El Gobierno andaluz sobre los fallos del TC por los ERE: "¿Dónde están los 680 millones de euros entonces?"

El Gobierno andaluz ha insinuado este martes que el Ejecutivo central ejerce "cierto manoseo" sobre el Tribunal Constitucional y se pregunta "¿dónde están los 680 millones de euros?". El equipo de Juanma Moreno se ha vuelto a pronunciar sobre el fallo a favor de los recursos que habían presentado los ex altos cargos andaluces condenados por los ERE.

El portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que la Junta es "extremadamente respetuosa" con las instituciones del Estado. "En campaña electoral en Belamadena, el presidente del gobierno adelantó un fallo del Tribunal Constitucional. Qué causalidad que el Tribunal confirma las palabras de Pedro Sánchez, no había pasado nunca", ha recriminado el portavoz.

Ya cuando el TC estimo de forma parcial el recurso de Mágdalena Álvarez, el Gobierno andaluz aseguraba que Además, alertaban de que ese iba a ser "el inicio del indulto a todos los condenados". Ha pasado una semana y el Constitucional ha anunciado que el 2 de julio revisará la pena de prisión de Carmen Martínez Aguayo, la exviceconsejera de Hacienda durante el Gobierno de José Antonio Griñán, que salió de la cárcel en tercer grado el pasado 10 de junio. Esta revisión abre también la puerta a que ocurra lo mismo con Griñán.

Gastaron el dinero "en prostitutas y drogas"

Fuentes del Constitucional revelan a El Periódico de España que la mayoría progresista del Tribunal votará a favor de que todos los actos objeto de condena por malversación al no ser más que la aplicación, ejecución y gestión del sistema previsto en las leyes de presupuestos del 2003 al 2009, no pueden ser calificadas de delito. Como ya ocurrió con Álvarez, se espera que el TC manifieste que una ley no delinque. De ocurrir, se despejaría la situación de Griñán, condenado por lo mismo y cuya revisión del recurso será el 16 de julio, al igual que la del también expresidente andaluz Manuel Chaves.

El portavoz del Gobierno ha señalado que hay quienes piden a Moreno que pida perdón por acusar a los condenados por los ERE y ha asegurado que "perdón tienen que pedir los que se gastaron el dinero de los parados andaluces en prostitutas y drogas". "¿Dónde están los 680 millones de euros?", ha preguntado el dirigente popular.

Perdón tienen que pedir los que se gastaron el dinero de los parados andaluces en prostitutas y drogas Ramón Fernández-Pacheco — Portavoz del Gobierno andaluz

El también consejero de Sostenibilidad ha lamentado que hay quienes defienden que "que no existió caso de corrupción" en los ERE. "Para bulo, bulo, bulo es que se ha archivado el caso de los ERE. No se ha archivado, siguen condenados y sigue siendo el mayor caso de corrupción de España", ha insistido.

El caso tiene que volver a la Audiencia

Desde el PP andaluz sostienen que el Constitucional "no es un tribunal de casación" y que el tribunal de última instancia que hay en España es el Supremo. De hecho, el TC no es un órgano judicial. Por ello Fernández-Pacheco ha subrayado que no puede "reescribir un caso de corrupción".

La Audiencia de Sevilla, que fue ratificada por el Tribunal Supremo, condenaba por malversación a Griñán y a Aguayo, como exconsejero y exviceconsejera de Hacienda. Ambos fueron castigados con seis años de cárcel por malversación y 10 de inhabilitación por prevaricación. Si bien Aguayo sí que ha estado en la cárcel, el expresidente andaluz ha conseguido evitarla hasta el momento por padecer un cáncer. De pronunciarse a favor, el TC marcará una diferencia entre lo que ocurría en la Consejería de Empleo, donde se ejecutaban los fondos, y lo que pasaba en la de Hacienda, donde se diseñaban los presupuestos, que luego llegaban al Parlamento.

Ahora, el Gobierno andaluz está a la espera de la decisión definitiva que tome la Audiencia de Sevilla, a la que volverá el caso tras su paso por el TC. "Vamos a seguir luchando para recuperar hasta el último céntimo que era para los parados andaluces", ha sentenciado Fernández-Pacheco, que ha recordado que quedan 100 causas por juzgar.