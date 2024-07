Todos se suman al "derecho" andaluz de las gafas gratis: estos son los plazos que tendrá la ley

Primero fue la ministra de Sanidad, Mónica García, y después la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, gobiernos de izquierda y derecha se suman a la propuesta andaluza de financiar las gafas y las lentillas a los niños. Fue en el Parlamento de Andalucía donde se debatió y apoyó primero esta medida que pretende ayudar a más de un millón de andaluces y a millones de españoles.

El pleno del Parlamento de Andalucía aprobó el 20 de marzo de este año una proposición de ley para que las gafas sean un derecho. A propuesta de Adelante Andalucía, y con el apoyo de todos los grupos políticos, la Cámara coincidía en que, a día de hoy, la salud visual es una cuestión de privilegios y debería ser un derecho. Este martes, el líder de los andalucistas, José Ignacio García, se reúne con el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, para profundizar en esta propuesta, ya que los servicios que presta la Sanidad Pública vienen marcados por la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

Por el momento ya se han registrado las enmiendas a la norma que han presentado los partidos en la Comisión de Salud y, según explican fuentes de Adelante Andalucía a El Correo de Andalucía "ahora debería empezar la ponencia, hay que ver los tiempos, pero en septiembre podría entrar ya en el debate final". "Queremos allanar el camino, que haya las menos pegas posibles", ha explicado este miércoles en el Parlamento la diputada de Adelante, Maribel Mora. La andalucista confía en que todas las formaciones que votaron a favor en un primer momento vuelvan a hacerlo ahora.

Sanidad ya trabaja en la medida

La asociación Visión y Vida, compuesta por personalidades científicas y sociales interesadas en la mejora de la visión, revela que en Andalucía hay 168.319 niños en riesgo de pobreza visual. De hecho, desde Adelante destacan que, en total, en la comunidad autónoma alrededor de un millón de personas no lleva gafas o lentillas porque no se lo pueden permitir.

Los servicios que presta la sanidad pública española dependen directamente del Ministerio de Sanidad

"Los contactos en el congreso los vamos a empezar ahora, queremos saber la postura del gobierno", ha explicado la andalucista. Mónica García ha anunciado que su Ministerio ya "trabaja" en que las familias con problemas económicos puedan tener un acceso gratuito a las gafas y lentillas. Aunque no ha especificado una fecha, sí que ha confirmado que ocurrirá a lo largo de esta legislatura. Cuando se apruebe en la Cámara autonómica, hasta tres diputados andaluces -Adelante espera que su líder sea uno de ellos- podrán acudir al hemiciclo para explicar la medida y esperan que, como en el Parlamento, reciba todos los apoyos.

Díaz Ayuso propone una ayuda de 55 euros

La ministra de Sumar aseguraba en el I Foro de Salud Pública: Una sanidad a futuro, organizado por la Fundación para la Investigación en Salud (Fuinsa), que el Estado debe hacerse cargo de ellas para que "no sean un elemento disruptivo para aquellas familias que no se lo pueden permitir". "Creo que esto es algo en lo que estamos de acuerdo desde el punto de vista social y político. No puede ser que el sistema de salud visual o bucodental no esté incluido en el Sistema Nacional de Salud y vamos a trabajar firmemente para que sea una realidad", criticaba la dirigente.

No puede ser que el sistema de salud visual o bucodental no esté incluido en el Sistema Nacional de Salud Mónica García — Ministra de Sanidad

A la idea se ha sumado también, menos de un mes después del anuncio del Ministerio, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. La dirigente ha anunciado que a partir de julio su Gobierno financiará con 55 euros las gafas de los menores de 14 años de la comunidad durante lo que queda de 2024 y 2025. En la práctica, esto supone que las gafas serán gratuitas para los niños que las compren en las ópticas adheridas al convenio con el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas.

Desde Adelante Andalucía aclaran a este periódico que, a diferencia de lo que se pretende hacer en Andalucía, la propuesta de Ayuso "es una ayuda", mientras que lo que pretende hacer el Parlamento andaluz es "establecer un derecho para que sean gratis". "Nuestro modelo, que es el que va a salir de este Parlamento no van a ser unas ayuditas", ha aclarado Mora. Desde la formación insisten en que la propuesta madrileña "se puede parecer más a una ayuda para pagar la luz que a que tener una cobertura cuando se te rompa una pierna o necesites medicamentos, que es lo que nosotros decimos".

Murcia ya da ayudas

Otra comunidad pionera en este aspecto es Murcia. Si bien el Gobierno autonómico no es tan ambicioso como la propuesta que plantean en el Parlamento andaluz o el Ministerio de Sanidad, sí que bonifica a las personas con "un grado de discapacidad igual o superior al 33%" para adquirir ciertos instrumentos que necesitan en su vida, como lo son las gafas. Eso sí, quienes se quisieran bonificar de esta ayuda, que cubría hasta 500 euros, tenían que solicitarla antes del 13 de mayo.

España no será el primer país en tomar esta medida si llega a aprobarse. Otros países europeos han desarrollado con anterioridad políticas similares para facilitar el acceso de la salud visual a aquellos que no pueden permitírselo. En concreto, en Alemania los menores de 18 años no tienen que gastar dinero en gafas o lentillas o en Reino Unido unos bonos especiales para ayudarles a costearlas. Todo, para que la vista sea un derecho y no un lujo.

En total, costear las gafas para todos los menores de España supondría una inversión de 260 millones de euros y ampliar esta medida para las personas en función de su renta supondría un desembolso de 447 millones en el total nacional. En Andalucía estas cifras serían de 50 y 90 millones respectivamente, aunque el Gobierno de la Junta ya ha dejado claro que deberá ser el Gobierno de España quien se haga cargo de esta partida presupuestaria.