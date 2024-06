La Junta vuelve a dejar en manos de los centros docentes terminar antes por el calor: "Es un parche"

Novedades sobre el calor en las aulas en los colegios e institutos andaluces. Los centros docentes de la comunidad podrán terminar las clases antes de la hora oficial fijada en caso de que se den condiciones de altas temperaturas en las aulas en jornadas como la de este jueves, con varias provincias en alerta por calor. Se trata de una decisión que la administración deja en manos de los equipos directivos, y que ya generó mucha controversia el curso pasado.

Como ha consultado EFE, esta medida viene recogida en el Protocolo general de actuación en el ámbito educativo andaluz no universitario ante olas de calor o altas temperaturas excepcionales, elaborado por el Gobierno andaluz en previsión de que se produzcan episodios de calor que no puedan ser contrarrestados en los centros por no estar dotados de elementos para ello.

Esta semana ha estado marcada por la polémica del calor en las aulas, después de que, el alumnado de cuatro institutos públicos se negara a entrar en clase por las altas temperaturas que sufren en sus centros.

Los centros docentes, en aplicación del principio de autonomía organizativa, podrán flexibilizar el horario del alumnado con la finalidad de adaptarse a las circunstancias de altas temperaturas excepcionales Protocolo general de actuación en el ámbito educativo ante olas de calor o altas temperaturas excepcionales — Junta de Andalucía

Críticas a la medida

Para la plataforma Escuelas de Calor, que lleva desde el año 2017 reivindicando la climatización de los colegios e institutos públicos, esta medida es "un parche más para no cumplir con su responsabilidad, que es tener centros bien climatizados, de acuerdo con la Ley de Bioclimatización", critica Teresa Pablo, portavoz de la plataforma.

"Este protocolo genera un problema de organización para los centros porque el profesorado no sabe qué alumnado va a irse en mitad de la mañana; un problema de conciliación para las familias, porque no todas tienen oportunidad de poder sacar a sus hijos a la hora que el calor más aprieta; y es también una vulneración al derecho del alumnado a cumplir con la totalidad de su horario lectivo", denuncia la portavoz.

Irene Yébenes, profesora del IES Molinillo de Guillena —cuyo alumnado fue el primero en protestar esta semana— expone que poner en marcha esta medida "no es tan fácil". "A mi instituto viene alumnado de las localidades de Torre de la Reina y Las Pajanosas en transporte escolar y muchas familias no pueden recogerlos", asegura la docente.

Salida a partir de las 12 del mediodía

La norma cita que los centros docentes, "en aplicación del principio de autonomía organizativa", podrán flexibilizar el horario del alumnado con la finalidad de adaptarse a las circunstancias de altas temperaturas excepcionales", y añade que "esta flexibilización podrá implicar la salida anticipada del alumnado en los días en los que se active la alerta naranja o roja".

Dicha salida anticipada del alumnado "no podrá realizarse antes de las 12 del mediodía". Según ha informado este jueves EFE, el protocolo indica que la medida debe ser comunicada "previamente y de manera adecuada a las familias" y que, en todo cado "la salida anticipada del alumnado menor de edad deberá ser siempre autorizada por sus representantes legales".