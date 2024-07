María Peláe, premio 'Orgullo andalú': "La bandera no la pones porque no te sale de los..."

Por segundo año, Adelante Andalucía entrega sus premios del Orgullo en el Parlamento andaluz, con motivo del Mes de la Diversidad, justo después de las manifestaciones en algunas capitales andaluzas, como fue el caso de Sevilla el pasado sábado.

La portavoz de la formación andalucista, Teresa Rodríguez, ha conducido un acto "modesto, pero también lleno de simbolismo y emoción" para reivindicar un orgullo crítico "hecho de Andalucía y por Andalucía", junto con Pablo Ortega, activista LGTBIQ+.

El premio al Orgullo andalú ha recaído este año en la cantautora malagueña María Peláe, que para agradecer este reconocimiento se ha arrancado con unas reivindicativas y sentidas rimas sobre la historia de "una andaluza consciente".

"Es un honor verme entre las palabras orgullo y Andalucía", ha asegurado la compositora. "Nacer andaluza es en sí mismo un acto de rebeldía. Una andaluza consciente nace ya predispuesta, con las ventanillas u orificios de la nariz bien abiertos en modo sospecha. Con una ceja uniquita más levantada que la otra, como si ya viniera de vuelta".

La emotiva intervención de esta artista andaluza, que tuvo que irse a Madrid para ser conocida en su tierra, como ha apuntado al presentarla, Teresa Rodríguez, ha viajado a su infancia y adolescencia, haciendo hincapié en cómo le robaron la historia de la comunidad autónoma en los libros de texto, y la del colectivo LGTBIQ+ andaluz. "A la andaluza chiquitita le enseñan la historia de España en veinte páginas, y como si fuera el vídeo de un concierto, en otro par de páginas ya le cuentan vagamente la historia de Andalucía", ha señalado.

Alegato crítico y "libre hasta la médula"

Según Peláe, "pero la andaluza consciente es una rebuscona y se va a lo underground o la biblioteca semivacía, y descubre Stonewall, y empieza a salir de esos libros personas que la abrazan, que la acarician, y aunque estuvieran calladas ya existían. Sí, siempre hemos existido, vaya noticia. Empezamos por la Blanca y Verde y acabamos por la violeta, porque una andaluza, si es consciente, es feminista, tiene acento, y es libre hasta la médula".

La popular compositora malagueña ha hecho todo un alegato feminista, crítico y andalucista con mucho sentimiento y mucha picardía: "Ya vale de mirada baja, ni complejo, ni condescendencia, orgullo y más orgullo, que como homosexual me robaron la adolescencia, pero como andaluza, la historia real de nuestra bendita tierra".

Reivindicación, sarcasmo e ironía

Los puntos con más ironía han recaído en la polémica sobre la colocación de la bandera LGTBIQ+ en sedes institucionales y puntos emblemáticos de la ciudad: "La bandera no la pones porque no te sale de los co... como te iba diciendo", ha apuntado en el transcurso de su intervención, que ha coronado con, "y sí, solo he hablado de la andaluza y el andaluz consciente. Porque inconsciente es el que está votando, y no tengo mucho tiempo, que el verde es precioso, pero por ahí se está manchando", haciendo nuevamente gala de su marcado ideario social y político.

Premio 'Orgullo Andalú' y 'Orgullo Militante' de Adelante Andalucía / Jorge Jiménez

La doble lucha del premio al 'Orgullo militante'

Adelante Andalucía ha decidido incorporar en esta nueva distinción un galardón que ha denominado Orgullo militante, para reconocer el trabajo de activistas de la comunidad autónoma. El primer premiado como referente andaluz es Qurro Camacho, jiennense especializado en trabajar con minorías vulnerables, de cuyo perfil destaca este partido que es "un referente gitano en la lucha por la diversidad y los derechos LGTBIQ+".

"Los valores rancios son los de la derecha y de la ultraderecha, no los del pueblo gitano", ha recalcado este trabajador social. El pueblo gitano lucha por la libertad, ha luchado siempre por la libertad, pero también tiene que luchar por su diversidad", ha sostenido en su intervención agradeciendo el premio.

Para Camacho, "creo que siempre me he considerado referente por la doble lucha porque para las personas gitanas, para algunas personas gitanas, no eres gitano porque eres maricón. Para las personas payas, no eres gitano porque se espera de ti que seas un gitano hetero", ha reflexionado.