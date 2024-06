Albares lanza un mensaje de "tranquilidad" en el Campo de Gibraltar y visita La Línea para conocer la Verja

José Manuel Albares es ministro de Asuntos Exteriores desde julio de 2021, pero desde entonces en su agenda nunca había aparecido una visita al Campo de Gibraltar. Hasta este martes, en que ha acudido por primera vez Algeciras para reunirse con los alcaldes del Campo de Gibraltar y la Junta de Andalucía, representada por el consejero de la Presidencia, a los que ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" al respecto de las complejas negociaciones que se mantienen con Reino Unido para el encaje de Gibraltar como territorio ajeno a la Unión Europea. Un mensaje de calma trasladado en un momento en que, como contaba este medio, la incertidumbre y la desesperanza se había generalizado entre los alcaldes de la comarca a partir del adelanto electoral convocado por Rishi Sunak para el próximo 4J.

"Las relaciones no se han interrumpido aunque el acuerdo no se podrá rubricar hasta que no haya un nuevo Ejecutivo", ha explicado en su comparecencia ante los medios el ministro, en el que ha insistido que las reuniones "se mantienen a nivel técnico" y hay, "incluso" agendadas reuniones para después del 4 de julio, fecha de las elecciones en Reino Unido.

Tal es el compromiso, ha dicho, del Gobierno de España con este asunto que el jefe de la diplomacia española ha querido alargar su estancia en la comarca hasta este miércoles (en la noche de este martes, ha estado de mitin por el 9J en San Roque), en la que realizará visita a La Línea de la Concepción, el municipio vecino del Peñón y principal interpelado en esta cuestión, con más de 10.000 residentes considerados trabajadores transfronterizos, cuyo futuro en materia de pensiones es uno de los aspectos que se negocian en el marco de estas reuniones.

"Ha habido pasos muy importantes en diversas materias", ha asegurado Albares, que ha recordado que "la idea es eliminar la Verja que separa el Campo de Gibraltar del Peñón". En este sentido, ha añadido que "lo más importante, lógicamente, no es exclusivamente la caída física de la Verja, sino lo que va a suponer de lo que queremos alcanzar, que es una libre circulación de personas y de mercancías y, por lo tanto, la creación de una zona de prosperidad compartida".

El control de la frontera, el escollo principal

Sobre el uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar, Albares ha señalado que "queremos que esté también al servicio del Campo de Gibraltar, que contribuya a su desarrollo económico" y sobre la libre circulación de personas, Albares ha remarcado que "supone la aplicación de los controles y de las obligaciones acorde al espacio europeo, exactamente igual que lo aplicable a la libre circulación de mercancías que exige los controles de la unión aduanera y una armonización para evitar un dumping fiscal".

El control de las personas que llegan al aeropuerto y el puerto es el punto que, a día de hoy, más separa las posiciones entre las partes. Gibraltar se niega en redondo a que sea España la que ejerza el control, a través de sus agentes, de la frontera de la UE que representa la entrada por el puerto el aeropuerto del Peñón. En este sentido, Albares ha recordado que "Schengen funciona de una manera y no hay dos formas en las que pueda funcionar". Así, ha indicado que "los puntos que se habiliten para entrar al espacio Schengen, como en cualquier parte de todo el espacio Schengen, es el agente europeo habilitado, y en este caso es la Policía Nacional Española la habilitada para realizar esos controles".

"Schengen funciona de una manera y no hay dos formas en las que pueda funcionar", asegura el ministro de Exteriores

"Hay un acuerdo que es previo a mi llegada, pero que está ampliamente aceptado, que es el famoso acuerdo de Nochevieja y se señala que durante los primeros cuatro años habrá un apoyo de Frontex a la Policía Española", ha subrayado.

En declaraciones a El Correo de Andalucía, el alcalde de La Línea, Juan Franco, ha explicado que la visita del ministro y la reunión bilateral tendrá lugar a partir de las 10.00 de la mañana y ha subrayado los aspectos que se han puesto encima de la mesa y que son "de vital importancia" para un municipio tan dependiente del devenir de las relaciones con el Peñón, como son las pensiones, régimen fiscal y libre circulación. "Espero que mañana, sobre el terreno, tengamos una jornada de trabajo importante", ha apuntado Franco. La antecesora de Albares, Arantxa González Laya, visitó La Línea y conoció la singularidad de la Verja en julio de 2020.

Por su parte, Albares también ha trasladado su intención de mantener, a petición de Antonio Sanz, una reunión bilateral con la Junta de Andalucía, dado que es la administración con competencias sobre el terreno en materia de medioambiente, educación o empleo. El consejero de la Presidencia ha destacado en su comparecencia que si no se resuelven cuestiones relativas al trabajo, el medioambiente, la seguridad o la armonización fiscal, "realmente será una zona de prosperidad no compartida, será una zona de prosperidad desigual". "Que nadie pretenda que la Junta de Andalucía firme cheques en blanco a una negociación que desconocemos", ha declarado el dirigente andaluz.

En su primera vez en Algeciras, Albares ha pedido a todos "lealtad, unidad y altura de miras". Están en juego, ha recordado, el futuro de muchos miles de los 300.000 campogibraltareños que se reparten entre el Peñón y su comarca.

Por la mañana, en el Senado, el Partido Popular volvió a imponer su mayoría absoluta para tumbar en la Comisión de Asuntos Exteriores una moción del PSOE dirigida a apoyar al Gobierno de España en las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido.