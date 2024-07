Desconcierto en el PSOE andaluz: Espadas aguarda explicaciones del pacto con ERC

Juan Espadas es secretario general del PSOE de Andalucía, la federación más grande en el conjunto del país, y portavoz socialista en el Senado. Por ninguna de estas dos atribuciones ha recibido información por parte de la dirección federal del partido de los términos en los que el PSC ha cerrado el acuerdo de investidura con ERC que pasaría, según ha trascendido por parte de los independentistas, por un "cupo solidario", una ruptura de la caja común y una cesión del 100% de la gestión de los tributos.

Según ha reconocido a la prensa, no ha mantenido conversación alguna con la vicesecretaria general del partido y ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero.

Fuentes de Ferraz consultadas por este medio dan por asumidas las críticas de barones territoriales como Page o Lambán pero sí están pendientes de cómo se interpretará este asunto en Andalucía o Asturias.

Espadas ha reconocido que no tiene detalle alguno de este pacto y que esperará a conocerlo en el marco de la reunión de la Ejecutiva federal prevista para las 13.00. "Soy muy respetuoso con los órganos del partido", ha indicado a los medios.

El líder de la oposición tenía convocado este encuentro con la prensa desde este lunes a las 17.30 para valorar la profunda remodelación que ha ejecutado Moreno en su gobierno y se dio de bruces con un sapo dificil de tragar: que el acuerdo en Cataluña en materia de financiación suponga un agravio más para Andalucía, comunidad que reclama, desde los tiempos de Montero como consejera de Hacienda, un reparto justo de la financiación autonómica, por la que actualmente perdería 1.500 millones de euros por parte del reparto del Estado.

Espadas, que da por hecho que cada martes, Carolina España como nueva portavoz va a percutir en esta idea, ha tratado de despejar su posición, no sin dificultad: "Yo hablo sobre hechos y hasta ahora lo que he escuchado es la opinión de una parte, yo opino con un documento encima de la mesa", con todo, ha dicho, "si este acuerdo permite que haya un socialista al frente de la Generalitat y se frene el independentismo, me quedo más tranquilo y me doy por satisfecho" pero, ha recalcado, "no voy a permitir que haya agravios ni privilegios como secretario general de Andalucía".

El acuerdo con ERC, que debe ser ratificado por las bases este viernes, ya ha levantado ampollas en Andalucía, por parte de socialistas del área económica como Antonio Ramírez Arellano: "cupo solidario" o "concierto solidario" son conceptos supremacistas que requieren explicaciones .

Espadas ha recordado que en "la solidaridad interterritorial es responsabilidad del Estado", por lo que ha insistido que "no le voy a pedir a un territorio que garantice la solidariadad, se lo pido al Estado".