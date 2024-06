Un alcalde de Jaén rectifica tras llamar "inútiles" a los estudiantes por las protestas por el calor: "Me encantan los niños"

El alcalde de Bailén (Jaén), el popular Luis Mariano Camacho, ha tenido que matizar sus palabras tras publicar en un comentario en Facebook donde decía "estamos criando inútiles", en relación a las protestas que el alumnado de varios institutos han protagonizado esta semana por el calor en las aulas. Una reivindicación que no es nueva y que cada final de curso vuelve a resurgir debido a las altas temperaturas que sufren muchos alumnos y docentes en los centros educativos públicos de Andalucía debido a la falta de refrigeración.

La valoración formaba parte de una conversación a través de comentarios en esta red social. Una usuaria escribía: "Pobres niños en los colegios sin aclimatación y profesores. Para darles algo. Clases a 30 grados. No hay derecho a esto", a lo que Camacho respondía: "¿Tú tenías? Estamos criando inútiles por nuestra culpa".

Lejos de rectificar, en un segundo comentario, el alcalde de Bailén se reafirmaba: "Doy mi opinión y sí, si todo se lo ponemos fácil les hacemos un flaco favor. Toda ayuda innecesaria es una limitación futura", añadía sobre la aclimatación de las aulas.

Este viernes, el popular publicaba un mensaje en su red social X [antes Twitter] en el que reconocía que sus palabras habían sido "desafortunadas". "Nada tienen que ver con lo que verdaderamente quería expresar. Como sabéis todos los que me conocéis, me encantan los niños y me llevo genial con ellos. Yo seguiré trabajando por ellos y con ellos", añadía. Sin embargo, el alcalde del municipio jiennense no explica qué era "lo que verdaderamente quería expresar" ni de qué manera sus palabras "han sido malinterpretadas".

Escuelas de Calor pide su dimisión

En un comunicado emitido este viernes por la tarde, la plataforma Escuelas de Calor ha pedido la dimisión del regidor: "Bailén no se merece un alcalde insensible, debe dimitir".

"Las declaraciones del alcalde de Bailén, que considera que educar al alumnado andaluz en colegios con temperaturas adecuadas para la salud supone criar niños y niñas inútiles revela que es una persona insensible y desconocedor de la realidad de los centros educativos de su ciudad, por tanto, debe dimitir. Luis Mariano Camacho ignora también la Ley de Bioclimatización, que es mucho más que poner aires acondicionados.

Desde la plataforma han manifestado su "estupor" por las palabras del alcalde, y consideran que "decir que han sido desafortunadas" no es suficiente. "Quizás criemos hijos e hijas inútiles cuando les obligamos a asistir a centros educativos en condiciones lamentables, porque de alguna manera les transmitimos que deben aguantar sin espíritu crítico ni aspiraciones a mejorar algo tan injusto", manifiesta la plataforma.

Desde la plataforma Escuelas de Calor han querido trasladar a Luis Mariano Camacho "que apague el aire acondicionado de su despacho y luego dimita, hará dos cosas muy útiles para la ciudad de Bailén y su ciudadanía", zanja el comunicado.

Por su parte, el PSOE de Andalucía calificó de "intolerable" el comentario de Camacho. "Que un alcalde del PP llame inútiles a niños y niñas que piden aires acondicionados en sus clases para no pasar calor es intolerable. Enfangan, manipulan e insultan, a costa de lo que sea, con tal de ocultar la desastrosa gestión de su partido al frente de la Junta. Lo peor es que Moreno Bonilla mirará de nuevo hacia otro lado. Lo de dar explicaciones no va con él", valoraban los socialistas andaluces.