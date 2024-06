La mecha contra la 'turistificación' prende en las capitales de Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla

El actual modelo turístico y su regulación en España cada vez cobra más relevancia en el debate político y social. La semana pasada, Barcelona anunció que eliminará las licencias de más de 10.000 pisos de alquiler a corto plazo hasta 2028. En Andalucía, la alcaldesa de Granada, la popular Marifrán Carazo, impulsará una moratoria para limitar los pisos turísticos, mientras el Ayuntamiento de Sevilla, con gobierno del también popular, José Luis Sanz, defiende que no puede congelar de manera general las nuevas licencias porque no lo permite el mismo decreto autonómico que usa el ayuntamiento granadino.

Mientras los políticos debaten en torno a estas nuevas medidas, con la posible instauración de una tasa turística en algunas ciudades andaluzas en el foco (como subir los precios de monumentos y museos para reforzar las arcas municipales ante los incrementos de población por las cifras récords de visitantes anuales), vecinos y activistas contra la gentrificación de los barrios y la defensa de la vivienda se autoorganizan cada vez en más puntos de la comunidad autónoma.

Para Iban Díaz, investigador del departamento de Geografía Humana de la Hispalense y autor de Vender una ciudad: gentrificación y turistificación en los centros históricos, las administraciones han ignorado sistemáticamente las demandas de la ciudadanía a la hora de proponer una regulación al mercado turístico: "el decreto andaluz al respecto recogió la última jurisprudencia, y las demandas del propio sector turístico, sobre todo a la industria tradicional descontenta por la 'competencia desleal' de las viviendas de uso turístico y muy enfocado a nuevos criterios de calidad, pero ¿dónde estaban los vecinos en esas mesas de negociación?".

El decreto andaluz recogió las demandas del propio sector turístico, sobre todo a la industria tradicional, pero ¿dónde estaban los vecinos en esas mesas de negociación?" Iban Díaz — investigador de la Universidad de Sevilla

Nuevas plataformas contra el turismo de masas y en defensa de la vivienda

Sevilla se Muere, Cádiz Resiste, Albayzín Habitable (Granada) son tres plataformas creadas recientemente en las capitales andaluzas que lucha por objetivos comunes como la regulación del modelo turístico en sus ciudades, que redunde en la sostenibilidad del mercado de la vivienda, los precios de los alquileres, y en la mejor convivencia en los barrios, con menos ruido, basuras o terrazas de bares y restaurantes. Todas ellas coinciden en que no son movimientos contrarios al turismo y mucho menos a los turistas, sino al sistema imperante.

Díaz considera que la irrupción de estas nuevas plataformas, algunas de ellas configuradas ya como asociación y otras autogestionados a través de asambleas y movimientos sociales, son consecuencia directa de haber ignorado a los vecinos de los barrios saturados y las zonas tensionadas durante años.

"Hasta ahora no ha habido instituciones que los representen", asegura. "Estamos ante un problema real de vivienda. Los pisos de uso turístico se extraen del mercado convencional, obteniendo rentas mucho más altas. La oferta es menor, por lo que se encarecen mucho los precios de venta y alquiler. El mercado se vuelve disfuncional y permite a los propietarios fijar precios desmesurados o abusar en los requisitos para poder alquilar", puntualiza.

Estamos ante un problema real de vivienda. Los pisos de uso turístico se extraen del mercado convencional, obteniendo rentas mucho más altas Ibán Díaz — Investigador Universidad de Sevilla

Un mes de junio de protestas en las capitales andaluzas

Albayzín Habitable ha dado el pistoletazo de salida a una sucesión de protestas que inundarán los barrios de gran parte del mapa andaluz. Tras una sentada en mayo, la primera concentración se produjo el pasado sábado entre pancartas en las que se podía leer "turismo sostenible o ruina asegurada" o "mi abuela no puede coger el bus, está lleno de turistas". Fue en el emblemático Mirador de San Nicolás, donde Clinton u Obama se quedaron embobados con el atarceder nazarí.

Albayzín habitable se concentró en el emblemático Mirador de San Nicolás de Granada el pasado sábado. / Alejandra Vera

"Después de la pandemia el cambio fue tremendo", apunta Olalla Luque, vecina de El Albaicín granadino y miembro del colectivo. "El problema no son los visitantes, sino la falta de regulación. El 50% de los pisos de uso turístico son ilegales en el barrio", afirma. "La situación es realmente injusta para los vecinos. Disminuye el censo y con él los servicios públicos, por ejemplo los médicos. También afecta al transporte público: los guías con grupos organizados usan los autobuses urbanos para subir a El Realejo, de tal forma que por ejemplo unos padres no pueden llevar a sus hijos al colegio o una persona mayor no puede subir su compra", explica.

Las propuestad de Albayzín Habitable En el caso granadino, entre las demandas de los vecinos están la tasa turística, protección del pequeño comercio y el transporte público, la regulación de los precios de los alquileres, limitación de los días anuales para alquileres de corta duración, inversión en vivienda pública, inspecciones y sanciones para los alojamientos ilegales, o control de la inversión extranjera, entre otras.

Desde Cádiz, este movimiento que surgió hace apenas un mes y tomó impulso al raíz del paradigmático intento de desahucio de María; una octogenaria del barrio más antiguo de Europa, El Pópulo, no dudaron en unirse a la convocatoria del Sindicato de Inquilinas de Málaga. Saldrán a las calles de manera conjunta el próximo sábado 29 de junio para mostrar su disconformidad con este modelo de "monocultivo turístico". Las manifestaciones se celebrarán en puntos céntricos, El Palillero y La Plaza de la Merced.

Cádiz, la capital con más pisos turísticos por habitante

Jesús Ruiz, portavoz de Cádiz Resiste, afirma con contundencia que los gaditanos han dicho "basta ya". Ruiz asegura que son consciente del peso económico del turismo en la ciudad y provincia y que las economías de muchos vecinos dependen de esta industria, pero aboga por lograr "la sostenibilidad real entre el turismo y la vecindad". "No queremos ser el atrezo de un parque temático. Necesitamos medidas justas y políticas para la ciudadanía", añade.

No queremos ser el atrezo de un parque temático. Necesitamos medidas justas y políticas para la ciudadanía Jesús Ruiz — Cádiz Resiste

Según esta plataforma, Cádiz es la capital de provincia andaluza con más viviendas turísticas por habitante. "Los precios de la vivienda residencial se han disparado debido a esta realidad", apunta Jesús Ruiz. Las principales reivindicaciones de Cádiz Resiste pasan por "la activación de una moratoria que frene la concesión de nuevas licencias para viviendas de uso turístico y hoteles en la ciudad durante el próximo año", la tasa turística "siempre que sirva para financiar actuaciones pensadas para la gente que vive en la ciudad", un incremento de la tasa de recogida de residuos y del IBI para estos alojamientos y hoteles, así como "una persecución real de las viviendas con fines turísticos ilegales".

"Empobrecimiento en distintas capas"

Curro Machuca del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga cuenta a El Correo de Andalucía que "desde el primer minuto, la convocatoria del 29 de junio, ha recibido apoyo y participación de colectivos y personas, en un proceso que ha sido muy abierto". "En Málaga vivimos hace muchos años este modelo extractivista del turismo. El rentismo obtiene beneficio por el uso fraudulento de suelo residencial", sostiene. "El problema no es el turista. El problema es un modelo que genera desigualdad y empobrecimiento en distintas capas: despilfarro hídrico, precariedad laboral, pérdida de vida de los barrios, turismo de borrachera masivo, etc.", recalca.

La situación está al límite, la gente no puede más David López — Sevilla se muere

'Barificación' y 'eventificación' de Sevilla

En Sevilla, por último, el Movimiento por la Vivienda protestará en el seno de la gran manifestación del Orgullo de la capital hispalense también este sábado 29 y la asociación Sevilla se Muere se han concentrado en la emblemática Plaza del Salvador este miércoles.

David López, su presidente, vecino de La Alfalfa, amplía el abanico de demandas de estos colectivos y subraya la barificación de la capital hispalense, "con la usurpación del espacio público que conlleva" y la "eventificación", por lo que incorpora nuevos neologismos a estas realidades vinculadas a las consecuencias del turismo en los barrios de los municipios, tan asociadas a otro término, como es el de la gentrificación.

"Vivimos en una feria permanente", afirma. Para López, "se suponía que el actual Ayuntamiento no iba a dar nuevas licencias y está dando unas 25 al día". "La situación está al límite, la gente no puede más", destaca. "No se puede apostar solo por un sector tan voluble, con los ingresos concentrados y una inversión de capital que ni siquiera es local, que genera empleo muy precario", concluye.