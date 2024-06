Las cooperativas agroalimentarias traducen a términos económicos su contribución al territorio

Las cooperativas agroalimentarias son empresas solventes en términos financieros, pero que, a su vez, generan un importante impacto en su entorno. Estas empresas constituyen un modelo profesionalizado basado en los principios de la cooperación, el desarrollo sostenible, el mantenimiento del territorio y el reparto de valor. Por ello, constituyen un referente de la economía social agroalimentaria.

Además de producir alimentos de calidad y seguros, generan empleo estable, apuestan por la innovación, por la formación de sus trabajadores y asociados, y son una marca de confianza y seguridad para la venta de las producciones. Además, fijan población en el medio rural y velan por su desarrollo sostenible. Todos estos valores que las cooperativas agroalimentarias vienen aportando a la sociedad, hasta ahora intangibles, se están traduciendo en términos económicos gracias a un proyecto impulsado por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía por tercer año consecutivo.

Bajo el título ‘Asesoramiento, orientación, consultoría, tutorización y asistencia técnica para valorizar el Cooperativismo Agroalimentario Andaluz como factor de competitividad’, esta iniciativa se enmarca en la línea 4 para la Innovación y Competitividad Empresarial de la Economía Social que financia la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, como parte del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo.

El objetivo es incorporar en las empresas cooperativas una contabilidad social, basada en una metodología que calcula y traslada al lenguaje numérico la aportación a la sociedad. Para tal fin, la federación ha contado con el asesoramiento de la Universidad de Deusto, la Universidad de Loyola y LKS Next, entidades integradas en GeacCounting, la agrupación que ha desarrollado la metodología para monetizar el valor social que generan las empresas.

Contabilidad social

La contabilidad social se presenta, por tanto, como una ampliación de la contabilidad económica-financiera. En esta ocasión, las cooperativas que han calculado su impacto social son Agrosevilla, con sede en La Roda de Andalucía (Sevilla) y Cobella, ubicada en Lepe (Huelva), que se suman así a otras entidades como Covap, Dcoop y Granada La Palma que ya calcularon su aportación social.

La metodología seguida atiende, por un lado, el valor de mercado y el valor de no mercado. Así, en primer lugar, se calcula el valor generado y distribuido a través del mercado, donde hay una transacción económica a clientes o a proveedores, y que también tiene un impacto social.

Después, se calcula la aportación social que no va a mercado, es decir, las transacciones de valor que no aparecen en la contabilidad financiera (como por ejemplo, las condiciones de conciliación laboral, la estabilidad en el empleo, la garantía jurídica en la venta de la producción, la tranquilidad de tener asesoramiento técnico profesionalizado, etc.).

Ambos conceptos sumados (valor social de mercado + valor social de no mercado) dan como resultado el valor social integrado.

Los resultados

Hechos los cálculos pertinentes, el valor social integrado bruto generado por la cooperativa Agrosevilla en 2022 asciende a 225.469.194 euros, según el proyecto, que se presentó en la jornada final el pasado 26 de junio.

En el caso de Cobella, el valor social integrado es de 78.616.252 euros.

Para la cooperativa de La Roda de Andalucía, cabe destacar que el valor social transferido a los socios es de 29,5 millones de euros. Además, a la administración pública se le ha aportado 21,2 millones y a los trabajadores 12,8 millones de euros. Otro dato de interés que ha revelado el informe es que el valor generado por cada euro gestionado por la cooperativa aceitunera es de 1,55 euros. En este sentido, por cada euro que le aporta la Administración, Agrosevilla genera 344,70 euros.

Respecto a la cooperativa de frutos rojos Cobella, el valor social transferido a los socios se ha cuantificado en más de 7 millones de euros, y algo menor, 6,4 millones, es la aportación a la Administración Pública.

Asimismo, el valor generado por cada euro que gestiona la entidad de Lepe asciende a 1,40 euros y genera un valor social de 87,4 euros por cada euro que le aporta la Administración.

Aportación a la sociedad

Ante estos resultados, el presidente de Agrosevilla, Gabriel Cabello, subraya que “las empresas, y especialmente las cooperativas, no solo somos facturación y resultados. Aportamos más a la sociedad: empleo, impuestos, colaboraciones sociales, fijación de la población en el medio rural, servicios… En definitiva, somos economía social”.

Por ello, “hay que trabajar más en dar a conocer el efecto económico y social que las cooperativas tienen en su entorno”. En este aspecto, resalta la labor del proyecto, ya que “nos ha permitido conocer cómo valoran determinados stakeholders, como los pueblos donde están afincadas nuestras cooperativas de primer grado, la aportación social de Agrosevilla”.