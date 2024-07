El PP deja solo a Aguirre en la polémica subida de gastos para los diputados: "Las dietas no se tocan"

En el minuto de descuento del curso político, justo en la rueda de prensa de balance, Jesús Aguirre, presidente del Parlamento de Andalucía, ha tocado el tema tabú por excelencia: el sueldo de los políticos. ¿Cobran poco sus señorías?, ¿son dignos los sueldos que perciben?, ¿se actualizan sus dietas y remuneraciones conforme a la subida del coste de vida?

Podrían ser preguntas pertinentes, pero de momento "no toca". Fuentes parlamentarias del Grupo Popular consultadas por El Correo de Andalucía informan que "no está en la agenda del Partido Popular" estudiar y siquiera plantear una subida de las dietas, en concepto de indemnizaciones por viajes y manutención, a los diputados de la cámara autonómica. "Las dietas no se tocan", sentencian rotundas estas fuentes del grupo mayoritario en la cámara con 58 diputados.

La iniciativa mostrada por Aguirre sobre este asunto, en el que ha conminado a los grupos políticos a que se pongan de acuerdo, ha sorprendido en las filas del Partido Popular.

Desde el equipo de Aguirre, una vez desatado el incendio, el trabajo que toca es matizar las palabras del presidente de la institución, la segunda autoridad de Andalucía, pese a que hasta en dos ocasiones ha sostenido que a los diputados "les cuesta llegar a final de mes" con las actuales retribuciones en un contexto de subida de precios de los hoteles debido a la alta demanda turística.

"Jesús Aguirre hacía referencia al incremento de los precios actuales". Según estas mismas fuentes, "en ningún momento ha sido su intención considerar que la retribución de sus señorías sea insuficiente".

"Decir que nos cuesta llegar a final de mes es un insulto"

Como era de esperar, la respuesta de los grupos de la oposición no se ha hecho esperar.

La portavoz del grupo Socialista, Ángeles Férriz, ha señalado que no va a apoyar la subida de dietas. "El PP tiene claro que quiere subir las dietas y aplican su mayoría absoluta cuando quieren, pero ahora parece que les ha entrado miedo a las reacciones que esa decisión pudiera ocasionar".

En Por Andalucía, su portavoz parlamentaria, Inma Nieto, ha escrito en la red social X que "decir que a los diputados nos cuesta llegar a fin de mes es un insulto para la mayoría social de nuestra tierra". La diputada de Izquierda Unida ha declarado que "Si el PP quiere subir las dietas las subirá, igual que subió el sueldo de Moreno Bonilla y de los altos cargos". "Por Andalucía está en contra. Lo mismo que entonces", ha añadido.

La postura de Adelante Andalucía ha sorprendido aún menos, ya que en tiempos de Teresa Rodríguez los diputados anticapitalistas donaban un porcentaje de sus nóminas a causas sociales. "Que el PP diga que los diputados no llegan a fin de mes es de tener poquísima vergüenza", ha declarado el portavoz José Ignacio García.