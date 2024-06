La justicia andaluza necesita 104 juzgados más para no estar "al borde del colapso"

La justicia andaluza es "lenta y poco eficiente". Así de contundente ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a la hora de definir el sistema judicial de la comunidad autónoma. Un año más, la justicia de Andalucía se encuentra "al borde del colapso" y para evitarlo, desde el TSJA piden que se creen 104 juzgados más por todo el territorio.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha presentado este miércoles la memoria anual del Tribunal en la Comisión de Justicia del Parlamento de Andalucía. En 2023 la justicia andaluza ingresó 1.372.072 asuntos, "de esa cantidad se ha resuelto más del 90% se va quedando cada año un 10% o un 12%, ha explicado Del Río. Además, 750.000 asuntos están aún pendientes. "Me gustaría algún año cambiar el discurso", ha lamentado el presidente, que ocupa el cargo en funciones ante la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Del Río ha enumerado todas las plazas judiciales que harían falta para que, "en las condiciones actuales", se pudiera cambiar el ritmo de la justicia en Andalucía. Sin duda, el refuerzo más necesario es en los juzgados de Primera Instancia, donde el presidente del TSJA pide que se creen 37 plazas nuevas; así como en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción, que necesitan la creación de 29 nuevas plazas. Además, Del Río ha pedido a los grupos políticos presentes 11 nuevas plazas judiciales para juzgados de lo Social, siete para juzgados de lo Penal, seis para juzgados de lo Mercantil, cinco para juzgados de Instrucción, cuatro para juzgados de Violencia sobre la Mujer, cuatro nuevos jueces de Adscripción Territorial y una nueva plaza para juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Entre las peticiones del presidente del TSJA también ha señalado que "lo ideal" sería contar con 15 nuevos magistrados.

La jurisdicción civil, la más afectada

Uno de los principales factores que ha afectado a la ralentización de los procesos judiciales en la comunidad autónoma es la huelga de los Letrados de la Administración de la Justicia (LAJ) y funcionarios. Durante meses, la huelga de los LAJ provocó la suspensión de juicios y otras actuaciones procesales. Según la memoria, "se han detectado más de 30.000 actuaciones suspendidas durante el periodo de huelga", que se prolongó durante varios meses. A esto se ha sumado el aumento de los recursos que hace que, aunque la justicia haya zanjado los retrasos provocados por la pandemia, no pueda avanzar al ritmo deseado.

El sector más afectado por la acumulación de procesos ha sido la jurisdicción civil, que está "desbordada" y denuncian su "infradotación". "Está al doble de lo que se puede trabajar. Tenemos un problema muy delicado y que no sabemos cómo atajar", ha reconocido Del Río, que ha explicado que la incapacidad para nombrar jueces de refuerzo o funcionarios que dupliquen juicios no facilita las cosas.

Si (la justicia) no ha colapsado todavía se debe, en gran parte, al sentido de la responsabilidad que mantienen en general quienes trabajan día a día en los Juzgados Lorenzo del Río — Presidente del TSJA

El resultado de la memoria es similar al que se ha producido en años anteriores y no revela cambios significativos en 2023, algo que ha lamentado el presidente del TSJA. El magistrado ha alertado de que "hay riesgo" de que la justicia andaluza colapse si no se toman las medidas necesarias para evitarlo. De hecho, la memoria asegura que "si no ha colapsado todavía se debe, en gran parte, al sentido de la responsabilidad que mantienen en general quienes trabajan día a día en los juzgados". Por ello, el resumen anual del Tribunal apela a los responsables políticos, como remarcan "de forma insistente desde hace ya más de una década", que realicen cambios organizativos, procesales y tecnológicos.

La necesidad de una nueva ley procesal

El presidente del Tribunal ha subrayado que "en algún momento hay que desarrollar una nueva ley procesal, aunque esta norma es de carácter estatal, "para que los juicios se celebren con más cercanía temporal". De producirse este cambio legislativo, la principal crítica que tienen los ciudadanos de la justicia, y que el TSJA reconoce, que es "lenta y poco eficiente" podría cambiar. Para poder subsanarlo, Del Río destaca la necesidad de realizar esfuerzos legislativos, económicos y de organización del trabajo.

El TSJA espera que la Junta cumpla con su Plan de Infraestructuras Judiciales de Andalucía 2023-2030 puesto que este año no ha habido grandes avances en este aspecto. "Si ese plan se pudiera llevar a cabo en ese periodo de tiempo sí que habría un cambio muy significativo", ha señalado Del Río, que, sin embargo, ha recordado que "no deja de ser un proyecto de futuro muy ambicioso". Aún hoy, no existe un expediente digitalizado por lo que "hay que andar trasportando mucho papel". "Hay que apostar porque ese futuro no se alargue", ha zanjado el presidente del TSJA.