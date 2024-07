Trabajo y orgullo, la receta de José Yélamo y María Moreno contra los tópicos contra Andalucía

Vamos con los tópicos primero. La tarde gaditana se vistió de gala para acoger… Si en un 18 de julio se produjo una página ominosa de nuestra historia, en este otro 18 de julio… El ánimo de la plaza de San Antonio contagió su alegría al debate… Así podríamos continuar hasta completar uno, dos, diez, muchos párrafos que trataran de explicar cómo ha transcurrido en la tarde de este jueves 18 de julio el II encuentro del ciclo ‘Sintiendo Andalucía’, que organiza El Correo de Andalucía -del grupo Prensa Ibérica- con el patrocinio de Aena, aeropuertos para ti, y la colaboración de la Fundación Cajasol y el Ayuntamiento de Cádiz.

Sin embargo, si por algo se caracterizan estos encuentros es, precisamente, por acabar con los tópicos, en especial con los que rodean a Andalucía y a los andaluces. Y los encargados de desmontar esos espacios comunes han sido dos embajadores de lujo, dos gaditanos como el periodista José Yélamo y la bailaora y coreógrafa María Moreno, que han estado acompañados en el acto por otra gaditana, Patricia Godino, subdirectora de El Correo de Andalucía. Sobre la mesa había cuestiones como qué es ser andaluz, los prejuicios que rodean a la Comunidad o por qué hay que sentir orgullo de ser de esta región.

Rocío Soler Coll

Entre los asistentes al acto estaba el alcalde de Cádiz, Bruno García (PP); la consejera territorial en Andalucía de la ONCE, Silvia Rodríguez; la jefa del departamento de Servicios Sociales de la ONCE, Tamara Ramos; y José Manuel Cossi, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz y diputado de la Diputación de Cádiz. También ha acudido el delegado de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, Pablo Otero; la delegada de la Fundación Cajasol en Cádiz, Mar Díez; y la directora de Radio Cádiz, Lourdes Acosta. El Correo de Andalucía estuvo representado por su directora, Isabel Morillo, y su directora comercial, Mar Vega.

Rocío Soler Coll

Antes del acto, Patricia Godino y Bruno García reflexionaron sobre la aportación de Cádiz a la formación del ser andaluz. García, que comenzó destacando la buena relación que le une a la directora y subdirectora de El Correo, ha hecho alusión al carácter “universalista” del gaditano y de su apuesta por la cultura como elemento exportador de Cádiz al mundo. El alcalde, aún con el brazo en cabestrillo por una lesión, ha detallado la apuesta de la capital por poner en valor su historia y de cómo Cádiz quiere hacer de su pasado un recurso de futuro. Justo antes de que subieran los dos protagonistas del debate, Bruno García ha destacado el “tremendo orgullo” que los gaditanos sienten de dos paisanos como María Moreno y José Yélamo.

El encargado de abrir el fuego dialéctico ha sido Yélamo (Cádiz, 1984). “Ser andaluz es una suerte que no hemos elegido”, ha espetado para proseguir con que “hay que enarbolar la bandera y no sentirnos menos que nadie”. Ha destacado la brillantez de los andaluces “por su talento y trabajo” y “no por el hecho de ser o de promover ser andaluces”. Hay que recordar, por si alguien ha estado desconectado del mundo en los últimos cinco años, que Yélamo dirige en la actualidad el espacio ‘La Sexta Xplica’. En su currículum aparecen referencias como ‘Diario de Cádiz’, 'Informativos Telecinco', 'El Correo de Andalucía', 'eSports Generation', 'España Directo', 'Más vale tarde' o 'La Sexta Noche'.

'Sintiendo Andalucía' en la Fundación Cajasol de Cádiz. / Germán Mesa

Llegaba el turno de María Moreno (Cádiz, 1986), que ha destacado la “riqueza” de la cultura de la tierra y, sobre todo, la “naturalidad” con la que se lleva el ser andaluz cuando se cruza Despeñaperros. “Somos de una generación donde ese complejo que podía haber, no se ha vivido”. Por si usted está despistado en el mundo del arte, le recuerdo que Moreno ha llevado su compás a templos como el ‘Sadler's Wells’ de Londres, el ‘Paris Villette’, el Teatro académico de la Ópera o el ‘Ballet Tchaikovsky’ de Rusia. Además, ha estado nominada en tres ocasiones a los premios Max de las artes escénicas y ha sabido fusionar como pocas artistas la tradición flamenca con las técnicas contemporáneas.

Folklorismo frente a identidad del ser andaluz y gaditano

Uno de los asuntos que Godino ha puesto la mesa es el folklorismo que rodea a todo lo andaluz. Al respecto, Yélamo ha prevenido del peligro de convertirlo en una moda “que puede fomentar unos estereotipos para vender al turismo”. Así, ha remachado el papel industrial de la provincia, a menudo preterido por los propios gaditanos. “Podemos vender la imagen estereotipada, pero también debemos ir introduciendo el resto de características que nos definen”, ha reclamado el periodista gaditano y cadista.

En este aspecto, rápidamente ha salido al debate el flamenco. María Moreno ha relatado cómo el flamenco se ha quitado los complejos y ha roto las barreras de “las músicas del mundo” o de los ciclos y ya se luce como una actividad cultural de primer orden. Y se ha logrado por las raíces culturales, que ha reivindicado, pero, sobre todo, por el trabajo constante de los artistas andaluces. “También se ha conseguido porque se han introducido nuevas disciplinas, se ha sabido implicar a otras artes sin perder la esencia”, ha pormenorizado. “Ese valor del flamenco, con lo que mueve, no sólo es desconocido a veces en España… también en Andalucía. Se ha hecho un avance, pero el público debe entender que si este arte se ha posicionado tan bien es por todo el trabajo que hay detrás”, ha desgranado con la naturalidad de quien conoce el tema como las palmas de las manos, estén bailando o firmando el papeleo de su empresa.

Una marca llamada Cádiz

El debate estaba ya animado cuando ha salido a relucir el asunto sobre si ser andaluz resta a la hora de moverse por el resto de España. Yélamo ha reconocido que cuando va con la carta de presentación de que es de Cádiz despierta “una sonrisa o un comentario agradable” de quien tiene delante. “Qué buena gente, cómo se come, qué playas tan bonitas… nunca me he encontrado a nadie que me haga de menos por ser andaluz ni por ser andaluz. “Ser de Cádiz te da marca personal, a mí ser de Cádiz y ser andaluz me ha ayudado”, ha confesado sin complejos. “Tópicos han existido, pero no ofende el que quiere sino el que puede; tenemos que reivindicar que somos andaluces y, sobre todo, el valor que podamos tener como profesionales”, eso sí, “sin ser nosotros los que caigamos en los tópicos, porque creo que abusamos de los discursos existenciales sobre cómo somos y cómo nos ven”. “Los gallegos no están todo el rato preguntándose cómo les ven los de fuera, nosotros perdemos mucha energía con ese victimismo y damos alas a quienes nos atacan”.

María Moreno también ha relatado que cuando se presenta “digo mi nombre, mi profesión… y que soy de Cádiz”. “Lo llevo con mucha naturalidad y me parece una carta de presentación maravillosa… hasta el punto de que algunos periodistas ya bromean conmigo porque siempre lo digo”.

Ambos rechazaron los localismos que afirman que los gaditanos en particular, y los andaluces ‘inter nos’ por extensión, andamos siempre a la gresca con nuestros vecinos. “Soy de Cádiz, pero llevo muchos años viviendo en Sevilla, donde se me ha apoyado muchísimo y es una ciudad que disfruto mucho”, ha zanjado Moreno reivindicado su gaditanismo sin que eso sea un menoscabo para disfrutar de la capital hispalense. De hecho, tanto ella como Yélamo han sido vecinos en Triana. Un barrio del que Yélamo pregonará su ‘velá’ este sábado. Como curiosidad, en la parte gaditana, el periodista y la coreógrafa son beduinos, “de Puertatierra ‘pa’ atrás”.

Andalucía, ¿la cenicienta mediática?

Yélamo, con un acento más periodístico, ha lamentado la dificultad de que los temas andaluces aparezcan en la agenda mediática nacional. “El centro de los medios está en Madrid, tenemos el peso demográfico pero no entramos en la agenda. ¿Si hubiera 15 diputados nacionalistas se hablaría más de Andalucía? Pues no sabría decir, porque hay representantes del BNG y tampoco oímos hablar mucho de esa región”, ha desarrollado, con un poco de frustración confesa, el hijo del histórico periodista gaditano-sevillano Antonio Yélamo.

Godino le ha preguntado a Moreno por su presencia, “por ejemplo, en Cataluña”. Moreno ha lamentado la dificultad para entrar en el circuito de Barcelona, “porque defienden mucho lo suyo… pero es algo recíproco, también los artistas catalanes tienen dificultades para llegar a espectáculos como la Bienal de Sevilla”. En su caso, ha reconocido la dificultad, “pero a mí, personalmente, me han acogido con cariño”.

Una ciudad que son sus vecinos

¿Cómo se configura una ciudad con sus habitantes? Cada uno de los protagonistas puso el acento en un lugar distinto. Yélamo ha puesto sobre el tapete cómo las ciudades “sean Cádiz, Sevilla o incluso Madrid” se han ido despoblando por el turismo. “Vendemos lo que es ser gaditano… pero el gaditano no está”, ha resumido Yélamo, que ha aportado que es un problema del que se viene hablando en foros como el del Carnaval de Cádiz “desde los años 90”. Moreno, ante la pregunta de la subdirectora de El Correo de Andalucía, sobre si la ciudad “te moldea”, fue tajante: “Claro, me he criado de otra manera por ser de una ciudad como Cádiz, el conocer a la gente, la cercanía, me ha dado una serie de herramientas; de hecho, diría que la imaginación es algo que me ha dado la ciudad”.

Vamos a terminar, narrativa y volitivamente, con los tópicos. De lo que más molesta a Moreno en este aspecto es eso de que “el flamenco no nos cuesta, como si ser de Andalucía ya te lo pusiera fácil… ¿y las doce horas que me paso trabajando?” Para Yélamo, lo más triste “son esos tópicos tontos, como cuando en redes sociales, en una discusión, te dicen algo así como ‘vete a dormir la siesta’; es algo residual, a lo que no hay que dar mucha importancia”.

Éxito en Sevilla

El debate de la tarde de este jueves en la Fundación Cajasol de Cádiz no es el primero de la iniciativa ‘Sintiendo Andalucía’. El pasado 27 de junio, también en la sede de la Fundación Cajasol -aunque en Sevilla- abrieron el fuego el humorista y comunicador Manu Sánchez y la catedrática de Historia de la Lengua Lola Pons, que estuvieron acompañados por la directora de El Correo de Andalucía, Isabel Morillo.

La iniciativa forma parte del conjunto de actos que la cabecera sevillana está desarrollando con motivo de sus 125 años de historia -lo que convierte a este periódico en el decano de la prensa sevillana-. Como una manera más de vertebrar el territorio en torno a la palabra y el debate, los encuentros de ‘Sintiendo Andalucía’ se repetirán en el resto de las provincias de la región. Y la fórmula será la misma que ha funcionado con tanto éxito en el encuentro de Sevilla de junio y en el de la tarde de este jueves en Cádiz: que sean las propias personalidades andaluzas del mundo empresarial, de la cultura y la universidad las que reflexionen y debatan sobre los desafíos, las fortalezas y las debilidades de una región tan castigada por los tópicos como Andalucía.