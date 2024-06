Moreno, contra Sánchez en el cierre de campaña: "No se le puede consentir la mentira reiterada, descarada y descarnada"

El presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, ha cerrado la campaña de las elecciones europeas con la petición a los ciudadanos de que el domingo no avalen con su voto la política que está haciendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "de las mentiras, de irregularidades, de corrupción".

Moreno, que ha puesto el punto final a la campaña en un mitin a los pies del puente de Triana de Sevilla, ha pedido a los andaluces que se movilicen este 9 de junio, que no se quede "nadie en casa" de quienes rechazan las políticas de Sánchez, ya que si eso ocurre "no es razonable ni maduro" y sería "una irresponsabilidad".

"No soy capaz de encontrar las palabras adecuadas para entender o describir la actuación del Gobierno a lo largo de estos últimos meses", criticó Moreno sobre la Ley de Amnistía hecha para que Sánchez, a su juicio, se mantenga en el "poder". Para el presidente de la Junta, Pedro Sánchez ha construido la legislatura en torno a una "gran mentira": "¿Debemos avalar eso los españoles?". "Yo creo que no y la sociedad española en su conjunto y la andaluza tienen que decir que no aguantamos ni una mentira más por parte de a quien le pagamos el sueldo todos los españoles. Ni una más", ha expresado Moreno.

En solitario, sin ningún líder nacional y demostrando el poder que actualmente ocupa en la política nacional. Así ha despedido el presidente de la Junta de Andalucía la campaña para las elecciones europeas. Eso sí, en el acto, como ya ocurrió el pasado miércoles, también han estado los candidatos andaluces del partido al Parlamento Europeo, Carmen Crespo y Juan Ignacio Zoido; el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, después de que la cuestión de confianza celebrada por la mañana en el Ayuntamiento se convirtiera en el preludio del fin de fiesta con el que el PP pone el broche a la campaña del 9J. Por la mañana, en el Ayuntamiento de Sevilla, un front row de nombres del ayer y hoy del PP: Javier Arenas, Ricardo Tarno, Patricia del Pozo o el presidente del partido en la provincia, Ricardo Sánchez.

El PP ha planteado estas elecciones como un referéndum sobre la gestión de Pedro Sánchez. Ahora que sobbrevuela la posibilidad del empate, como ellos mismos han planteado en los tuits y mensajes lanzados este jueves, los populares intentan captar todo el voto de castigo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De hecho, para los de Alberto Núñez Feijóo solo hay dos opciones los votos, o van a su candidatura o van al PSOE. Sus representantes han recordado como en el ayuntamiento de Sevilla la oposición ha votado en contra de los presupuestos del equipo de gobierno de Sanz y han alertado a los presentes de que esta situación se puede repetir en la Unión Europea.

Una vez más, Moreno ha escogido Triana para intentar captar el voto para las elecciones europeas. Ya lo hizo el pasado miércoles, cuando, liderados por Feijóo, los populares reunieron a unas 1.500 personas en la Plaza de San Gonzalo. Este viernes se han trasladado a la otra punta del barrio, en el Paseo de Nuestra Señora de la O, junto al río Guadalquivir, para darle el último empujón a quienes todavía no saben a quién votarán este domingo. Triana ha sido un barrio históricamente socialista, es el fuerte de la expresidenta andaluza Susana Díaz, sin embargo, desde 2022 se ha teñido de azul en casi todos sus rincones.

Una victoria en las urnas este domingo haría que Moreno tirunfara en todas las elecciones andaluzas, son los únicos comicios que le quedan por ganar y está empleando todos sus recursos para cambiarlo. En 2019, cuando se produjeron las últimas elecciones al Parlamento Europeo, los populares no llegaron a los 900.000 votos en la comunidad autónoma, mientras que los socialistas superaron el millón y medio. Han pasado cinco años de aquello y la situación política es muy distinta a la de 2019.

El PSOE vive uno de los momentos más complicados en la comunidad desde la llegada de la democracia y Moreno tiene un objetivo claro: cerrar su ciclo de victorias en Andalucía. Desde las últimas elecciones autonómicas el PP no ha perdido ni una vez en las urnas. Tras las autonómicas fueron las locales de 2023, donde se hicieron con las alcaldías de todas las capitales de provincia, y las generales en las que consiguieron 25 escaños en la comunidad, frente a los 21 del PSOE, que solo pudo superar a los populares en Sevilla.

El PP teme un empate con los socialistas, pero la lucha del presidente andaluz no es contra el voto del PSOE , sino contra el abstencionismo de los suyos. "Ni apartamento ni comunión, que los colegios abren a las 8:00, hay que ir a votar", decía Moreno hace apenas un par de día en otro acto electoral en Triana. Este es el mayor miedo del PP andaluz, que los suyos resten importancias a las urnas europeas y se queden en casa este domingo. Históricamente, las elecciones a la Eurocámara no movilizan tantos votos como otros comicios. En 2019 las europeas se celebraron el mismo día que las municipales y votó el 58,45% del censo. Esta vez no coinciden con ningún proceso electoral por lo que se espera que la participación sea menor y los populares temen perder ahí la fuerza de sus votos.