Andalucía se lleva dos Sueldazos de la ONCE y riega de alegría dos provincias

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha dejado en Sevilla, Madrid y Cádiz tres Sueldazos El Cupón Fin de Semana de la ONCE deja en Sevilla, Madrid y Cádiz tres Sueldazos de 2.000 euros al mes durante 10 años(se abrirá nueva ventana) de 2.000 euros al mes durante 10 años, en los sorteos de los días 6 y 7 de julio.

El sorteo del sábado, 6 de julio, dejó un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años en Sevilla capital. Rafael Gómez, vendedor de la ONCE desde 2010, dio este Sueldazo desde su punto de venta ubicado en la esquina de la ‘Cafetería La Canasta’, en pleno corazón de Sevilla. “Estoy emocionado -decía-. Me he alegrado muchísimo por el que le haya tocado, y más en verano, porque la gente está necesitada de premios y tenía ganas de darlo”, afirma Gómez. Además, vendió otros nueve cupones premiados con 400 euros cada uno que suman otros 3.600 euros.

En el sorteo del domingo 7 de julio, María del Carmen García Mendiguri dio en Cádiz el segundo Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Mari Carmen García, vendedora de la ONCE desde 2022, dio el Sueldazo desde el quiosco de ‘El Florida’, en la Avenida del Perú, de Cádiz. “Estoy muy contenta, súper contenta, parece que me haya tocado a mi -decía encantada esta mañana-. Es un barrio muy humilde y seguro que al que le haya tocado le ha hecho falta”.

En Madrid, Antonio Bonillo Castillo dio el tercer Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años, en alguno de los cuatro puntos de venta en los que trabaja: en el quiosco de la Calle San Pol de Mar, número 4; en la calle Isaac Peral, número 44; en la Avenida de América, número 13; y en la calle Fuencarral, número 147.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros al contado más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.