La batalla de una madre granadina contra los trastornos de la conducta alimentaria: "Le puede pasar a cualquiera de nuestros hijos"

Patricia Cervera es una madre coraje cuya lucha contra los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA) se inició hace más de una década cuando su hija, de trece años, comenzó a padecer anorexia. "Después de muchísimos ingresos en sitios que no eran los adecuados, el trastorno ya se había cronificado, se había agravado la enfermedad", relata.

Fruto del "maltrato" y del "abandono" que Cervera y su hija sintieron por parte del sistema sanitario público andaluz comenzó una batalla que continúa a día de hoy y que, tras mucho esfuerzo, se ha materializado en la asociación TCA Andalucía, que preside, y en la creación de dos unidades especializadas en Andalucía.

El punto de inflexión ocurrió en 2019. "Una de las veces que estaba en urgencias, sentí que mi hija se me iba a morir. Llevo muchos años ya sintiendo eso, pero en ese momento en particular, viendo que nadie hacía nada o nadie sabía hacer nada decidí iniciar una petición en Change.org para recoger firmas para que se crearan en Andalucía unidades especializadas en TCA", como existen desde hace décadas en otras comunidades autónomas. En menos de tres meses la petición acumuló más de 300.000 firmas.

Una carrera de obstáculos

Cervera no presume de falsa modestia: "Se consiguieron muchas firmas en muy poco tiempo porque, hablando claro, me lo curré e hice de todo", cuenta a este periódico. La solicitud en este portal está ya cerrada, con cerca de 400.000. Las rúbricas llegaron al Parlamento de Andalucía en mayo de 2019 —en aquel momento era viceconsejera de Salud y Familias la actual consejera, Catalina García—, se constituyó la asociación y el Gobierno andaluz se comprometió a crear dos unidades especializadas en TCA. "Después de esa promesa tuvimos que llevar a cabo muchísimas acciones, pero ya como movimiento, porque se habían unido muchas familias", recuerda la presidenta.

Reivindicación frente al Parlamento de Andalucía exigiendo la creación de unidades especializadas en TCA / TCA Andalucía

A día de hoy existen dos unidades, una en Granada y otra en Málaga, referentes para Andalucía occidental y oriental respectivamente, "pero claramente insuficientes para canalizar la demanda" de personas que necesitan esta ayuda, valora Cervera. "A nivel nacional, las estimaciones que se manejan es que 70.000 personas con algún tipo de trastorno alimentario", subraya. Y alerta: quienes sufren TCA son "cada vez más jóvenes. Nos están llegando niñas y niños de 9 años que están empezando con una enfermedad que es devastadora".

Mi hermana tuvo ese problema y yo conocía los síntomas, y cuando le pasó a mi hija yo no lo aceptaba. No quería creérmelo. Patricia Cervera — Presidenta de TCA Andalucía

Desde su puesta en marcha, estas dos unidades atendieron, sólo en 2022, un total de 677 ingresos (121 en el Hospital Virgen de las Nieves y 556 en el Regional de Málaga), y 20.013 citas (10.140 en Granada y 9.973 en Málaga) por estos trastornos –anorexia nerviosa (AN) o bulimia nerviosa (BN)­–, según los datos facilitados por la consejera hace justo un año en la I Jornada de Trastorno de la Conducta Alimentaria, celebrada en Granada.

2 de junio: flores moradas

El 30 de noviembre se celebra el Día Internacional de Lucha contra los Trastornos Alimentarios. Sin embargo, explica Patricia, "existía un movimiento internacional en el que casi 50 países apoyaban que se reconociera el 2 de junio como Día Mundial de Acción por los TCA". Este día "todavía no es un día reconocido oficialmente", pero Cervera se unió a este movimiento, coincidiendo con que las 315.000 firmas habían sido depositas en el Parlamento pocos días antes, el 28 de mayo.

Actualmente, el 2 de junio es la fecha marcada en el calendario para quienes padecen estos trastornos y sus familias. "Lo escuchaba por la radio tomando el café la otra mañana y la verdad es que me da mucha alegría, porque lo he promovido yo para que se hiciera aquí en España y ya se han adherido un montón de instituciones y asociaciones", reconoce esta madre.

Así, el pasado domingo la asociación TCA Andalucía celebró en Granada una mesa informativa con el objetivo, visibilizar y animar a la sociedad en general a unirse a la campaña de concienciación #CuidaTCA. A la jornada se sumaron decenas de instituciones públicas de toda Andalucía (ayuntamientos, diputaciones, universidades, hospitales, el Colegio Oficial de Médicos de Granada o el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada, entre otros). "Esto va creciendo, cada vez más gente se adhiere a la campaña", asegura Cervera.

Uno de los símbolos de este día es el color morado. El otro, el gesto de regar una planta o una flor. "Quería encontrar un gesto que fuera universal, que representara la ayuda externa que reivindicamos para las personas que sufren este problema", explica la presidenta de la asociación. Esta entrevista se llevó a cabo el mismo 2 de junio por la mañana, y Cervera contaba que "en Granada vamos a tener iluminados prácticamente todos los edificios representativos de las instituciones: los hospitales, la delegación de Salud, el ayuntamiento, la sede del Rectorado... es algo de lo que me siento muy orgullosa, sinceramente, porque esto no existía antes".

Endeudarse para salvar a su hija

Antes de constituirse como asociación, esta madre contaba en la petición de Change.org que "sólo y exclusivamente, ante mi insistencia, se le ingresaba en el hospital, cuando estaba muy grave. Son batallas continuas para que la atiendan; la otra opción es dejarla morir en casa, lentamente. No solo tienes que lidiar con la grave enfermedad de tu hija, sino que además tienes que estar continuamente batallando con el propio sistema sanitario que debe proteger nuestra salud y nuestra vida".

"Esta situación me ha generado un importante deterioro en mi salud y afectado a mi otro hijo. Somos una familia monoparental y mis ingresos son los únicos que entran en casa. Me he tenido que endeudar para intentar ayudar a mi hija, acudiendo a especialistas privados, porque la sanidad pública no le garantizaba ningún tratamiento real”, ahonda la petición". Así, desde la asociación TCA Andalucía insisten en reivindicar que se dote a la sanidad pública de más recursos específicos para tratar adecuadamente a quienes sufren estos trastornos.

Cómo reconocer un TCA

Como explica Cervera, "aunque cada vez hablamos de inicio de los TCA más tempranos, muchas veces coinciden con la adolescencia y eso es lo que nos puede confundir. Lo más importante es que aceptemos que le puede pasar a cualquiera de nuestros hijos", expone. "De hecho, mi hermana tuvo ese problema y yo conocía los síntomas, y cuando le pasó a mi hija yo no lo aceptaba. No quería creérmelo, porque sabía lo que implicaba eso y el sufrimiento tan grande que conlleva", relata esta madre.

"El segundo paso es identificar los patrones anómalos relacionados con la comida. Evitar comidas familiares (para ocultar que no están comiendo), llevarse la comida a la habitación, decir que come con los amigos... Y mucha conducta de aislamiento social de tipo depresivo y ansioso. Esto son red flags donde rápidamente hay que actuar", explica Cervera.