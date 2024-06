De protesta esporádica a movimiento colectivo contra el calor en clase: "Aulas sí, saunas no"

Lo que comenzó el pasado lunes con una protesta esporádica de un grupo de alumnos del IES Molinillo del municipio sevillano de Guillena va camino de convertirse en un movimiento organizado. Esta semana, en sólo tres días los estudiantes de cuatro institutos de Sevilla se negaron a entrar en clase debido al calor que sufren en las aulas. La plataforma Escuelas de Calor ha convocado concentraciones a las puertas de los centros docentes andaluces el próximo 13 de junio bajo el lema "Aulas sí, saunas no" y "Con este calor, no entramos".

Aunque en el fin de semana ha refrescado respecto a los días previos, las últimas jornadas han estado marcadas por las altas temperaturas. El miércoles el mercurio alcanzó los 38 grados, y el jueves se alcanzaron los 40 grados en algunas zonas de la comunidad, con varias provincias en alerta por calor.

A diferencia de las protestas que se han sucedido esta semana, autogestionadas por el propio alumnado, las concentraciones del próximo jueves cuentan con el apoyo de las AMPAS de los centros. Por el momento ya son tres Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) sevillanos los que se unirán a estas protestas: el Pablo Ruiz Picasso, el Adriano y el Hermanos Machado, todos ellos de la barriada de Pino Montano.

La polémica se vio avivada el pasado viernes después de que el alcalde de Bailén (Jaén), del Partido Popular, publicara un comentario en Facebook donde decía "estamos criando inútiles", en relación a las protestas que el alumnado de varios institutos han protagonizado esta semana por el calor en las aulas. En un segundo comentario, el alcalde de Bailén se reafirmaba: "Doy mi opinión y sí, si todo se lo ponemos fácil les hacemos un flaco favor. Toda ayuda innecesaria es una limitación futura", añadía sobre la aclimatación de las aulas.

Posteriormente, el popular publicó un mensaje en su red social X [antes Twitter] en el que reconocía que sus palabras habían sido "desafortunadas". "Nada tienen que ver con lo que verdaderamente quería expresar. Como sabéis todos los que me conocéis, me encantan los niños y me llevo genial con ellos. Yo seguiré trabajando por ellos y con ellos", añadía. Sin embargo, el edil no explicó qué era "lo que verdaderamente quería expresar" ni de qué manera sus palabras "han sido malinterpretadas".

Choque entre Juntas y AMPAS

Esta plataforma lleva desde el año 2017 reclamando a la Junta de Andalucía que cumpla con la Ley de Bioclimatización, en vigor desde julio de 2020, y climatice los colegios e institutos públicos de la comunidad. Su portavoz, Teresa Pablo, expone que "el problema del calor en las aulas, de la falta de vegetación y sombra en los patios escolares es un problema colectivo que afecta a toda Andalucía, de ahí que desde la plataforma Escuelas de Calor hayan llamado a mostrar la indignación con la situación y a pedir la aplicación de la Ley de Bioclimatización de manera colectiva y simultánea el 13 de junio".

"Ya son varios los centros que están tomando la decisión de plantarse y pedir que la Consejería de Desarrollo Educativo cumpla con su obligación, aplicar la Ley y no continuar con programas de climatización —no es verdad que sea bioclimatización— que a la larga no van a ser soluciones, sino complicaciones", denuncia la portavoz. El pasado viernes, el alumnado del IES Almensilla volvió a concentrarse a las puertas del centro bajo el lema "Por un centro digno". La concentración contó con el apoyo del Sindicato Provincial de Enseñanza CCOO, que acudió junto a la comunidad educativa del centro.

Desde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, dirigida por Patricia del Pozo, apuntan que "Sevilla es la provincia con mayor número de centros dentro del Plan de Bioclimatización, que responde a la Ley de Bioclimatización aprobada en el Parlamento en julio de 2020".

Asimismo, señalan que este es "el primer plan que aborda de forma integral y sistemática la climatización de los centros educativos públicos en Andalucía en toda la historia, con una inversión de 145 millones de fondos europeos. La Agencia Pública de Educación ha priorizado los centros por su ubicación en zonas de severidad climática. Las instalaciones incluyen un sistema de refrigeración adiabática y placas solares fotovoltaicas para generar energía".

Además, la Consejería de Patricia del Pozo informa de que "la Junta está ejecutando 26 millones de euros en medidas pasivas de climatización en 230 centros, de los cuales 17 millones corresponden a obras ya finalizadas: se trata de creación de zonas de sombra (porches, toldos, cubrición de pistas polideportivas...), sustitución de ventanas y colocación de celosías, instalación de ventiladores, etc. Existen 29 obras de medidas pasivas de climatización en construcción, con una inversión de 4,1 millones de euros. Otras 18 actuaciones cuentan con obras contratadas y pendientes de inicio".

Piden al Ayuntamiento las pérgolas de la Expo para los patios sin sombra

Este viernes, Adelante Andalucía ha emitido un comunicado en el que ha mostrado su "preocupación sobre los casos alarmantes que están dándose a conocer ante la ola de calor en Sevilla y la provincia". A nivel municipal, la portavoz del grupo en Sevilla, Cristina Hernández, ha pedido al Ayuntamiento que "se preocupe en plantar árboles para crear sombra en los patios y zonas de los centros de primaria e infantil y utilice carpas en los colegios de Sevilla".

A finales del pasado mes de mayo, la plataforma Escuelas de Calor solicitó al consistorio sevillano que cediera las pérgolas de la Expo 92 para dar más sombra a los patios de los colegios públicos de la capital.

En su comunicado, la formación andalucista añade que "la Ley de Bioclimatización del año 2020, que fue iniciativa de Adelante Andalucía, ha sido puesta en valor por el propio Defensor del Pueblo Andaluz (DPA), Jesús Maeztu, el cual pidió el pasado mes de enero que se aplicara con celeridad, ya que las obras efectuadas en estos 4 años de ley no superaban el 11% de ejecución". Hace aproximadamente un año, el DPA abrió una actuación de oficio para investigar qué pasa con la Ley de Bioclimatización en Andalucía, y en enero de 2024 emitió una resolución en la que sugiere a la Consejería que "impulse la aplicación de las medidas establecidas por la Ley".

El polémico protocolo

A este contexto se suma otro elemento que ya fue objeto de polémica el curso pasado: el Protocolo general de actuación en el ámbito educativo andaluz no universitario ante olas de calor o altas temperaturas excepcionales, elaborado por el Gobierno andaluz en previsión de que se produzcan episodios de calor que no puedan ser contrarrestados en los centros por no estar dotados de elementos para ello.

Ante la falta de aire acondicionado y la falta de vegetación en los patios, las AMPAS ponen dinero de sus bolsillos o tiran de ingenio, como en un instituto de Villanueva del Ariscal, donde han tejido un toldo de ganchillo para proporcionar sombra al patio.

Este protocolo permite a los centros docentes de la comunidad, "en aplicación del principio de autonomía organizativa", "flexibilizar el horario" para finalizar las clases antes de la hora oficial, a partir de las 12:00 del mediodía. Para Escuelas de Calor esta medida supone "un parche". "Este protocolo genera un problema de organización para los centros porque el profesorado no sabe qué alumnado va a irse en mitad de la mañana; un problema de conciliación para las familias, porque no todas tienen oportunidad de poder sacar a sus hijos a la hora que el calor más aprieta; y es también una vulneración al derecho del alumnado a cumplir con la totalidad de su horario lectivo", denuncia su portavoz.

Por su parte, la Junta de Andalucía puntualiza que "el protocolo es de la anterior administración y se actualizó el año pasado". "Los centros pueden aplicarlo a partir de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) establezca las alertas" y recuerdan que "los centros no están obligados a activar el protocolo, depende de las condiciones de cada uno".