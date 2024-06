Huelga sanitaria en Andalucía este verano: los sindicatos convocan un paro el 26 de junio

Los sindicatos han cumplido su palabra. Finalmente, habrá huelga en la Sanidad andaluza este verano. Cuatro de los cinco sindicatos que integran la Mesa Sectorial (Satse, CSIF, CCOO y UGT, todos excepto SMA) han convocado un paro parcial de 8:00 a 11:00 horas el próximo 26 de junio en todos los centros y servicios del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Los cuatro sindicatos emitieron la semana pasada un comunicado conjunto en el que solicitaban una reunión urgente a la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, "para conseguir el compromiso político del cumplimiento de los acuerdos" y ya entonces avisaron de que no descartaban la posibilidad de una convocatoria de huelga sanitaria en Andalucía.

Desde CSIF aseguran que la convocatoria del paro ha servido para que la consejera haya "reaccionado": "Nos ha convocado para el próximo 19 de junio. Esperemos que de esa reunión pueda salir algo positivo", ha añadido Victorino Girela, portavoz de esta organización. "Sin duda, seguiremos exigiendo el cumplimiento de los acuerdos y que cambien las políticas de contratación, porque están siendo muy lesivas para el conjunto de la ciudadanía y para el sistema sanitario público en Andalucía", ha valorado.

"Medida inédita"

En el comunicado de este jueves, los sindicatos denuncian que "la situación del Sistema Sanitario Público andaluz es inaceptable" y critican "la falta de capacidad negociadora y de cumplimiento de los acuerdos de la Administración". Justifican así la decisión de convocar el paro parcial: "las organizaciones sindicales se han visto abocadas a tomar una medida inédita en el SAS, pues nunca antes la mayoría de la Mesa Sectorial había convocado una huelga".

Luis González, portavoz de la federación de sanidad y sectores sociosanitarios de CCOO en Andalucía ha calificado de "grave" la decisión de convocar huelga. "Pero la situación que vivimos los profesionales del SAS no merece otra respuesta", ha justificado. "La Consejería de Salud no publica los acuerdos que firmamos, por lo tanto no los cumple; no desarrolla el acuerdo de Atención Primaria; no saca los listados de Bolsa de contratación, que se comprometió a tener en marzo y, para colmo, despide a 5.000 compañeros y compañeras que necesitamos desesperadamente. Así no podemos seguir", ha zanjado.

"Las cotas de ineficacia en la gestión que se están dando no dejan otra solución que convocar un paro para intentar cambiar el tumbo caótico de nuestro sistema sanitario", ha declarado el secretario general de la federación de Sanidad UGT Andalucía, Antonio Macías. "La consejera puede estar orgullosa de ser la culpable de la primera huelga convocada por la mayoría de la Mesa Sectorial en toda su historia", ha añadido Macías.

Desde CSIF también hablan de "situación de caos" en la sanidad en Andalucía. "Especialmente en la Atención Primaria, por la falta de contrataciones y de cumplimientos de los acuerdos que mejoran la situación de los profesionales y, por ende, la de los ciudadanos", ha subrayado su portavoz.