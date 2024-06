Álvarez de Toledo asegura que España se encamina a "una democracia fallida" con Pedro Sánchez en el Gobierno

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado este lunes que España se encamina hacia "una democracia fallida" con el socialista Pedro Sánchez al frente del Gobierno central. Así lo ha señalado en su intervención en el curso de verano de la Universidad Pablo de Olavide, en la que ha lamentado "la ofensiva total" contra los tres principales contrapoderes del Estado -justicia independente, prensa libre y oposición- en la carta a la ciudadanía que publicó Pedro Sánchez en la red social X.

"Estamos en un proceso de democracia plena a democracia fallida. Con tal de seguir en el poder está dispuesto a todo, a liquidar la nación constitucional y a arramblar con los contrapoderes del Estado", ha advertido para señalar que, para Pedro Sánchez, "la justicia es un estorbo tanto en la aplicación de la Ley de Amnistía como un estorbo en sus cuestiones personales".

Además, también ha criticado que Sánchez haga mención de pseudomedios de comunicación y que "demonice" a la oposición. "Ningún presidente nunca había inaugurado una legislatura anunciando su intención de levantar un muro contra la otra mitad de los españoles", ha señalado.

"Es un gobierno que no es que no pueda gobernar para todos, es que gobierna contra una mitad", ha lamentado para añadir que, "como no puede concitar adhesión en suficiente cantidad, intenta gobernar por odio". "Él necesita generar suficiente odio en España, de unos a otros, para seguir en el poder", ha subrayado.

Álvarez de Toledo ha querido recordar qué fue el procés independentista catalán, que, a su juicio, fue "derrotado" por las Fuerzas y Cuerpos del Seguridad del Estado, por el Rey, por la propia sociedad, por el PP que aplica el articulo 155 para "desmontar ese gobierno" y, "finalmente por los jueces y fiscales".

Pero ahora, ha advertido, se vive el proceso, que es el intento de Pedro Sánchez de "perpetuarse en el poder a costa de lo que sea, incluso de la nación constitucional y de la democracia en España". Entre estos actos, ha recordado el acuerdo del PSOE con Junts para "comprar su investidura a cambio de borrar los delitos de los golpistas" y la Ley de Amnistía.

La Junta defiende el "proceso de transformación" de la economía andaluza

Durante la jornada titulada Los retos de la sociedad española ante los desafíos de la agenda social y económica, también incluida en los Cursos de Verano de la Pablo de Olvide, los consejeros de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Industria, Energía y Minas, Rocío Blanco y Jorge Paradela, respectivamente, han destacado "el proceso de transformación" que está experimentando el tejido productivo andaluz, con un impacto positivo en términos de creación de empleo y de generación de nuevos proyectos vinculados "a una economía más diversificada y mucho más competitiva".

En sus intervenciones, ambos consejeros han coincidido en que "Andalucía ha sido capaz de generar en los últimos cinco años un escenario proclive a la inversión, que son el resultado de políticas de apoyo permanente a empresas y trabajadores autónomos", ha informado la Consejería de Empleo.

Han citado además las "continuas rebajas fiscales, los sucesivos decretos de simplificación administrativa y una escucha activa y permanente de las necesidades reales de quienes crean riqueza y empleo en Andalucía". Blanco ha recordado que "el empleo es el mejor indicador de que la economía andaluza funciona", y ha aludido a que el paro se ha reducido en la comunidad en más de 145.000 personas desde enero de 2019, con una caída del 27% en el sector industrial, "el mejor síntoma del nuevo peso de las actividades de mayor valor añadido" en el conjunto del PIB regional.

Además, ha reafirmado la apuesta de su departamento en favor de la Formación Profesional (FP) para el empleo, "adaptándola a los nuevos conocimientos y habilidades que las nuevas tecnologías y la digitalización están imponiendo en una economía que reclama perfiles profesionales con un nivel de especialización cada vez más alto".

En ese sentido, Blanco ha puesto como ejemplos de "alianza con el sector privado" las acciones formativas ya en marcha por parte de su Consejería con las empresas instaladas en el Málaga TechPark; o las que están ultimándose de la mano del Clúster Marítimo Naval de Cádiz y las empresas vinculadas a los nuevos proyectos de hidrógeno verde en Andalucía. También ha insistido en la necesidad de ofrecer oportunidades a la población más joven, un colectivo que se beneficiará de un "importante Plan de Empleo" que movilizará 479 millones de euros consensuado con los principales agentes económicos y sociales y cuya firma es "inminente".

Por su parte, Jorge Paradela ha desgranado los objetivos de la Consejería de Industria, Energía y Minas para consolidar el crecimiento de la economía, regional, entre los que ha situado la atracción de "inversión industrial, el incremento del valor añadido, hacer crecer la minería metálica y ser los números uno en renovables para captar inversión a través de la energía limpia a precios competitivos como palanca".

El consejero ha detallado algunas de las herramientas puestas en marcha por su departamento, como los 19 planes de cadena de valor CRECE Industria, los incentivos complementarios a los incentivos económicos regionales, las ayudas a las infraestructuras básicas de proyectos industriales y el desarrollo de la Ley de Espacios Productivos de Andalucía, que irá próximamente a Consejo de Gobierno. Junto a ello, ha destacado, además, el impacto del Fondo de Transición Justa para las provincias de Cádiz, Córdoba y Almería, ayudas para impulsar un sistema satelital 100% andaluz y los incentivos integrados, "que van a permitir a las empresas impulsar tecnología y competitividad pero también mejorar la eficiencia energética".