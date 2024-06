De Almería a Sevilla, protestas esporádicas de sanitarios a las puertas de hospitales: "La situación es insostenible"

Continúa colmándose el vaso de la sanidad pública andaluza. Un vaso que lleva ya tiempo al límite y que comienza a hacer aguas. El malestar de los profesionales sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Salud y Consumo que dirige Catalina García, ha generado este lunes un goteo de protestas esporádicas a las puertas de hospitales de varias provincias. Aunque son muchas las reivindicaciones que profesionales y sindicatos llevan meses poniendo sobre la mesa, la falta de personal sanitario es uno de los focos de las concentraciones de este lunes.

Las protestas con las que arranca esta semana se producen en un contexto generalizado de manifestaciones por el estado de la sanidad andaluza. Hasta el punto de que el próximo 26 de junio hay convocada una huelga sanitaria en Andalucía, lanzada por cuatro de los cinco sindicatos que integran la Mesa Sectorial (Satse, CSIF, CCOO y UGT, todos excepto SMA). Algo que las organizaciones sindicales calificaron de "decisión inédita": "nunca antes la mayoría de la Mesa Sectorial había convocado una huelga".

Protestas esporádicas

En el Hospital de Alta Resolución de Loja, Granada, medio centenar de profesionales han desplegado una pancarta "contra la falta de contratación en la Sanidad Pública" y han reclamado "este hospital necesita personal".

Protesta a las puertas del Hospital de Loja, Granada, por la falta de personal del centro. Lunes, 17 de junio de 2024 / UGT Servicios Públicos Andalucía

La escena se ha repetido en el Hospital Universitario Poniente-El Ejido de Almería, donde podían leerse pancartas que rezaban "Menos recortes, mejor gestión. Por la Sanidad Pública y nuestros derechos", "Más personal, mejor Sanidad" y "Faltan matronas", entre otros mensajes.

Hospital Universitario Poniente-El Ejido, Almería, contra los recortes en sanidad. Lunes, 17 de junio de 2024 / UGT Servicios Públicos Andalucía

Mensajes en la misma línea se han lanzado en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. "Denunciamos el recorte de 121 profesionales que ha llevado a cabo la Junta de Andalucía. No podemos seguir así. En el área Macarena no sobra nadie, más bien falta personal para atender a las listas de espera, que son una vergüenza, y para poder rebajar un poco la presión asistencial que sufren nuestros profesionales. No más recortes en el área Macarena ni en el SAS", ha declarado un representante de la Junta de Personal del sindicato CSIF.

También el personal de la UCI del Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba, ha salido este lunes a las puertas del centro denunciando "la falta de personal". "La salud no es un negocio, la falta de personal pone en peligro tu vida". "Gerente, contrata". "En la UCI no sobra personal".

Protesta a las puertas del Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, contra por la falta de personal. Lunes, 17 de junio de 2024 / UGT Servicios Públicos Andalucía

En Cádiz, el sindicato UGT ha emitido un comunicado en el que "denuncia los recortes de personal en el SAS en el distrito Bahía de Cádiz-La Janda". La organización habla de "falta de contratación de profesionales" y denuncia la "no cobertura de las incapacidades temporales, reducción de jornadas, jubilaciones, permisos, excedencias...". Aseguran que el "déficit de recursos humanos es un problema que está llegando a límites insostenibles" y advierten que en verano se produce un "incremento de la población vacacional, y la consecuencia de todo esto va a ser un empeoramiento de la situación". También en Cádiz, el pasado domingo se produjo una manifestación en Jerez "contra los recortes en Sanidad".