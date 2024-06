Moreno pide un frente común frente a una "singularidad" que es "privilegio" a Cataluña y "maltrato" a Andalucía

Andalucía progresa "a pesar" de la financiación autonómica. Este es el resumen del discurso sobre la situación de la comunidad autónoma que ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en su sexto debate sobre el estado de la autonomía andaluza. "Cuando hablan de singularidad quieren decir privilegio y, por tanto, maltrato a Andalucía", ha denunciado el dirigente popular.

El presidente andaluz se ha dirigido este miércoles al pleno del Parlamento andaluz para evaluar la situación actual de Andalucía. Moreno ya avisaba antes de su entrada en el pleno de que tenía un debate "muy importante" y de que iba a hablar de los andaluces. Ya dentro, el líder de los populares andaluces ha hecho un repaso las políticas que llevan a cabo las distintas consejerías de su Gobierno, pero no ha desaprovechado la oportunidad para atacar al Gobierno de España y culpar a la financiación autonómica de la mayor parte de los problemas que padece Andalucía.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el de Córdoba, José María Bellido, la de Almería, María del Mar Vázquez; la de Granada, Marifrán Carazo, el exvicepresidente Juan Marín, o el exlíder de los populares andaluces, Javier Arenas, eran algunos de los rostros que se podían ver este miércoles en el Parlamento. En el salón de plenos no cabía nadie más y muchos de los invitados han tenido que quedarse fuera y seguirlo de forma telemática.

Montero "ha olvidado" lo que pedía en el Parlamento

Desde el inicio de su intervención, Moreno ha recordado 1.500 millones anuales que reclama el Gobierno de la Junta. El presidente andaluz es una de las voces que suenan más fuerte contra una reforma del modelo de financiación que incluya la "singularidad" de Cataluña y ha vuelto a pedir un frente común "contra una injusticia reconocida y cuantificada". "Nos rebelamos", ha sentenciado para defender que "es un discurso que no es asumible para Andalucía".

El presidente andaluz se ha dirigido directamente a la ministra de Hacienda y exconsejera de la Junta, María Jesús Montero, para preguntar a los diputados si "¿recuerdan a una consejera socialista y andaluza diciendo durante años que la reforma era de 'urgente necesidad?". Moreno ha subrayado que el Parlamento andaluz impulsó un acuerdo para reivindicar una financiación anual adicional de 4.000 millones, algo que no ha ocurrido. "Lo ha olvidado y lo ha convertido en papel mojado", ha lamentado. Además, ha enumerado las políticas que se han "perdido" por esta falta de recursos como la contratación de médicos o la construcción de viviendas.

La financiación ha sido el hilo conductor de las palabras de Moreno, que ha señalado que de ella depende "el porvenir de los nuestros", pero el presidente también ha hablado de sanidad, crecimiento económico, turismo o los ERE. Además, ha cargado contra Pedro Sánchez por el "maltrato permanente" de su Gobierno contra la comunidad autónoma y ha denunciado que esa beligerancia le lleva incluso a legislar contra nuestra tierra".

Moreno aplaude las medidas económicas de su Gobierno

Moreno ha sacado pecho de los avances económicos que se han producido desde su llegada al Gobierno. Menos paro, más autónomos, más empresas o más exportaciones. "La vía andaluza, señorías, está funcionando", ha defendido el presidente de la Junta. Entre otros motivos que han favorecido este "crecimiento ininterrumpido desde 2019" de la economía andaluza, el popular ha apuntado a que su Ejecutivo ha "bajado prácticamente todos los impuestos de competencia autonómica".

Frente a los avances que ha asegurado que lleva a cabo su Gobierno, se ha vuelto a dirigir a la ministra de Hacienda para denunciar que la falta de una ley de Presupuestos a nivel nacional, "está paralizando proyectos e inversiones importantes". Frente a esta situación, ha señalado que su Gobierno ya está trabajando en las cuentas autonómicas de 2025.

Los problemas de la sanidad

La sanidad es la principal baza que utiliza la oposición para cargar en bloque contra el Gobierno popular. Apenas una hora antes de que el presidente se dirigiera ante el Parlamento, a escasos 50 metros del que fuera el Hospital de las Cinco Llagas, se manifestaban los sanitarios del Hospital Virgen Macarena para exigir a la consejera de Salud, Catalina García, el "cumplimiento de los acuerdos" en Atención Primaria y carrera profesional, la consolidación y el aumento de las plantillas y la actualización de las bolsas de empleo.

"El Gobierno andaluz trabaja muy en serio para arreglar esta compleja situación", ha explicado Moreno, que no ha mencionado de la huelga del SAS. Sin embargo, el presidente "Los resultados son evidentes, pero nunca serán suficientes". "Vamos a redoblar los esfuerzos y a utilizar todos los recursos disponibles para reducir la lista quirúrgica fuera de plazo a final de año", ha prometido el dirigente popular.

García ha asegurado en una entrevista en Canal Sur Radio antes de entrar al pleno que se siente "respaldada" por el presidente andaluz. Sin embargo, ha puntualizado que "eso no significa que no pueda haber cambios". Pese a que Moreno vive un momento dulce a nivel político, lleva casi dos meses en crisis de Gobierno y tiene un consejero interino, Ramón Fernández-Pacheco, para Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. El presidente tiene pendiente aún solucionar esta situación y no ha descartado en ningún momento que se vayan a producir más cambios en otras carteras.

Saca pecho contra los ERE

No ha sido hasta el final cuando Moreno ha hablado de los ERE, que han vuelto al debate político tras los fallos del Tribunal Constitucional. Aunque ha señalado que es "el mayor caso de corrupción de la historia", ha aplaudido que su Gobierno "está dando todos los pasos que tiene a su alcance para recuperar el dinero sustraído" y ha reivindicado que han recuperado ya 27 de los 68 millones que la justicia ha reconocido. "La Junta de Andalucía ya no abre los telediarios por graves casos de corrupción, ahora los abrimos por ser líderes en trasparencia y buenas maneras", ha valorado.

"Las Decisiones que se toman fuera de Andalucía pueden hipotecar nuestro propio futuro", ha denunciado al final de su intervención en otra clara referencia a la financiación. Con todo, ha lamentado que esta "más de 40 años después, finalmente gana la idea de una España de dos velocidades".