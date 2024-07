Los peluqueros de la calle Nueva, y el injusto estigma que sufren los funcionarios, el grito de libertad del chopped pork o el valor de una buena pelusa del ombligo. José Guerrero el Yuyu puso su genio al servicio de las causas más nobles y surrealistas durante su trayectoria chirigotera. Por eso cientos de aficionados han pedido su vuelta al Falla desde que lo dejara con Los emires por donde se mire, hace ya 14 años. Este lunes saltó la bomba: regresará en el COAC 2025. Y los carnavaleros, los fiambres y los administrativos del Estado sonrieron aliviados.

Vuelve con "miedo y responsabilidad", como ya sentía en los tiempos de Los rockeros de la puebla o De plaza en plaza. Nada nuevo. Pero con el convencimiento de que lo hace para disfrutar con sus amigos y familia de una pasión que nunca olvidó. Una decisión arriesgada, "irracional". "Si lo llego a pensar, no lo hago", reconoce este autor. Por suerte para todos los jartibles de febrero, el primer paso ya está dado.

PREGUNTA. Después de 14 años de “Yuyu, vuelve”, el Yuyu ha vuelto. ¿Por qué?

RESPUESTA. He vuelto porque nunca cerré definitivamente la puerta. Lo que pasa es que las circunstancias laborales y familiares hicieron que lo dejara en 2010.

También me apetecía pegarnos un último, o penúltimo, pase en el Falla. Recordar después de tantos años los ensayos, volver a reírme. Y sobre todo para que mi mujer y mis niños pudieran disfrutar de una etapa muy importante de mi vida.

P. ¿Ha sido eso lo que más ha pesado en su decisión de volver?

R. Sí, tanto mi grupo como mi familia. No tengo ningún ego que satisfacer; lo que vaya a conseguir en carnaval, para bien y para mal, ya lo he conseguido. He ganado, he quedado segundo muchas veces, me han dado cajonazos, he sido pregonero, la gente me aprecia…

No tengo ninguna necesidad, con lo tranquilo que estoy, de meterme en fregados. De hecho es una decisión completamente irracional que, si me la pienso, no la hago.

P. ¿Cuántas veces en estas últimas semanas se ha replanteado en el lío en que se estaba metiendo?

R. Eso lo llevo pensando desde que decidí volver. Yo estoy muy cómodo, y la verdad es que me juego bastante, tengo más cosas que perder que de ganar. Si regreso con una cosa que a la gente no le gusta, habrá quien diga: “¿Para esto ha vuelto el Yuyu?”.

Cuando la gente me decía “Te echamos de menos”, siempre respondía que prefiero que me echen de menos a que me echen de más. Pero bueno, vamos preparados, sabemos lo que hacemos y tenemos muchas ganas, claro.

P. ¿Y cuánto hay de respeto o incluso de miedo? Recuerdo que Martínez Ares, cuando volvió con Los cobardes, advirtió que no llevaba 13 años preparando una comparsa.

R. Claro, yo estoy igual, no llevo 14 años preparando la chirigota. Sí tengo algunas cosas adelantadas, porque sé que este año las circunstancias van a ser más complicadas para ensayar, pero no he apuntado nada en todo este tiempo.

Y miedo, claro que da miedo. Yo todos los años me planteaba, de un carnaval para otro, si sería capaz de sacar una chirigota al nivel de las que había hecho. Si lo sentía así de Los rockeros a Tampax goyescas, imagínate el miedo y la responsabilidad que puede dar después de más de una década.

P. Ha vuelto esa pregunta este año.

R. Sí, me volví a preguntar “¿Seré capaz?”. Pero tengo claro que es cuestión de acertar. En los últimos 14 años no he hecho carnaval, pero sí he creado chistes todos los días para la radio. La máquina ya está engrasada, solo falta volver a conducirla.

P. ¿Cree que ha cambiado la forma de hacer reír en el Falla durante este tiempo?

R. No, yo creo que en el Falla sigue gustando lo mismo. Lo que sí veo es que la sociedad en general está muy sensible, con esos ofendiditos a los que les molesta todo. Y también polarizada: si cantas algo político, ya eres un ultra de Podemos o un facha.

Yo tenía un post fijado en Twitter que decía: “El carnaval es la fiesta de la expresión, siempre que se cante lo que yo quiero”. Ya si se canta lo que quieren otros, es horroroso.

P. ¿Cuántos se mantienen para el próximo COAC del grupo de Los emires por donde se mire?

R. En tantos años de carnaval he salido con mucha gente, y muchos que van a salir conmigo ahora estuvieron en los años de Tampax goyescas, no en la última etapa. A bote pronto no sabría decir cuántos son de Los emires, pero son gente de toda la vida junto a tres o cuatro incorporaciones nuevas.

Quería sacar esta chirigota con mi gente. Si hubiese querido hacer carnaval por encima de todo, habría hecho una chirigota con gaditanos afincados en Sevilla o con sevillanos que llevaran muchos años. Pero quería salir con los míos, y hemos esperado a que se den las circunstancias.

P. ¿Y saldrá cantando o verá la actuación entre bambalinas?

R. Voy a salir cantando. Yo creo que la gente no entendería una chirigota del Yuyu con el Yuyu entre bambalinas.

P. ¿Qué se le pasó por la cabeza cuando este lunes publicó el tuit que anunciaba su vuelta?

R. En ese momento pensé que se iba a llevar una alegría mucha gente que llevaba años pidiendo la vuelta. Por encima de la que se iba a formar, porque era una noticia bomba en el carnaval, igual que si el Selu se pegara 14 años sin salir.

El grupo lo sabía, mi mujer lo sabía, así que el mensaje era para ellos, para que la gente se llevara una alegría.

P. Qué bueno que después de tantos años la gente le tenga tan presente.

Eso es maravilloso. Es el señal de que se han hecho la cosas bien, que han gustado y han calado por encima de premios. Ha habido chirigotas que no han tenido el reconocimiento del jurado y sí el de la gente, y siempre me quedé con eso.

Mi intención al volver al Falla es llevar una chirigota que guste. Ya está. Prefiero un cajonazo que le encante a la gente que un primer premio discutido.