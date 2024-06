Los abogados mutualistas no entierran el hacha de guerra: "Que nos saquen de aquí a todos"

La lucha de los abogados contra la Mutualidad continúa. Más de 11.000 abogados andaluces están en pie de guerra contra la aseguradora privada para exigir que puedan pasar al sistema de la Seguridad Social y denuncian que les han maltratado durante años. "El propio Gobierno ha demostrado que es fallido, que nos saquen de aquí a todos", protestan los afectados.

Las declaraciones que realizó hace unos días el director de la Mutualidad, Rafael Navas, en El Correo de Andalucía no han calmado a los abogados, sino que los han encendido aún más. "Es una rigurosa mentira", sentencia Ana Gil, la portavoz de la plataforma #J2 (jodidos) en Sevilla. Los afectados aseguran que tienen una confianza "nula" en los directivos de la empresa y buscan incorporarse al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) sin perder su dinero.

Los abogados llevan meses de movilizaciones para exigir que sus condiciones mejoren. La plataforma denuncia las escasas prestaciones sociales de las que disponen, algo que el director de la Mutualidad, Rafael Navas, achaca a las bajas cuotas que se pagaron durante años. "Se pagaba menos, pero nunca hemos tenido las mismas prestaciones que el resto de ciudadanos", aclara Gil. La portavoz explica que, hasta 2012, no tenían asistencia sanitaria pública y que "los colegios tenían un convenio con la Seguridad Social". "Pagábamos 87 euros de cuota extra para tener las coberturas sanitarias, además de pagar la cuota de autónomos, si no nos podíamos ni tener hijos ni vacunarnos ni nada", sostiene. De todas formas, aclara que las cuotas "se iban aumentando hasta pagar, lo mismo que en el RETA".

El miedo de las jubilaciones

La mayor de las reivindicaciones de los mutualistas es el sistema de prestaciones por jubilación que les ha dado la Mutualidad y que, según defienden, no han podido elegir. Muchos compañeros que se pasaron al RETA para intentar mejorar sus prestaciones se han encontrado con prestaciones a la jubilación de menos de 500 euros. Estas personas, según Navas, no superan las 2.500 en España. "Con que solo uno de ellos lo estuviera seria motivo de preocupación", apunta Gil, que, aun así, subraya "no son 'algunos abogados mutualistas', sino una multitud constatada".

Ana Gil, en su despacho. / El Correo

"El Estado ha estado permitiendo y consistiendo esto", puntualiza la portavoz de #J2 en Sevilla. Desde la plataforma denuncian que el Estado les ha "desprotegido" al permitir que les aplicaran estas condiciones. Gil indica que la situación en la que viven ella y sus compañeros es contraria al artículo 50 de la Constitución, que dice que "los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad".

Durante años, los abogados han pagado cada mensualidad que la mutua les imponía y, aunque el director les aseguró que podrían disponer de ese dinero una vez se jubilaran, insisten en la necesidad de recuperar también los fondos propios. Gil explica que la Mutualidad "está invirtiendo" con sus primas. Sostiene que los beneficios de esas inversiones deben ser repartidas entres los mutualistas que pusieron el dinero. "Están jugando con nuestro dinero, si hay", señala para poner en duda que vaya a poder disponer de sus ahorros.

El Ministerio prohibirá que se acojan a partir de 2027

Ahora, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones busca dar una solución a todos los afectados, que superan las 60.000 personas en España. Desde el Gobierno plantean realizar una plataforma para poder acogerse al RETA. Sin embargo, solo incluyen a quienes se inscribieron en la mutua antes del cambio de 2005 y deja fuera a los miles de abogados que lo hicieron a partir de entonces. Además, impide que se acojan a ella a partir de 2027. "No ha cumplido con la alternatividad exigida", insiste.

Gil se basa en esta decisión de la ministra, Elma Saiz, para señalar que la Mutualidad es un sistema "fallido". Por ello, los abogados piden que no se deje a nadie atrás y que los mutualistas alternativos que se inscribieron en el sistema entre 2005 y la actualidad puedan acogerse también a la pasarela que les permita entrar en el RETA.

Mientras llega y no la plataforma, #J2 se prepara para la próxima asamblea con la Mutualidad, que se celebrará el próximo 29 de junio. Gil denuncia que, a diferencia de la cúpula de la aseguradora, ellos no tienen acceso al censo y que han cambiado, "de forma sorpresiva" el régimen electoral para "acortar los plazos e información". Pese a todo más de 4.000 abogados afectados, y los que se siguen sumando, han colocado en el punto del día la exigencia de que los directivos de la empresa dimitan.