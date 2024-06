Salud advierte que cerrará centros de salud este verano por la falta de médicos

No hay médicos y si no hay médicos, los centros de salud no podrán abrirse con normalidad. Es la ecuación que le ha hecho la consejera de Salud, Catalina García, a la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la celebración del Consejo Interterritorial de Salud.

La responsable de las políticas sanitarias de la Junta ha mostrado su preocupación por la situación sanitaria este próximo verano por el déficit de profesionales médicos, y ha advertido de que "va a ser complicado" mantener los centros abiertos con total normalidad si el Gobierno central "no asume" sus competencias.

En su intervención, la consejera no ha aludido en ningún momento a la remuneración de los sanitarios ni al tipo de contratos que concatenan a lo largo de su vida laboral ni a la sucesión de crisis con los que ha lidiado este curso su departamento, como el abortado fichaje por la privada de su ex viceconsejero o la reciente polémica por la publicación de los sueldos medios de los médicos de atención primaria que, en una nota, el SAS cifró en casi 100.000 euros, aunque luego rebajó ostensiblemente esa crifra.

Con motivo del pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que solicitaron de manera urgente doce comunidades autónomas, la titular de la Junta ha alertado de que las comunidades se enfrentan a un "problema grave" que ya han puesto de manifiesto en varias ocasiones.

"El Sistema Nacional de Salud no podrá contar este verano con 2.000 MIR que, de manera excepcional, con motivo de la pandemia, terminarán su formación en septiembre y no en mayo", ha señalado.

Al respecto, ha considerado que es una "excepcionalidad" ante la que Sanidad debe poner soluciones para que las comunidades autónomas puedan resolverla.

En el caso de Andalucía, serán 369 médicos residentes que terminarán su formación en septiembre, por lo que no podrán trabajar en época estival.

A esta situación, ha dicho, se suman los aproximadamente 500 cupos en Atención Primaria que Andalucía no tiene cubiertos ante el déficit de facultativos y, además, los 489 médicos que se jubilan en 2024.

"La situación de este verano va a ser muy complicada. Ya hay comunidades autónomas que han anunciado que tendrán que cerrar centros de salud, como País Vasco o Cataluña. Andalucía quiere mantener abiertos los centros de salud, mantener nuestra atención, pero estamos en una situación muy difícil. El Ministerio debe asumir sus competencias", ha apuntado.

Doce comunidades autónomas han solicitado un pleno en el Consejo Interterritorial monográfico sobre la falta de profesionales en verano, cuyo punto del orden del día, ha apostillado, no ha sido "respetado".