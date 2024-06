Cuenta atrás para la nueva 'policía verde' de Andalucía: más de mil agentes en defensa del patrimonio natural

Ya se han dado los primeros pasos de la reivindicada Ley de Agentes de Medio Ambientes de Andalucía, norma que creará y regulará los diferentes cuerpos de agentes medioambientales de la comunidad, que serán considerados de servicio público de intervención y de asistencia en emergencias de protección civil.

A principios de mayo, el Consejo de Gobierno dio luz verde a la formulación del anteproyecto de una norma muy demandada por el sector, que ya ha iniciado la fase de exposición pública. En el último Consejo de Gobierno, el consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, confirmaba además que este cuerpo continuará formando parte, como hasta ahora del Plan Infoca, el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales autonómico.

En Andalucía trabajan actualmente unos 778 agentes de medio ambiente que están desplegados por todo el territorio forestal de la comunidad. El texto de la futura norma recoge que este cuerpo contará con una plantilla prevista de 1.053 efectivos a los que se les reconocerá la condición de agentes de la autoridad y que ejercerán como policía administrativa especial y policía judicial genérica.

Nuevas plazas por concurso oposición

La Junta contempla para aplicar estas medidas un presupuesto de 47,4 millones de euros. De este modo, los 700 agentes forestales actuales se integrarán en el cuerpo y la previsión es abrir plazas por oposición para las distintas categorías. En esta línea, la futura norma establece cinco áreas de especialización para los profesionales: calidad ambiental, medio natural y biodiversidad, aguas continentales, costas e incendios forestales.

Entre las principales novedades de esta Ley, se encuentra la apuesta por la profesionalización y especialización de este cuerpo, creando diferentes escalas y especialidades, incluso un Centro de Formación Específico para la consolidación de un equipo altamente capacitado, además de establecer el concurso oposición como requisito de acceso.

La nueva normativa concretará las competencias de los agentes de medio ambientes de Andalucía, dándoles seguridad jurídica. / Junta de Andalucía

En concreto, se contempla la escala superior de agentes de medio ambiente, correspondiente del grupo A, subgrupo A1; la escala facultativa, correspondiente al subgrupo A2; la escala técnica correspondiente al grupo B, y la escala operativa de agentes de medios ambiente, correspondiente al grupo C, subgrupo C1.

"Con esta ley, los Agentes de Medio Ambiente son considerados como una verdadera policía administrativa de Andalucía y reforzamos la seguridad jurídica de un colectivo que, históricamente, se ha dedicado a la gestión de los recursos naturales y la vigilancia de las agresiones al medio ambiente", resaltó el consejero en una reunión con los coordinadores de los agentes de medio ambiente en Almería para presentarles el borrador, tras el proceso de consulta pública.

"Tensiones" con la reciente Ley de Función Pública

La nueva figura sustituirá a los agentes forestales, un cuerpo creado hace más de veinte años que tenía muy limitadas sus competencias. Ahora, transcurridos 23 años desde la creación de la especialidad y con el anteproyecto de Ley Básica de Agentes Forestales y Medioambientales en tramitación también en el Congreso, el Gobierno andaluz quiere aprobar una norma que establezca las condiciones básicas "para que este personal pueda desempeñar de manera correcta sus funciones de policía, custodia y vigilancia de los bienes de naturaleza forestal y ambiental".

Desde el Gobierno andaluz también se reconoce que la aprobación de la Ley de Función Pública ha podido crear “alguna tensión” entre los Agentes de Medio Ambiente, sobre todo por la creación del cuerpo de bomberos forestales, grupo B. Sin embargo, Fernández-Pacheco esta semana ha dejado claro que “estos agentes van a seguir formando parte del dispositivo del Plan Infoca como ha sucedido desde que se puso en marcha. Pueden estar tranquilos”.

Desde la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía, siempre se ha sostenido que no dejar intervenir a estos agentes en los operativos antiincendios podría ser perjudicial para las labores de extinción, ya que se prescindirá de profesionales que tienen un conocimiento directo del terreno. Esta organización habla de "usurpación de funciones" y no entiende las duplicidades que se han producido por la disposición adicional de esta Ley. No obstante, tras una reunión con representantes de la Consejería el pasado miércoles, confían en que el nuevo anteproyecto de su norma específica pueda solucionar estos desajustes.