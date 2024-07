Cultura defiende su gestión en la antesala de la crisis de Gobierno y despliega sus grandes proyectos

Cumplidos casi dos años de la actual Legislatura del Gobierno de Juanma Moreno y, en plena antesala de la "remodelación" del Ejecutivo andaluz, el consejero de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha querido realizar balance de su gestión en materia de cultura en un desayuno informativo, que ha contado con la presencia de la mayor parte del equipo de esta área de su departamento.

En unos meses especialmente complejos para Bernal, en los que la oposición le ha atacado de forma continuada, asegurando que supeditaba la cultura al turismo, al ostentar las competencias de ambas carteras, y de vender la actividad cultural a los grandes patrocinios turísticos, el consejero ha querido cerrar filas en torno a la gestión del equipo, subrayando los grandes retos de futuro del departamento y las principales líneas maestras en este ámbito.

Sobre la crisis de Gobierno, el responsable de Cultura ha asegurado que no tiene "ninguna noticia" sobre que no vaya a seguir al frente de esas políticas y que no teme perderlas. Ha sido un acto en el que solo se ha hablado de Cultura, "para que no haya equívocos" y se juegue "al chascarrillo" de que el consejero "solo se ocupa del Turismo", ha expuesto Bernal al inicio. "La política del Gobierno andaluz es poner la cultura en el centro, porque la cultura es nuestro mayor valor y así debemos transmitirlo", ha afirmado

Defensa de las "sinergias" con los patrocinios de turismo

Por un lado, ha sacado pecho de cómo la Junta de Andalucía ha ampliado la "capilaridad" de la cultura, "descentralizándola", vinculándola a la "Marca Andalucía". También apostando por los nuevos creadores, las disciplinas más vanguardistas, abriéndose a nuevos públicos y vertebrando la comunidad autónoma, saliendo de las capitales y apostando por distintos proyectos, programas, espacios museísticos, escénicos y patrimoniales también en localidades medianas y pueblos.

En esta línea, el titular de Cultura del Gobierno autonómico ha sostenido: "estamos haciendo de la cultura un vehículo de oportunidades, para captar talento y vertebrar el territorio. De la mano de la industria y de los municipios estamos consiguiendo una cultura verdaderamente accesible y universal".

Bernal ha defendido los beneficios de "la sinergia que permiten los patrocinios de turismo", aunque ha puntualizado que cada departamento tiene su presupuesto propio con sus actuaciones prioritarias diferenciadas, y como revierten en el éxito de los proyectos culturales que impulsa su Consejería, con una clara apuesta de internacionalización para "hacer que la identidad andaluza sea indisoluble con su cultura en todas las partes del mundo".

Apoyo a la industria creativa y cultural

"Son muchas las iniciativas, muchos los proyectos que han salido adelante en estos dos años. Citarlos todos nos llevaría varios días", ha destacado. En esta extensa exposición de la gestión realizada por su equipo durante estos dos años, la Consejería ha destacado la celebración de cinco mil actividades culturales en más de 225 municipios, con más de 1,5 millones de asistentes y visitantes a sus eventos y espacios.

También se ha recalcado el apoyo a la industria creativa y cultural de la mano de algo más de 10 millones de euros en ayudas a más de 280 proyectos del sector cultural, en los que están implicados 1.320 compañías, artistas y profesionales de la cultura. En relación con la internacionalización, en el programa de empresas, profesionales y artistas se han invertido 729.000 euros.

"La Red de Teatros Públicos expresa perfectamente cómo se materializa esa capilaridad de la cultura", ha puntualizado Bernal en esta convocatoria de prensa, respaldado por la totalidad de un equipo, al que ha ido dando la palabra en cuestiones específicas y al que ha agradecido en varias ocasiones su gestión.

"Hemos pasado de 49 municipios en 2018 a 73 municipios integrados en la red en 2024. Un año en el que, además, esta red cuenta con el mayor presupuesto de la historia: 1,1 millones, un 48% más que en 2018", ha apostillado.

Cobrar entrada en los museos

Arturo Bernal ha subrayado, con respecto a estos datos, que "es evidente que la cultura andaluza está en un gran momento. Tenemos que decirlo alto y claro. Estamos trabajando en la dirección adecuada".

Por ejemplo, sobre los museos, ha explicado que las visitas se han incrementado en casi un 13% respecto al año 2022, con algo más de dos millones de usuarios. En cuanto a los conjuntos y enclaves culturales, el incremento de público, que supera los cinco millones de personas, ha sido muy similar porcentualmente.

Por ello, Bernal ha tirado de su argumentario habitual para defender una vez más su propuesta de instaurar entradas en los museos o incrementar por tramos los precios de los que ya cuenten con ella. "Si el Bellas Artes de Sevilla es la segunda pinacoteca nacional, ¿por qué tiene un precio más bajo que El Prado?", ha reflexionado. "No hay agravio para los visitantes porque los andaluces siempre podrán acceder con garantías", ha concluido sobre esta cuestión, recordando que la gratuidad está garantizada hasta los 18 años, con el carnet joven, para desempleados, mayores de 65 años, personas discapacitadas, y manteniendo el día semanal gratuito.