Moreno confía en que las negociaciones sobre Gibraltar finalicen en "un buen acuerdo"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este jueves que espera que las negociaciones sobre Gibraltar entre Europa y el Reino Unido "marchen" y que finalicen en "un buen acuerdo" para la comarca del Campo de Gibraltar, incidiendo en que desconoce de qué manera afectará el anuncio del adelanto electoral en Reino Unido al 4 de julio, ya que "por lo que dicen las encuestas" es posible que haya un cambio de Gobierno en el Parlamento británico.

En declaraciones a los medios de comunicación en la Sierra de Grazalema, Moreno ha aclarado que no quiere "ingerir en asuntos que no nos corresponden" al no ser británico ni votar en estos comicios, pero añadiendo que "como español y como andaluz", lo que quiere es "que se solucionen los problemas derivados de una situación anómala que se produce en el campo de Gibraltar con la colonia de Gibraltar".

"Muchas veces para conseguir un buen acuerdo hace falta serenidad", ha aseverado el presidente andaluz, quien ha trasladado como una de sus preocupaciones, "más allá de la propia soberanía irrenunciable como españoles", es la diferencia de rentas entre habitantes del municipio gaditano de La Línea de la Concepción y de Gibraltar, que se encuentran, según sus palabras, e una diferencia de renta "de nueve a uno".

"Creo que hay que armonizar fiscalmente los territorios, hay que hacer una inversión extraordinaria también en infraestructura y tenemos que buscar fórmulas para que esa riqueza que ha generado la Roca, como consecuencia de su situación de paraíso fiscal, sea trasladada al resto del Campo de Gibraltar. Esa es mi preocupación, que haya más posibilidades de renta y una redistribución de esas posibilidades económicas que podamos tener", ha argumentado el presidente andaluz.

"Buenas negociaciones" para el Campo de Gibraltar

Según denunció el presidente de la Junta tras la reunión con los alcaldes de la comarca y con la presidenta de la Mancomunidad de municipios, Susana Custodio, para informarles sobre la posición del Ejecutivo autonómico en este acuerdo que, en teoría, vendría a dar carpetazo definitivo a los efectos del Brexit en la comarca y sobre la colonia, la diferencia de renta media entre un ciudadano de Gibraltar y uno de La Línea "es de 1 a 10, a un lado de media cobran 90.000 euros anuales y al otro, 11.000 euros anuales".

El acuerdo puede ser una solución a futuro o la puntilla que apuntale una situación de desequilibrio cronificado. A esto se ha referido también el presidente de la Junta cuando ha dicho que aspira a que el nuevo acuerdo sea "una oportunidad única para sentar las bases de una nueva relación que debe reequilibrar los territorios".

Por tanto, ha señalado que lo que "espero y deseo" es que "tengamos la suficiente serenidad para hacer unas negociaciones que sean buenas, no solamente para España, sino sobre todo, para el Campo de Gibraltar".

Pese a que las negociaciones entre ambos continúan, el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, ha admitido este martes que "no hay plazos" para un acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sobre la situación de Gibraltar en sus relaciones con el bloque comunitario, un nuevo estatus para el que continúan las negociaciones para "seguir aproximando posiciones".