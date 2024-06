El cupo catalán abriría un agujero de 30.000 millones en la financiación de las comunidades

El sistema de financiación autonómica determina con qué reglas se reparte el dinero que recauda el Estado entre las comunidades. Para entender cómo funciona este modelo de redistribución de recursos, primero hay que entender que los impuestos no los pagan los territorios sino los contribuyentes en función de su riqueza. A igualdad de renta, un catalán y un andaluz pagan prácticamente lo mismo. Si en Cataluña se recauda mucho más que en Andalucía es porque su PIB, su riqueza en renta per cápita, es mayor. Ese es el principio que ha servido desde el inicio del modelo para explicar qué es la solidaridad entre territorios o el principio de cohesión territorial.

Por eso muchos expertos desechan como instrumento las balanzas fiscales, que piden cuánto aporta y cuánto recibe un territorio. "No se pueden utilizar instrumentos académicos como arma arrojadiza entre territorios (…). Tengo la firme convicción de que Cataluña o Madrid no son más solidarias que Andalucía o que Extremadura (…). Lo que sucede es que gozan de un PIB per cápita mayor y, por tanto, los ciudadanos de estas comunidades autónomas, individualmente, aportan más, pero no aportan por haber nacido en un sitio o en otro", sostuvo la ministra María Jesús Montero. Así consta en el Diario de Sesiones del Senado en una intervención de mayo de 2022.

Una pata de este modelo se quiebra cuando hay comunidades que rebajan impuestos, apuestan por una política fiscal a la baja, para después pedir más dinero al Estado. Se rompe lo que en Fedea llaman el principio de responsabilidad o equivalencia fiscal, que advierte a las comunidades que “cada gobierno debe ser responsable no sólo de sus decisiones de gasto sino también de las cargas tributarias con las que han de financiarlas, sin posibilidad de trasladar el coste a otras administraciones”. De eso ha acusado el Ministerio de Hacienda al Gobierno de Juan Manuel Moreno en Andalucía, de abonarse al dumping fiscal de Madrid, bajando impuestos, pero sin ser contribuyente neta sino receptora en el actual modelo.