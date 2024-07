La consejera de Salud se resigna a una "complicada" situación este verano: "Ya anuncié que iba a ser dificultoso"

"Va a ser difícil este verano poder tener todo al cien por cien". Con estas declaraciones, realizadas este lunes, la máxima responsable de la sanidad pública andaluza, Catalina García, parece resignarse a la compleja situación que atraviesa el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Atención Primaria desde hace meses. La titular de Salud ha reconocido que la cobertura estival se está desarrollando en "un ambiente y panorama muy complicados" y ha recordado que ya advirtió de ello.

Preguntadas por estas palabras, las organizaciones sindicales han criticado la actitud de la consejera. Para Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA) las declaraciones de García responden a "una estrategia premeditada, que busca atenuar las críticas a su gestión y eludir su responsabilidad en la situación que vive la medicina pública andaluza. Al reconocer que la situación va a ser muy difícil, se anticipa a las críticas que va a recibir para, de algún modo, atenuarlas", valora Ojeda.

Por su parte, el secretario general de la federación de Sanidad UGT Andalucía, Antonio Macías, habla de "cinismo" y considera que "la impunidad con la que culpa de todo a un ente abstracto es desesperante, cuando la principal rresponsablede todo lo que pasa es ella y su equipo".

Vuelta al "déficit de médicos"

La consejera ha vuelto a poner el foco sobre la falta de médicos y a apuntar que el déficit de personal sanitario no es exclusivo de Andalucía, sino que es un fenómeno que se produce en todo el país. "Yo ya anuncié [que el plan estival] iba a ser dificultoso, que íbamos a tener problemas por el déficit de médicos, es nuestro mayor hándicap, no el de la comunidad autónoma andaluza, sino el de todas las comunidades autónomas", ha declarado García a los periodistas antes de participar en un desayuno coloquio organizado por el digital Jaén Hoy, según ha recogido Europa Press.

García ha vuelto a repetir las mismas cifras sobre la falta de sanitarios que ya ha relatado en otras ocasiones: "Empezamos con un déficit, ya lo dijimos, de 500 plazas sin cubrir de atención primaria, 479 jubilaciones y le dábamos vacaciones en verano en la atención primaria a más de 5.000 profesionales".

Los sindicatos coinciden: la consejera "se escuda" en la falta de personal

Desde el SMA consideran que "la escasez de médicos no es la única causa del problema que estamos viviendo" y en esta línea ha añadido que "el problema más grave que tiene la sanidad pública andaluza es que se está quedando sin médicos porque estos se marchan del sistema". El mismo análisis realizan desde UGT: "No es que no haya profesionales de la medicina, lo que no hay es capacidad para convencerlos para que trabajen" en Andalucía.

Los datos recabados por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) en su último Informe de Demografía Médica en Andalucía, relativo a 2023, el año pasado se registraron más de 1.000 traslados de médicos colegiados, es decir, profesionales que se abandonaron sus provincias para irse a trabajar a otras provincias de Andalucía, de otras comunidades autónomas o al extranjero.

Para el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, José-Pelayo Galindo, la consejera "se escuda en la falta de médicos, pero ese no es el único problema". Y señala que los principales problemas de los planes vacacionales "desde hace ya varios años" son "la falta de previsión y negociación por parte de la Administración, que va como pollo sin cabeza" y "la aplicación de criterios economicistas como eje principal de los últimos planes vacacionales con el cierre de instalaciones y la eliminación de los contratos de refuerzo de forma previa".

Zonas de difícil cobertura

Además, la titular de Salud ha concretado que la atención sanitaria está siendo más complicadas en las zonas de "difícil o muy difícil cobertura" localizadas, como la zona norte de la provincia de Jaén o la zona de Osuna, la zona Sierra Sur de Sevilla y que "ya son de difícil cobertura durante todo el año" pero que "cuando llega el verano aún más se complica si además tenemos ese déficit de profesionales". Los alcaldes de 24 municipios de la Campiña y la Sierra Sur de Sevilla se encerraron la semana pasada en la Diputación Provincial para reclamar mejoras en los servicios sanitarios de sus localidades.

En el caso de las zonas de costa, se han reforzado con más de 200 profesionales, "pero ahí también tenemos dificultades" porque "el número de profesionales es el que tenemos", ha zanjado la consejera.

Precisamente sobre estas zonas de difícil cobertura hace un apunte CCOO. Para este sindicato, uno de los problemas de la sanidad pública andaluza reside en la "incapacidad negociadora y de eficacia de esta consejería que incumple con los pactos firmados o no acaba de implementar medidas negociadas y eficaces: llevamos más de dos años con una mesa abierta de zonas de difícil cobertura".