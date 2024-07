La Junta autoriza de "modo temporal" a la Pontificia impartir Enfermería "mientras estudia la oferta de la US"

Han sido semanas de cruces de acusaciones entre la Junta de Andalucía y los rectores de las universidades públicas de Andalucía a cuenta del futuro del grado de Enfermería que se imparte en el centro San Juan de Dios de Bormujos desde hace 17 años como estudios adscritos a la Universidad de Sevilla. Por ahora, lo que se ha encontrado, según la Junta, es una solución "temporal", aunque se desconoce la duración de esa fórmula transitoria.

300 alumnos de este grado de Enfermería más unas 60 personas, entre personal docente y personal administrativo están pendientes de que quede por completo despejado este asunto.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la adscripción de este grado a la universidad privada Pontificia de Comillas "de manera transitoria" en tanto los servicios jurídicos de la Consejería de Universidades evalúa la propuesta de "última hora" formulada por la Universidad de Sevilla, según ha indicado fuentes del equipo del consejero José Carlos Gómez Villamandos a este medio.

La oferta ha sido explicitada por carta por el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, en una segunda carta enviada este mismo martes a la Consejería "reiterando su ofrecimiento de adscripción al centro San Juan de Dios con el fin de que dicho centro esté adscrito a una universidad pública andaluza y no a la Universidad Pontificia de Comillas". El grado ha estado adscrito a la Hispalense durante los últimos 17 años.

Reunión entre Consejería y Universidad de Sevilla

Esta misiva llega después de que, en la jornada del lunes el rector y miembros del equipo de gobierno de la Hispalense mantuvieran una reunión en la sede de la consejería con el secretario general de Universidades y el director general de Coordinación Universitaria de la Junta de Andalucía. En dicha reunión, Castro mostró nuevamente la disposición continua de la Universidad de Sevilla para mantener la oferta de adscripción rechazada por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios el 16 de marzo de 2023, según indica la institución en un comunicado.

"No es serio" que "ahora" la Hispalense vuelva a hacer este ofrecimiento cuando "hace unos meses no quería continuar" con este grado, valoran fuentes de la Consejería de Universidades. Con todo, sostienen en este departamento, "estudiarán el ofrecimiento de la Hispalense" si bien avisan que "adscribir un grado a una universidad pública no es algo automático, tiene su proceso y puede tardar meses o incluso años".

Sin embargo, continúan desde Universidades de la Junta, la adscripción de un centro a una universidad privada se puede hacer con un proceso más rápido, pues solo necesita su aprobación por el Consejo de Gobierno. Así lo contempla, según estas mismas fuentes, el artículo 10.4 de la Ley Andaluza de Universiadades (LAU) aprobada por el Parlamento en 2013.

Última propuesta de la Universidad de Sevilla

El principal punto de controversia era el de la duración del convenio que vinculaba ambas instituciones, la Orden San Juan de Dios y la Universidad de Sevilla, es la duración del acuerdo. En su carta, el rector informa que el acuerdo tendría una duración de seis años, a propuesta de la Junta, un periodo inferior al actual, que tendría el visto bueno de la propia Universidad.

La Hispalense defiende que "con este reiterado ofrecimiento, la Universidad de Sevilla ha puesto una vez más en este proceso toda su voluntad y compromiso para evitar un proceso de adscripción a una Universidad ajena al sistema universitario andaluz que, de realizarse, causará disfunciones y dificultades innecesarias para la comunidad universitaria".

Asimismo, sostiene que su oferta busca "evitar la confusión de su oferta académica con la de otras universidades e impedir situaciones transitorias que puedan generar confusión y problemas burocráticos en el estudiantado del centro".