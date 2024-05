Enfermeras andaluzas se reivindican en la 'Pepa': "Por las que tienen que emigrar, por las que no pueden más"

"No somos un sindicato, no tenemos subvenciones de ningún tipo, no disponemos de liberado, la PEPA nace del tiempo libre y de los recursos de un grupo de profesionales", explica Montes. La plataforma cuenta con vocales en las ocho provincias andaluzas, y en total cuenta con unos 20 vocales en todo el territorio.

Recién constituida como plataforma, aún no cuenta con un censo de cuántas profesionales se han adherido a ella, pero su grupo de difusión a través de Telegram cuenta con más de 2.300 personas, y otras tantas en el grupo de Whatsapp.