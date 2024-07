"Vamos a expropiar y comprar fincas para dar viviendas sociales en el casco histórico de Cádiz"

El despacho del alcalde de Cádiz tiene tres puertas: una lleva a las escaleras donde, desde antiguo, el máximo regidor de la ciudad bajaba a su encuentro con el pueblo o el pueblo, a su encuentro, le corría a gorrazos, dependiendo de los aciertos de sus decisiones; por otra puerta, desfilaban los funcionarios de una ciudad que fue cuna de los derechos con la Constitución de 1812. Y a través de la tercera puerta, con el inconfundible olor a la madera envejecida con el viento de Levante, se llega al cielo. O al menos se está cerca de él. Esa puerta da la vecina iglesia de San Juan de Dios, desde donde el alcalde podía seguir misa si sus tareas le impedían sentarse entre sus vecinos. Por ahora, comparte Bruno García (Jerez de la Frontera, 1979), no ha faltado a misa ningún domingo.

El alcalde de Cádiz, cuenta, es fiel a sus creencias y también a su palabra. Por eso recuerda que en campaña electoral prometió limitar las viviendas turísticas donde hubiera saturación y lo está haciendo "de manera más restrictiva que el gobierno anterior". Antes del PP, gobernaba José María González Kichi, el icono de los ayuntamientos del sur surgidos del 15M que hoy está alejado de la primera línea.

Por una luxación jugando un partido de fútbol, tiene el brazo en cabestrillo desde hace un mes pero Bruno García no tiene mala pata. En su primer intento a la alcaldía de Cádiz, quien es hijo político de Teófila Martínez, consiguió mayoría absoluta. "Era un clamor de la ciudad la necesidad del cambio", valora.

P. Ha aprobado los presupuestos con algunas enmiendas de la oposición. ¿Cómo es la relación con los grupos del pleno?

R. Intentamos que sea cordial. Dije que iba a contar con ellos para tener un diálogo real. En este caso, hemos tenido en cuenta sus propuestas con el matiz de que no teníamos por qué hacerlo.

El alcalde de Cádiz, durante la entrevista en su despacho. / Germán Mesa

P. ¿Qué planes tiene para taponar la herida crónica de la pérdida de población?

R. Recibimos una tendencia negativa de población en esta ciudad. Nuestro primer cometido es ponerle freno. A partir de ahí, hay dos conceptos muy claros: oportunidades en empleo y oportunidades en vivienda. Y eso también tiene una derivada: estamos intentando frenar también las viviendas turísticas en la ciudad de Cádiz. Para poder generar más viviendas hace falta que no haya más pisos turísticos, pero sobre todo hace falta construir viviendas. Y a eso hemos dedicado gran parte de nuestros presupuestos y de nuestro tiempo.

P. Explíquese.

R. En ocho años, el Gobierno anterior ejecutó 63 viviendas de protección oficial y ha dejado en proceso otras 60, pero nosotros ya hemos empezado a ejecutar otras 100. Mi intención es ir mucho más allá e incrementar el ritmo. Se puede construir más viviendas en la ciudad de Cádiz: la Junta de Andalucía va a hacer del orden de 300 VPO y con el Gobierno de España estamos trabajando para que haga 800, en el proyecto de Navalips, en la parte exterior de la Zona Franca.

P. ¿Y respecto a las oportunidades de empleo?

R. Estamos generando dinamismo en tres espacios clave: en el casco histórico relacionado con la cultura, en el desarrollo de la Zona Franca y en la integración muelle-ciudad, que va a permitir más actividad económica cuando los contenedores se vayan al nuevo puerto que está en el exterior.

P. ¿Qué plazo tiene esa operación?

R. Empieza a ejecutarse una primera fase a partir de noviembre. Y la idea es que esa nueva ubicación esté lista en dos años. Todo ese nuevo suelo libre que se consigue contempla espacios públicos y de actividad comercial.

P. Ha hablado de los pisos turísticos. ¿En qué punto está Cádiz?, ¿qué va a hacer: limitación por barrios como en Sevilla, moratoriaeliminación total de las licencias como plantea Barcelona...?

R. Llegué a las elecciones diciendo que donde hubiera saturación habría regulación. Cuando llegamos asumimos la normativa que había de Kichi [José María González]. Ahora la hacemos más restrictiva: más inspección y más control. De hecho, hemos cancelado más viviendas turísticas que el propio Gobierno anterior en este último año.

P. Explíquese.

R. La ciudad, sobre todo en el casco histórico, está saturada. Con el actual Gobierno revisamos dos veces al año esas licencias que se solicitaban a la Junta para que todo esté en regla, antes sólo se hacía una vez. Y, además, hemos dado un paso más y ni siquiera se puede pedir licencia en el casco histórico.

P. ¿Hay opción de eliminar las ya dadas en barrios saturados?

R. Son licencias consolidadas y eso es distinto.

P. En Barcelona han dado el paso de estudiarlo.

R. Nosotros vamos a estar atentos. Pero yo le voy a decir una cosa y lo digo quinientas mil veces: me dedico a la ciudad de Cádiz. No sé todas las fórmulas de otras ciudades, hablo de Cádiz, que es la que a mí me preocupa. Y me preocupa que sean los vecinos los que vivan en toda la ciudad, especialmente en el casco histórico y para eso estoy siendo restrictivo con las viviendas turísticas.

Sobre políticas de la etapa Kichi "Me han preguntado incluso "¿pero tú cómo asumes una normativa de Kichi?" Y respondo siempre si es positiva para la ciudad, no tengo ningún complejo, al contrario"

Hay gente que me dice, bueno, pero tú siendo el PP… y yo respondo "por supuesto, el PP, el primero". Y me han preguntado incluso "¿pero tú cómo asumes una normativa de Kichi?" Si es positiva para la ciudad, no tengo ningún complejo, al contrario. Voy a buscar fórmulas para hacer la normativa aún más restrictiva.

De hecho, esta semana hemos tomado una medida: que las viviendas turísticas paguen el agua con una tarifa superior. Ahora mismo el sistema es que ellos voluntariamente tendrían que comunicar a Aguas de Cádiz que su contador corresponde a una vivienda turística; ahora con el registro de viviendas turística será el Ayuntamiento el que pida a la empresa que aplique la tarifa más cara.

Aportación del turismo a la ciudad Acabamos de tomar una medida: que las viviendas turísticas paguen el agua con una tarifa superior

P. Entiendo que lo que quiere es desarrollar políticas para que los vecinos vean que el turismo aporta a la ciudad.

R. Nosotros somos proturismo, pero proturismo sostenible. Se van a construir hoteles modernos, sostenibles y que, además, estaban en el PGOU en el Gobierno anterior. No estamos haciendo nada nuevo. Pero esta ciudad está recibiendo cada vez un mayor número de volumen de turismo y queremos que sea sostenible y que mire a la cultura. El turismo hay que defenderlo, mimarlo pero siempre, siempre, en convivencia con nuestros vecinos, que son nuestra prioridad.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, en su despacho. / Germán Mesa

P. Insiste mucho en esa idea: ¿nota esa preocupación en la calle? Acabo de tomarme un café aquí cerca y han entrado cuatro turistas para ir al baño. La camarera se ha quejado de que no consumen.

R. Nuestra prioridad es la vivienda de los gaditanos. La ciudad no está saturada en lo relacionado con las visitas, lo está en la parte residencial. Tenemos una oferta turística para hoteles potente que crea empleo y es positiva para la ciudad de Cádiz.

Pero abro un paréntesis, esas personas que han entrado en el cuarto de baño ninguna o probablemente muy pocas de ellas vayan a dormir esta noche en la ciudad porque vienen de ese barco [señala al ventanal desde donde se ve el puerto]. El barco viene sobre las 10, hace una visita turística, hay guías que viven de eso, entran en el casco histórico y a las 5 o 6 de la tarde sonará la sirena y se irán.

Hay muchos turismos en la ciudad de Cádiz. También está el turismo del paseo marítimo, el de la residencia del verano. Nosotros no estamos en contra pero lo quiero subrayar es que queremos favorecer la residencia de los gaditanos en el casco histórico y construir más viviendas para ellos. ¿Cuántas viviendas se han comprado en estos últimos ocho años para poder tener una continuidad y seguir haciendo viviendas? Cero. Nosotros hemos dicho que ya vamos a empezar a expropiar, a comprar, para poder darte continuidad a las viviendas sociales en el casco histórico, porque aquí se pueden hacer viviendas si uno tiene fincas para hacerlas.

P. ¿Cómo?

R. La expropiación y compra de fincas es un proceso lento y probablemente no lo voy a ver yo pero hay que darle una continuidad a esas políticas. Esa política de compra de fincas se paralizó con el anterior Gobierno. Esto es muy importante porque es en el casco histórico donde se necesita comprar fincas para poder hacer VPO. Insisto, no sólo es restringir la vivienda turística sino expropiar, invertir, crecer...

P. ¿Qué cifra tiene?

R. De momento se ha destinado en los próximos presupuestos un millón de euros para expropiaciones, es una cifra simbólica porque, insisto, estos procesos son muy lentos. La idea es expropiar donde no se haya mantenido la seguridad, el ornato… Conseguimos que viviendas que están en ruinas se pongan en carga, ruinas que no sólo afecta al propio inmueble sino al vecino, al comercio de abajo y la zona de alrededor.

P. O sea, expropiaciones para viviendas sociales.

R. Destinadas a viviendas, para que vivan los gaditanos en el centro. Para que se haga una idea, de las 106 que ya tenemos programadas y financiadas, el 80% es en régimen de alquiler social y el resto en venta. Actualmente hay una lista de demanda de 5.200 solicitantes, la mitad quiere alquiler social con precios muy asequibles y la otra mitad quiere comprar VPO.

Sobre el casco histórico "Queremos favorecer la residencia de los gaditanos en el casco histórico y construir más viviendas para ellos"

P. Depende de las circunstancias de cada uno.

R. El Gobierno anterior lo único que quería es tener alquiler social, pero si lo reducimos ahí dejas fuera a gente que acaba de empezar a trabajar, parejas jóvenes que no pueden acceder a la vivienda de renta libre pero sí a una oferta de compra de este tipo. En esta ciudad casi se ve como un insulto por parte de la izquierda gaditana que hayamos hecho viviendas de VPO para comprar. El barrio de Astilleros en gran medida está hecho así. El alquiler social es muy importante pero dejas parte de la población sin atender.

P. Otro tema en boga, tasa turística: ¿entiende la cerrazón del consejero de Turismo?

R. No lo identifico como una cerrazón. El consejero lo que ha dicho es que no se puede hacer sin el sector y lo ha hecho es hacer un observatorio para tener información y luego tomar una decisión. Nosotros lo que dijimos como Ayuntamiento es que se hablara con el sector.

P. ¿Y para el alcalde de Cádiz quién es el sector?, ¿quién debe hablar?

R. Obviamente, los que generan empleo y entiendo también que los trabajadores estarán presentes.

P. ¿Y los vecinos?

R. Los vecinos también me imagino que estarán dentro de su contexto. De todas maneras, los vecinos están representados por los distintos grupos políticos. Yo creo que cabe todo el mundo.

P. Ha hablado antes de los cruceros, ¿se plantea aplicar una tasa a los que llegan al puerto de Cádiz?

R. No estamos valorando tasas para los visitantes.

P. ¿Y a la naviera?

R. No, no estamos valorando eso. Le voy a explicar una cosa: yo he sido concejal de este Ayuntamiento hace unos pocos años y hubo un primer debate en la ciudad en el que decían que no venían cruceros; hubo una segunda etapa en la que vinieron los cruceros pero no se bajaban los cruceristas; luego hubo una tercera fase en la que venían los cruceros, se bajaban, pero no gastaban. Y entonces hubo otra crítica: se bajaban, empezaron a gastar pero eran demasiados, que es donde estamos ahora.

La ciudad ha ido evolucionando y el número de visitantes creo que es adecuado. Tenemos que hacer que los que vienen lo hagan más atraídos hacia lo cultural. Aquí a veces en la oposición quiere comparar esta ciudad con otras, con un perfil muy de ocio nocturno exagerado. Eso es absolutamente falso. Nosotros estamos orientando la ciudad hacia lo cultural que es donde la ciudad se siente cómoda.

P. ¿Cuál es ese plan cultural del Ayuntamiento?

R. Nos presentamos a las elecciones con dos ideas: uno de los grandes valores de la ciudad es su historia. Hemos creado la marca Orgullosos de Nuestra Historia y cada año lo dedicaremos una semana a revisar distintas etapas. Eso nos obliga revisar los espacios y ponerlos al día. Este año empezamos por el mundo fenicio, 2025, Roma; 2026 será el año dedicado a revisar la etapa de comercio con las Indias y en 2027 se cumplen los 215 años de la Constitución de Cádiz.

En segundo lugar, nosotros creemos que la ciudad de Cádiz tiene un perfil muy vinculado a la literatura. Se ha escrito sobre la ciudad de Cádiz, desde Estragón hasta nuestros días y además de todos los autores que ha dado. Le hemos pedido a la Unesco que Cádiz sea declarada espacio de literatura y capital del libro. Todo eso sumado a la actividad en el Falla y en los distintos espacios.

P. ¿Cómo está siendo la respuesta que ha estado teniendo de la Junta al cabo de un año?

R. La relación con la Junta es una relación de trabajo y diálogo permanente porque es la forma de trabajar del Ayuntamiento de Cádiz. Lo que hago con la Junta también lo practico con el Ayuntamiento de San Fernando, que no es del Partido Popular, con el de Chiclana y Puerto Real, con las ciudades de la Bahía, que es donde yo dije que íbamos a estar muy presentes y lo estamos haciendo. Y hablo mucho con el Gobierno de España en asuntos como el castillo de San Sebastián y también con la Diputación de Cádiz.

P. ¿Y es fructífero?

R. Hay una manera de hacer política que es el enfrentamiento y otra que es el diálogo, sean o no de mi partido. No le miro el DNI a nadie ni el partido al que vota. Si es en positivo de la ciudad de Cádiz, nos van a encontrar.

P. ¿Cómo va la carga de trabajo en Astilleros?

R. Ahora se oyen voces de que va a haber más carga, por lo cual eso si se confirma siempre es positivo. En la ciudad de Cádiz especialmente va muy bien, porque hace un tiempo los cruceros nos están dando mucha vida a la ciudad. Aquí vienen los cruceros aquí porque estamos en un sitio estratégico porque también tienen reparaciones necesarias.

P. Hace un año el PP consiguió pleno en las capitales, ¿hablan entre ustedes?

R. Hablamos, sí, hemos trabajado juntos a través de la FAMP, con su presidente, el alcalde de Córdoba. Y hay temas que sí, como las viviendas turísticas, pero yo no me meto en opinar lo de los demás. He hablado con los equipos de Málaga, con los de Sevilla. Pero me he dedicado una primera fase más a la Bahía: el Trambahía y el nuevo Puente nos ha acercado más y eso muy positivo.

Primer plano del alcalde de Cádiz. / Germán Mesa

P. ¿Cómo ve a Moreno?

Ya son seis años de gobierno y estos dos primeros de mayoría absoluta…Yo le veo como una moto. Sobre todo, su gran virtud es que es capaz de interpretar cada una de las realidades de Andalucía y es capaz de saber cuáles son los problemas. Uno de los que lleva avisando mucho tiempo es el del agua.

P. O sea que lo ve para rato en Andalucía.

R. Exactamente.

P. ¿Y usted?

R. Mi dedicación es absoluta con la Ciudad de Cádiz: me voy a vaciar para que se note el cambio y para que el día de las elecciones… Espere, a ver, el sábado 29 de mayo del 2027, yo quiero dormir tranquilo sabiendo que he hecho todo lo posible por esta ciudad.

P. ¿Qué nota se pone en este primer año?

R. Creo que las cosas se han hecho razonablemente bien y creo que se pueden hacer mejor y ese es el espíritu.