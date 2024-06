Salud echa balones fuera y pide a los sindicatos hacer "piña" para reclamar al Gobierno central más financiación

Tras la reunión mantenida este miércoles entre consejera de Salud y Consumo, Catalina García, y los sindicatos que integran la Mesa Sectorial, la responsable de Salud pidió a las organizaciones que hicieran "fuerza" y "piña" con su departamento para exigir al Gobierno central más financiación para Andalucía. Una reunión que llegó después de que CSIF, Satse, CCOO y UGT convocaran una huelga sanitaria el próximo 26 de junio y que finalizó con un escrito de adhesión por parte de la Junta que no firmó ninguna de las cinco organizaciones.

Según ha recogido Europa Press, la consejera pidió solicitó a los sindicatos un "esfuerzo". Aunar fuerzas para reclamar una financiación "justa" para Andalucía, teniendo en cuenta que "muchas de sus reivindicaciones" eran que "se necesitan más personas en el sistema sanitario público andaluz y que se necesita mejor remuneración a los profesionales en el sistema sanitario de salud".

"Que no nos meta en guerras políticas"

"Si todos reconocemos que Andalucía, que Salud necesita más dinero y todos reconocemos que Andalucía está infrafinanciada, pidámosle al Gobierno de España que reconozca esa infrafinanciación y la solución", subrayó la responsable de Salud de la Junta.

Para UGT esta propuesta "es echar balones fuera". "Los sindicatos somos los representantes de la sanidad pública andaluza, y la máxima responsable es la consejera. Que no intente engañar a la gente, que no nos meta en guerras políticas. Desde la Mesa Sectorial de Sanidad no tenemos la capacidad de exigir nada al Gobierno central; exigimos a nuestros responsables que cumplan sus responsabilidades", ha trasladado el secretario general de la federación de Sanidad UGT Andalucía, Antonio Macías.

José-Pelayo Galindo, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, califica la reunión de "decepcionante", al no haber "propuestas concretas". También él habla de "echar balones fuera hacia el Ministerio y hacia el Gobierno". "La cuestión aquí no es la financiación, que es una cuestión política que tendrán que debatirlo en el ámbito político, aquí lo que hay son unos problemas concretos que vienen derivados de una mala gestión" del Gobierno de Juanma Moreno.

Desde Satse trasladan a El Correo de Andalucía que esta propuesta les parece algo "muy peculiar": "Nos llama mucho la atención que vayamos [a la reunión] a pedir una serie de cosas y sea la consejera la que nos pide que firmemos para pedir dinero al Gobierno central".

Victorino Girela, portavoz de CSIF, valoró en la concentración de este jueves a las puertas del SAS que la propuesta de la consejera "no nos parece serio". "Creemos que esto es reconocer su incapacidad para resolver los problemas con los recursos que tiene la Administración. Políticamente debería asumir este reto o dimitir".

Por su parte, Rafael Ojeda, presidente del SMA, señala que una cuestión es la financiación de Andalucía, "que debe ser justa porque de ella depende la financiación de los servicios básicos que debe prestar la Junta a todos los andaluces". Y añade que "nosotros, por supuesto, exigimos una financiación justa de Andalucía porque no podemos aceptar que haya españoles de primera y de segunda en la financiación de derechos tan fundamentales como la sanidad y la educación", apunta Ojeda.

"Sin embargo", apunta, "otra cosa bien distinta es como se invierte el dinero del que dispone la Junta. Nosotros creemos que la gestión que se ha hecho en sanidad no ha sido correcta, pues se han destinado cientos de millones de euros a proyectos que no han funcionado y se ha abandonado a la medicina de atención primaria y el control de las listas de espera. Esta mala gestión no puede ser ocultada con una denuncia de mala financiación", ha explicado el presidente del SMA a este periódico.

Sin medidas concretas

La reunión —que duró cuatro horas— finalizó, según los sindicatos, sin propuestas "concretas" por parte de la Administración, por lo que las cuatro organizaciones convocantes del paro continúan con la convocatoria del miércoles 26 de junio. "Tras la exposición de los puntos planeados a la consejera de Salud: cumplimiento de los pactos de Atención Primaria y carrera profesional, cumplimiento del pacto de Bolsa Única de Empleo del SAS, y solución a los despidos profesionales; la Consejería ha sido incapaz de traer al foro ninguna medida concreta para solucionar los graves problemas que acucian al Sistema Sanitario Público Andaluz", valoran CSIF, Satse, CCOO y UGT en un comunicado conjunto.

"Eso sí, la única propuesta que ha traído por escrito es una adhesión a la petición de financiación justa para Andalucía", subrayan las organizaciones. Este jueves por la mañana, las organizaciones convocantes del paro se han concentrado en Sevilla, frente a la sede central del SAS. Una nueva manifestación en contra del "deterioro" del sistema sanitario andaluz que se suma a la larga lista de concentraciones y protestas en esta línea que se vienen produciendo en la comunidad.