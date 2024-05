El difícil rastro de los contratos Covid: qué fue de los 20.000 refuerzos que contrató la Junta

La sanidad pública andaluza es un asunto de primer orden y, sin embargo, cuesta seguir el hilo de las cifras sobre las contrataciones, la bolsa, los refuerzos, las interinidades, etc. de sus profesionales. La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, anunció que estabilizará 2.000 contratos; lo que hizo levantarse de la mesa de negociación a los sindicatos por el despido de 5.000 profesionales; al tiempo que desde la administración se anuncia el refuerzo de 10.000 médicos en el Plan de Verano.

Son sólo algunos de los datos que han ocupado los titulares de las últimas semanas. Todo ello, en un marcado contexto de movilización social, con los sindicatos realizando concentraciones y protestas prácticamente cada semana, y con las listas de espera saturadas.

Los refuerzos eventuales Covid

Los conocidos como 'refuerzos Covid' son profesionales de la sanidad pública andaluza que fueron contratados, con contratos eventuales, en lo peor de la pandemia. Desde entonces, uno de los focos del debate está en la estabilización de estos profesionales, es decir, incorporar estas plazas al Sistema Andaluz de Salud (SAS). La creación de nuevos puestos de trabajo en el sistema público andaluz es un trámite del que se ocupa la Consejería de Hacienda.

20.000 refuerzos Covid. Hace ahora exactamente cuatro años, en mayo de 2020, la Junta de Andalucía anunció que contrataría en verano a 20.000 sanitarios para garantizar y reforzar la atención sanitaria. Habían pasado apenas dos meses desde el estallido de la pandemia en España, y estos 20.000 contratos eventuales se anunciaron en el marco del Plan de Vacaciones 2020.

12.000 refuerzos Covid. Superado lo peor de la pandemia, en términos sanitarios y sociales, a finales del año 2022 la Junta aseguró que estaba buscando "el encaje administrativo y jurídico" adecuado para mantener en el sistema público de salud de Andalucía a los 12.000 profesionales sanitarios que se habían incorporado como refuerzo durante la pandemia, y cuyos contratos terminaban el 31 de diciembre de 2022.

7.000 refuerzos Covid. Y buscando ese encaje se llegó hasta 2024. En enero de este año finalizaban los contratos de más de 7.000 trabajadores de la sanidad pública que se habían incorporado como refuerzos en la pandemia. Ese mismo mes [enero de 2024] la titular de Salud anunció la renovación de estos 7.000 profesionales hasta el 31 de mayo de este año.

2.000 refuerzos Covid. Al igual que ocurrió en enero, a diez días de que se cumpliera este plazo [31 de mayo], la consejera de Salud hizo un nuevo anuncio. En esta ocasión, Catalina García comunicó que la Consejería de Salud estabilizará 2.177 contratos de sanitarios que hasta ahora formaban parte del refuerzo Covid.

Este anuncio, después de los tres anteriores, agotó la paciencia de los sindicatos: CSIF, CCOO, UGT y Satse (cuatro de los cinco sindicatos que integran la Mesa Sectorial) se levantaron de la mesa de negociación y llevaron a cabo movilizaciones en todas las provincias andaluzas.

5.000 profesionales "a la calle"

Una resta simple permite comprobar que, si en enero de 2024 se anunció que se iban a estabilizar 7.000 profesionales, y cinco meses después Salud cambió esta cifra a 2.177, casi 5.000 sanitarios no serán estabilizados, como se había prometido.

Antonio Macías, responsable del sector de salud de UGT Andalucía, valora que "estos 5.000 profesionales, que están en bolsa, los utilizarán en verano para hacer sustituciones hasta el 30 de septiembre, pero luego se van a la calle".

Por este motivo, este miércoles UGT se manifiesta "contra la política de contratación del SAS". El sindicato ha convocado concentraciones en las ocho provincias andaluzas en protesta. "Estamos a final de mes y todavía ni los centros ni los profesionales saben cuándo, cuántos y por cuánto van a renovar", denuncia UGT.

El Plan Verano: 10.000 contratos

A mediados de mayo, la consejera de Salud realizó otro anuncio, esta vez sobre el Plan de Verano. La popular Catalina García informó de que en verano el SAS contará con un refuerzo de 10.000 profesionales durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre. El Plan Verano tiene como objetivo cubrir las sustituciones por vacaciones de los profesionales de la sanidad andaluza, así como las bajas por otros motivos que puedan surgir (maternidad, enfermedad, etc.).

Sin embargo, denuncian desde CCOO, esos 10.000 contratos no son nuevos puestos de trabajo, sino que muchos de estos profesionales ya están trabajando y vienen de los refuerzos Covid. "Entre junio y septiembre habrá 10.000 personas con contratos eventuales en el SAS, contratos de corta duración", aseguran desde este sindicato.

"En el mejor de los casos van a ser contratos de seis meses", denuncian fuentes de UGT. Así figura en un documento trasladado por la Dirección General de Personal del SAS a los sindicatos, y que este periódico ha podido consultar. En dicho cuadrante se muestra que los periodos de las ofertas laborales van del 1 de junio al 31 de diciembre de 2024 (seis meses), del 1 de junio al 30 de septiembre (cuatro meses), de julio a septiembre (tres meses) y del 1 de junio al 30 de junio de 2024 (un mes).

"No va a ser suficiente, seguro"

Con este panorama, las perspectivas de los sindicatos de cara a este verano no son halagüeñas. Desde UGT vaticinan "un desorden absoluto". "Aumentarán las listas de espera y en septiembre-octubre volverán a externalizar operaciones y servicios para reducirlas", valora Macías.

Un análisis que comparten desde CCOO. "La perspectiva es que este verano habrá cierre de camas y de servicios, como ya los está habiendo [caso del Hospital Muñoz Cariñanos, en Sevilla]. No se van a poder cubrir el 100% de las bajas y las sustituciones, por lo que las compañeras y los compañeros que trabajen estarán saturados. Se va a contratar a 10.000 personas, pero no son nuevos contratos; no van a ser suficientes, seguro. Al haber falta de personal, habrá disminución de quirófanos. Y las listas de espera volverán a aumentar", exponen fuentes de este sindicato.