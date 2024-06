Salud vuelve al punto de mira tras la huelga sanitaria y a la espera de los cambios en el Gobieno de Moreno

"Más presupuesto, menos profesionales y más listas de espera". Este es el resumen que ha hecho el PSOE andaluz de la gestión sanitaria del Gobierno de Juanma Moreno. Hasta en dos ocasiones ha pedido el PSOE la dimisión de la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, a la que han acusado de "destrozar la sanidad pública".

Este jueves el Parlamento andaluz ha vuelto a la normalidad después de que el miércoles se celebrara el debate de política general sobre Andalucía y con la vuelta de la normalidad, han vuelto también las preguntas a la consejera. Los socialistas han vuelto a poner el foco en las listas de espera y los "despidos" de los profesionales. La diputada del PSOE, María Ángeles Prieto, ha acusado a García de utilizar "motosierra para la sanidad publica y alfombra roja para la privada" y ha exigido su cese.

Apenas una hora antes de que comenzara el debate del miércoles, a 200 metros de la Cámara autonómica, los sanitarios del Hospital Virgen Macarena, como los profesionales del resto de Andalucía, se manifestaban en la puerta del centro para exigir a Salud el "cumplimiento de los acuerdos" alcanzado con los sindicatos en la mesa sectorial. Los sanitarios reclamaron, entre otras cosas, la ampliación de plantillas. Según los sindicatos la huelga fue respaldada por el 75% de las plantillas.

El PSOE denuncia una "pésima gestión"

Prieto ha denunciado que Salud no va a poder sustituir al "80% de los que se van de vacaciones". Además, ha denunciado que desde que el PP llegó al Gobierno de Andalucía, el Servicio Andaluz de Sanidad (SAS) ha perdido 9.000 profesionales desde 2018. "No hay sistema MIR que tapone la sangría que ustedes provocan interesadamente", ha resaltado. La consejera había pedido al Ministerio contratar a 369 MIR que acaban su formación en septiembre por la falta de médicos para este verano.

Aunque Moreno repitió el miércoles que si Andalucía tuviera los 1.500 millones de euros anuales que su Gobierno le pide al Estado por el "injusto" modelo de financiación autonómica podría contratar más médicos, Prieto ha destacado que el Ejecutivo andaluz deja 10.000 millones "sin ejecutar". "Son pésimos gestores, El podrían haber duplicado la plantilla del SAS", ha insistido.

La portavoz socialista, Ángeles Férriz también ha preguntado a García por el Plan de Verano que, según ha asegurado, la consejera ha enviado a los sindicatos por Whatsapp. La diputada del PSOE ha señalado que el sector se negó a firmar el plan "porque les parecía una falta de respeto" y que el verano va a ser "un infierno". "Vuelva usted a trabajar en la sanidad pública a compartir con sus compañeros el maltrato al que usted les ha sometido en estos cinco años", ha reclamado Férriz a la consejera, que es enfermera.

García defiende su gestión y el respaldo del Gobierno

A estas críticas de los socialistas se ha sumado Vox, su diputada, Ana María Ruiz, ha denunciado que la Consejería "no pone los recursos donde hay que ponerlos" y que los jóvenes profesionales andaluces se van. "Usted es la que tiene que gestionar y no lo está haciendo", ha zanjado.

García ha defendido su gestión, como en cada sesión plenaria -hace menos de dos meses que pidieron su reprobación-, y ha indicado que el proceso de mejora en la sanidad pública andaluza es "innegable". "Durante el 2023, diga usted lo que diga, se han operado más andaluces que en cualquier año, más consultas externas y más citas de atención primaria y de urgencia", ha insistido. La titular de Salud ha insistido en la falta de profesionales, una de sus principales críticas, y ha culpado al Ministerio de Sanidad de los problemas que enfrentan los sistemas sanitarios de "toda España": "Seis años, seis ministros y seis meses de una ministra que no nos han dado soluciones", ha resumido.

Aunque la consejera admitía este miércoles en Canal Sur que se siente "respaldada" por Moreno y el resto del Gobierno andaluz. Moreno debe afrontar en julio una crisis de Gobierno que se alarga ya dos meses y que le llevará a nombrar a un nuevo consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, tras la marcha de Carmen Crespo a Bruselas y la interinidad del consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco. Desde que se anunció la salida de Crespo el nombre de García ha estado encima de la mesa entre aquellos rostros que pueden abandonar el Ejecutivo y ella misma reconoció que, aunque no se siente sola, "eso no significa que no pueda haber cambios".