La Junta busca facilitar la vida a las familias de la Policía y Guardia Civil en el Campo de Gibraltar

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha informado en el Consejo de Gobierno de este martes sobre la creación de un grupo de trabajo para proponer la adopción de medidas específicas de apoyo a favor de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad destinados en el Campo de Gibraltar.

Sanz ha subrayado que, tres meses después de la muerte de los dos agentes de la Guardia Civil embestidos por una narcolancha en Barbate, la respuesta por parte del Gobierno sigue siendo insuficiente. Por todo ello, el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía ha vuelto a defender que la zona sea declarada de Especial Singularidad, y que la Policía y la Guardia Civil sean consideradas profesión de riesgo.

Según ha adelantado el titular de Interior del Gobierno autonómico, "el grupo de trabajo está ocupándose de detectar necesidades y proponer medidas de apoyo en el ámbito de las competencias de la Junta de Andalucía a los vecinos del Campo de Gibraltar".

"Al menos, tenemos la preocupación de ayudar en la medida de las posibilidades del Gobierno andaluz y facilitarles la conciliación y la vida diaria", ha añadido, recordando la alta tasa de rotación de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esta zona debido a la conflictividad y la falta de recursos para luchar contra el narcotráfico en el territorio.

"Mejorar la calidad de vida de los agentes"

Entre otras cuestiones, ha apuntado a la posibilidad de gratuidad o bonificación de servicios para "mejorar la calidad de vida de los agentes", vinculadas a los comedores escolares, la movilidad y el transporte público, la educación de los hijos y el acceso a la universidad, también a instalaciones de índole deportivo o cultural. "En definitiva, sería dotarles de un entorno más favorable", ha recalcado.

Antonio Sanz ha enviado a la Policía y la Guardia Civil destinada en esa comarca "el máximo cariño y apoyo" de la Junta de Andalucía. "Estamos poniendo todo el corazón y la dedicación". No obstante, el consejero no ha concretado mucho más cuáles serían, ya que ha asegurado en su intervención tras el Consejo de Gobierno que "se están empezando a diseñar". Asimismo, desde el Ejecutivo andaluz se ha recordado que este paquete de acciones no son "una iniciativa de confrontación con el Gobierno".