Los funcionarios andaluces tendrán que cumplir nuevos requisitos y hacer prácticas obligatorias

El proceso selectivo de los funcionarios andaluces cambiará más pronto que tarde. Para poder ser empleado de la Administración General en Andalucía no bastará con aprobar una oposición, sino que ahora también habrá que superar un periodo de prácticas.

El director de la Secretaría General para la Administración Pública, Arturo Fernández, sostiene que ahora están "tramitando la medida para que a lo largo de los próximos meses pueda ser aprobado por el Consejo de Gobierno". Aunque el reglamento "ya ha sido pactado tanto en la mesa general como en la Mesa Sectorial como en comisión de convenio", todavía no hay una fecha concreta para la implantación de estos cursos. "Primero viene la ley, luego el reglamento y después la convocatoria", puntualiza Domínguez, que confirma que "sin ninguna duda, llegará en alguna de las próximas convocatorias, pero siempre después de que se haya publicado el reglamento".

Es importante mencionar, como reitera el alto cargo de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, que no se consideran prácticas como tal, ya que, de no superarse "de forma satisfactoria", los aspirantes al puesto de la administración no podrían obtener el empleo. Por ello, en estos procesos podrá aceptarse a un número mayor de personas que de plazas libres, puesto que no todos las superarán. Eso sí, esto deberá quedar claro en la convocatoria. Este periodo de formación no podrá ser superior a seis meses para las categorías A y de tres para el resto de grupos. Será por el órgano de selección inicial o por otro que se determine en la convocatoria.

Los cuerpos A1 y A2 serán los primeros afectados

Las prácticas no se implementarán de forma inmediata en todas las categorías ni en todos los cuerpos, sino que se realizarán mediante un proceso de adaptación. "Es un tema lo suficientemente importante como para que vayamos haciéndolo poco a poco", señala el director. Los grupos que se verán afectados por esta medida serán "cinco o seis cuerpos" de las categorías superiores A1 y A2. "No me atrevo a decir que será final de año porque a lo mejor es a principios de 2025 ni tampoco me atrevo a decir a principios porque, si se aprueba en septiembre nuestro objetivo será hacerlo antes", insiste.

Si se aprueba en septiembre nuestro objetivo será hacerlo antes Arturo Fernández — Director de la Secretaría General para la Administración Pública

Pese al interés que tienen desde la Consejería en poner en marcha estas prácticas, el alto cargo sostiene que "hay que hacerlas con mucha prudencia y pilotando". Se trata de un mecanismo "novedoso", aunque ya está en funcionamiento en algunos de los cuerpos estatales como en los A1 y A2 de la Administración General del Estado.

Durante este tiempo, los funcionarios en prácticas recibirán un salario que se corresponderá al sueldo del subgrupo o grupo de clasificación profesional en el que se aspire a ingresar, según sostiene la norma. Además, si durante el curso, el periodo de prácticas se realizase desempeñando un puesto de trabajo, podrán cobrar "además las retribuciones complementarias correspondientes a este".

Convocatorias plurianuales

La convocatoria de oposiciones en Andalucía es lento. Si bien es cierto que Domínguez reconoce que hace una década había un gap y una falta de convocatorias, defiende que hoy en día esto ha cambiado. El director explica aun así que desde que se publica un proceso selectivo "hasta que se pueda resolver, simplemente por los procesos administrativos pasará un año o más incluso de año y medio" por lo que las convocatorias se van unificando.

Domínguez defiende que en los últimos años se ha sacado un número de plazas "muy elevado" y que "por intentar hacer más eficientes y sobre todo rentabilizar el esfuerzo, se han ido acumulando algunas convocatorias". De hecho, la próxima oferta que saldrá unificará las plazas de 2022 y 2023. Con el alto número de jubilaciones que se prevé de aquí al final de la década, la Consejería espera ser capaz de prever "la pérdida de efectivos por jubilación para así hacer planes plurianuales". Además, el director recuerda que estos planes tienen que tener siempre presente "el compromiso de que la temporalidad no sobrepase el 8%", lo que hará que en algunos casos haya que ir "a convocatoria anual".