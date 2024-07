El PSOE recopila las declaraciones del PP sobre los ERE para denunciarles por injurias

El PSOE podría llevar al PP a los tribunales por sus declaraciones sobre los ERE. Si bien los socialistas han confirmado que están esperando a que el Tribunal Constitucional termine de anunciar sus fallos sobre los ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados por el caso ERE, sí que han confirmado que están recopilando o "las infamias que están emitiendo" los dirifentes del PP y que tendrán que defender "en un tribunal". "Nuestra principal misión es intentar resarcir a estas personas, ayudarlas lo máximo posible", han sentenciado.

El Parlamento de Andalucía ha vuelto 15 años atrás. Aunque en la Cámara autonómica se ha hablado de turismo, vivienda o empleo, el tema que ha centrado la jornada ha sido la postura del Tribunal Constitucional sobre el caso de los ERE. Si bien el PSOE ha aplaudido las decisiones del TC, que ya han sacado de la cárcel a un ex alto cargo socialista, los populares han denunciado que este proceso es "una amnistía en cubierta".

El Constitucional ha absuelto de los delitos de prevaricación y malversación y ha liberado al ex director general de IFA/IDEA entre 2004 y 2008, Miguel Ángel Serrano, y ha estimado de forma parcial el recurso de la exministra y exconsejera de Hacienda, Magdalena Álvarez. A lo largo de esta semana y el día 16 de julio, el Alto Tribunal deberá pronunciarse sobre los recursos que presentaron el resto de ex altos cargos de la Junta y se espera, tras las primeras deliberaciones, que quienes trabajaban en Hacienda e Innovación queden liberados de sus cargos.

El PSOE ha aplaudido la liberación de la cárcel de Miguel Ángel Serrano y ha lamentado que es "verdaderamente grave que gente inocente lleve un año y medio en la cárcel". En una intervención muy dura, la portavoz de los socialistas en el Parlamento, Ángeles Férriz, ha acusado al PP de crear un "montaje" y realizar una "cacería" porque "limpiamente no podían gobernar en Andalucía y se dedicaron a destrozar a servidores públicos". La socialista ha señalado que han estado "15 años callados respetando todos los procesos judiciales" y se ha preguntado si, por lo contrario, los populares "cuestionan al estado de derecho cuando no le dan la razón".

Quien no ha podido librarse del caso ha sido el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, que cumple el tercer grado por padecer un cáncer. El Constitucional aseguró que el recurso presentado por el ex alto cargo planteaba una vulneración de derechos fundamentales en términos muy genéricos y no incluía una explicación o desarrollo argumental. Con ello, el TC vuelve a poner el foco del caso en esta Consejería, desde donde se desviaron los fondos.

En el PSOE, que ya ha anunciado que readmitirá en su formación a los ex altos cargos, han explicado que el PP se presentó como acusación particular "y pidieron cárcel a sabiendas de que estas personas no se habían llevado ni un euro". "Su único objetivo era acabar con el PSOE para hacerse con la Junta de Andalucía", ha resaltado Férriz, que ha destacado que el PP debería, al menos, "guardar un vergonzoso silencio".

El PP acusa al PSOE de "reescribir la historia"

En el PP ha vuelto a recordar que "hubo 680 millones de euros que se utilizaron al margen de cualquier tipo de control" y que aún quedan 134 causas sin sentencia. El portavoz de los populares, Toni Martín, ha acusado a los socialistas de "querer reescribir la historia" y ha pedido que "le pregunten a la gente por la calle si esto fue un caso de corrupción o un invento del PP". "El caso de los ERE es el caso de corrupción más grande de la historia de la democracia en España", ha repetido.

Los populares presentarán una proposición no de ley en el próximo pleno del Parlamento con la que pedirán "la defensa de la labor de las instituciones del Estado en la lucha contra la corrupción". El PP tiene mayoría absoluta en la Cámara por lo que saldrá adelante al menos con sus apoyos. Martín ha explicado que presentan esta PNL debido a "los ataques que sufren los tribunales de justicia".

Desde antes de que se conociera el primer fallo, el Gobierno andaluz ha cargado contra el PSOE y les ha acusado de provocar "injerencias" en el Constitucional. En varias ocasiones el portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había tenido acceso a las ponencias antes de que estas fueran públicas y ha recordado

El resto de formaciones no olvidan los ERE

Vox ha cargado contra el PP al subrayar que el TC está "controlado por los socialistas gracias al PP". El portavoz de la formación, Manuel Gavira, ha explicado que nos encontramos ante una "fase de destrucción de la sentencia de los ERE" y ha insistido en que el PP y el PSOE se lavan "los trapos sucios". "Nosotros hemos escuchado en que se gastaban los socialistas el dinero de los andaluces, en prostíbulos y drogas", ha sentenciado.

La diputada de Por Andalucía, Esperanza Gómez ha indicado que "hay que respetar las decisiones judiciales". Con todo, la política de Sumar ha denunciado las declaraciones de Fernández-Pacheco, las cuales ha definido como "impropias" y ha dicho que "no está calibrando" sus declaraciones.

"Los ERE nos parecen una barbaridad", ha señalado la portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Maribel Mora. La andalucista ha pedido que se tomen medidas en el Parlamento para que un caso como este no se repita. "Nada nos garantiza que esto no vuelva a suceder", ha lamentado Mora, que sí que ha resaltado que las decisiones del Constitucional "no van a cambiar nada". "¿Dónde está ese dinero público? Eso no lo quita nadie", ha insistido