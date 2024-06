La Junta presentará el recurso contra la amnistía en "el menor tiempo posible" tras su publicación este martes

Este martes se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley de amnistía, pero los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía llevan ya una semana preparando un recurso para denunciarla ante el Tribunal Constitucional (TC). Con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se da el pistoletazo de salida para que la comunidad pueda llevar la norma al Alto Tribunal, aunque Andalucía lo hará en el "menor tiempo posible".

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha atendido este martes a los medios de comunicación a su llegada al Comité Ejecutivo Nacional del partido, donde ha recordado que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía trabajan para recurrir la amnistía en el "menor tiempo posible". "Queremos hacerlo bien y que, por tanto, tenga viabilidad para que el Constitucional la tenga en cuenta", ha señalado, para explicar que la denuncia no será inmediata.

Hace una semana el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobaba darle el visto bueno a sus servicios jurídicos para comenzar a trabajar un recurso ante el Constitucional. Ese mismo día, según señaló entonces el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, se pusieron a trabajar para poder presentar la denuncia. Sin embargo, la amnistía no se podía llevar ante el TC hasta que la norma no fuera oficial, es decir, hasta que no se publicara en el BOE.

Aunque el Gobierno andaluz pretende entregar el recurso "cuanto antes", como todos sus componentes han explicado en numerosas ocasiones, tiene tres meses desde este martes para poder llevarlo al TC. "Se quieren hacer bien las cosas desde el punto de vista jurídico", ha explicado Moreno, que ha insistido en que sus servicios técnicos sostienen que, "desde el punto de vista jurídico, hay muchos argumentos"

La norma "institucionaliza la desigualdad entre españoles"

El portavoz de su Ejecutivo, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido también tras el Consejo de Gobierno celebrado este martes que llevan la amnistía al Constitucional "en defensa del interés general de Andalucía". El también consejero de Sostenibilidad ha explicado que el gabinete jurídico de la Junta está trabajando "sin prisa, pero sin pausa" para poder presentar este recurso.

"Estamos convencidos de que es una ley inconstitucional que viene a institucionalizar la desigualdad entre españoles", ha subrayado Fernández-Pacheco. Si bien el punto de partida de la Junta giraba en torno al incumplimiento de cinco principios constitucionales -la separación de poderes, la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica, el derecho a la tutela judicial efectiva y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos-, pero que podría verse ampliada cuando los servicios jurídicos conocieran la norma a más profundidad.

El Gobierno andaluz no es el único que llevará esta norma al Alto Tribunal. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que todas las comunidades gobernadas por el PP denunciarían la ley, aunque el Ejecutivo andaluz asegura que no es un movimiento orquestado desde Génova, y que "Andalucía toma la iniciativa propia, toma su iniciativa, como aseguraba Sanz hace una semana". Además, recuerdan que también la llevará al TC el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, liderado por Emiliano García-Page, uno de los socialistas más críticos con Sánchez.

Los jueces tienen ahora dos meses para poder aplicar la ley, aunque los plazos se pueden ampliar si la norma se eleva a la justicia europea. La medida, acordada entre el PSOE y los independentistas catalanes, pretende amnistiar a todos los implicados en movilizaciones soberanistas e independentistas desde el 1 de noviembre de 2011, cuando aún gobernaba el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta el 13 de noviembre de 2023.