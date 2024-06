"Hagamos Andalucía rica y pongamos nuestro acento de moda"

El talento y conocimiento desconocidos. Y el turismo que nos desborda, los nacionalismos, la autoestima alta y el dolor que causa la indolencia. También Cataluña y Puigdemont, claro. En la jornada inaugural del ciclo Sintiendo Andalucía, celebrado este jueves en la Fundación Cajasol, se ha hablado de esta tierra desde todos los puntos posibles. Los ponentes se prestaban a ello: el humorista Manu Sánchez, la catedrática en Filología Lola Pons y, como moderadora, Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía.

La tertulia ha abierto con una pregunta tan abierta como necesaria: ¿cómo ven y vemos Andalucía? "Pienso que tenemos un problema con Stendhal: deseamos que a los de afuera les encante y entiendan cómo vivimos. Pero luego los resortes solo saltan cuando hay agravio comparativo", ha resumido Manu Sánchez. "No por casualidad el padre de la Patria empezó el himno echándonos la bronca: 'Andaluces, levantaos'", ha apuntado el cómico y empresario nazareno.

FOTOGALERÍA | "Sintiendo Andalucía" en la Fundación Cajasol / Jesús Ruiz

"Nos hemos educado el 28-F en comer molletes, pero muchos quizá no saben que tenemos 10 universidades públicas. Valoramos poco el capital educativo que tenemos", ha señalado Lola Pons. "Cualquier vecino de Salamanca la relacionaría con la universidad. Eso en Sevilla no ocurriría, y eso quizá sea culpa nuestra", ha afirmado esta historiadora de la Lengua.

"Estamos condenados desde hace tiempo al 'Sol, gracia y playas'"

No solo los andaluces: también se ha disertado sobre la imagen que ha vendido esta tierra durante años. Aquello que tanto ha atraído a ese turismo que es su desgracia y bendición. "Vivimos en un plató para turistas en el que aparecemos como los de Farmacia de guardia. Estamos condenados desde hace tiempo a aquello del 'Sol, gracia y playas'", ha dicho durante la charla Sánchez.

"Eso de que Andalucía es la cuna de la fiesta y la alegría es un tópico moderno que parte de un estereotipo franquista. Y esa imagen al final se ha perpetuado", ha ilustrado Pons. "Todo al final tiene que ver lo mismo: el condicionamiento económico. Al pobre le vamos achacando todas las culpas".

Aunque no todo puede quedarse en el sosiego de la victimización: "Nos están intentando vender el andalucismo emocional, pero no podemos aburrirnos de la reivindicación política", ha aseverado el cómico y productor teatral. "Necesitamos más formación y universidad, no solo pucheros y atarcederes".

Cataluña, los catalanes y Andalucía

En esa terna entre economía e identidad ha salido también otro tema candente: Cataluña y la singularidad. "Este modelo que se propone para los catalanes se parece mucho a la España de las dos velocidades", ha opinado Manu Sánchez. "Ellos tienen lo que tienen, y si ahora encima se quedan con eso, la diferencia va a seguir aumentando".

Sin embargo también ha declarado, como "federalista convencido", que le encantaría que Barcelona "liderara esa lucha contra el centralismo". "Tiene que ser Cataluña quien le eche ese pulso a Madrid, no Segovia o Las Pajanosas", ha soltado con guasa el humorista sevillano.

"A lo mejor tenemos que empezar a mirar dentro del debate, porque quizá Sevilla no saldría tanto en una charla sobre Cataluña", ha resaltado Lola Pons. Y es cierto: una parte relevante de esta mesa redonda ha versado justo sobre otra comunidad autónoma que no era la protagonista inicial del análisis.

Pero son inevitables, claro, las comparaciones y los agravios. Al final, todo se trata de dinero. Aunque Manu, genio puro de esta tierra, tiene una solución: "Hagamos Andalucía rica y pongamos nuestro acento de moda".