.

¿Qué es lo que causa la aurora boreal?

Según explica la AEMET, la aurora boreal (auroras polares del hemisferio norte) es un fenómeno de electricidad atmosférica (electrometeoro) "consistente en un fenómeno luminoso que aparece en las capas superiores de la atmósfera en forma de arcos, bandas, cortinas, etcétera".

Detalla que, al contrario que los fenómenos meteorológicos habituales, se forman mucho más arriba de la troposfera, normalmente a una altitud de entre 90 y 150 kilómetros.

"Las auroras aparecen por la interacción entre el viento solar y el campo magnético de la Tierra. El viento solar es más fuerte en momentos cercanos a la máxima actividad solar, que se produce en ciclos de entre 10 y 12 años", cuenta la Aemet.

Actualmente, se está cerca del máximo de actividad solar, por lo que las auroras polares se deben a la presencia de partículas cargadas eléctricamente y eyectadas desde el sol (el viento solar), las cuales actúan sobre los gases enrarecidos de las capas superiores de la atmósfera. Así, se desencadena una tormenta geomagnética, lo que permite percibir auroras desde latitudes más bajas.