Zarrías arremete contra el PP: "Ha sido la cacería política más infame de la España democrática"

El exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, ha expresado este miércoles su satisfacción tras conocer la anulación de su condena por el Caso ERE. Zarrías ha asegurado que "se ha impuesto la verdad. No había una trama para hacer algo incorrecto ilegal. Nos limitamos a cumplir con la ley que había aprobado el Parlamento de Andalucía".

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha anulado este miércoles las condenas del exvicepresidente del Gobierno andaluz, Gaspar Zarrías, y del exviceconsejero de Presidencia y ex director general de Presupuestos Vicente Lozano por los ERE.

Los magistrados han estimado parcialmente el recurso de amparo que interpuso Zarrías contra las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que lo condenaron por un delito continuado de prevaricación a las penas de 9 años de inhabilitación especial.

Derechos vulnerados

Tanto en el caso de Zarrías como en el de Lozano el tribunal declara que se ha "vulnerado el derecho a la legalidad penal" y ordena retrotraer las actuaciones a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dicte un nuevo fallo, que rebajará la pena.

"Se nos condenó siendo inocentes"

Según el exmiembro del Ejecutivo andaluz, "lo que sí había es un gran montaje por parte del PP para poner en marcha la cacería política más infame que se conoce en la España democrática". "Se nos condenó siendo inocentes, violando nuestros derechos fundamentales a la presunción de inocencia y a la legalidad penal", ha concluido.

Estas declaraciones se unen a las de Manuel Chaves este martes. Chaves declaró, ante la anulación también de su condena por prevaricación y la de José Antonio Griñán, que siente "una enorme alegría y satisfacción", que se extiende a todos sus "compañeros", porque "tenemos razón". "El Tribunal Constitucional nos ha dado la razón", ha celebrado el expresidente, que ha aseverado que "no había trama política, no había ninguna confabulación política, no había absolutamente nada", recalcó en línea con la reacción de Zarrías de este miércoles.