La Junta exige al Gobierno que declare la emergencia migratoria y la vincule a la Unión Europea

La consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Loles López, ha presidido este miércoles el Foro Andaluz para la Integración de los Personas Migrantes en Sevilla, el principal órgano de participación social de los agentes implicados en la política migratoria de la comunidad.

Entre los temas del orden del día, los avances en el Plan de Erradicación de Asentamientos Agrícolas en Huelva y Almería, y la situación de colapso del sistema de acogida autonómica de menores migrantes por la llegada como si fueran adultos de casi 500 jóvenes, en su mayoría a las puertas de cumplir los 18 años, lo que supone un reto añadido para la administración andaluza, ya que posteriormente se incorporan a los recursos de atención a la juventud extutelada.

En el marco de este foro, la Junta ha exigido al Gobierno de España que declare la emergencia migratoria y vincule a la Unión Europea ante la situación que afronta Canarias y Andalucía, que se agravará durante el mes de agosto.

"¿Cuál es la política del Gobierno de España? Actuar como Amazon. Como Amazon repartiendo paquetes. Van a ir repartiendo inmigrantes sin financiación, sin información y sin coordinación", ha asegurado la consejera en la atención a los medios de comunicación.

López insta al Ministerio a "no mirar para otro lado" en esta materia: "¿Cómo nos preparamos? Eso es lo que estamos reclamando al Ministerio. No hay financiación. No aplican la política migratoria, no aplican la política exterior, no aplican en el trabajo en el país de origen, no declaran la emergencia migratoria", ha insistido.

Casi 500 menores llegados como adultos

La titular de Inclusión Social del Ejecutivo andaluz ha insistido en que el Ministerio "coló por la puerta de atrás un número de menores, bajo la apariencia de mayoría de edad, que me habrán escuchado más de una vez que eran 454, pues ya ha aumentado". Según ha confirmado la Consejería, el número de estos niños ya roza los 500, situándose en 494.

Para la consejera, el Ministerio ha mentido en relación con esta cuestión y acusa a la Secretaría de Estado de Migraciones de mostrar interés en el tema: "Le he vuelto a mandar personalmente otra carta y seguiré insistiendo en ello. Porque además tuvimos el otro día otra conferencia en materia de inmigración con el Ministerio y ahora ya estamos hablando de los extutelados, de los mayores de 18 años de edad, que acompañamos en su inclusión sociolaboral hasta los 25 años".

"Hasta el momento, seguimos sin obtener respuesta del Ministerio. Creo que la insolidaridad que está mostrando es tremenda, pero puedo decir que tiene la cara muy dura y el alma muy fría", ha aseverado.

En este sentido, fuentes de la Consejería han explicado a El Correo de Andalucía que a la saturación de las plazas para los menores migrantes, que se encuentra en estos momentos al 115% con casi 720 niños, cuando el número de plazas en Andalucía es de 645, se unirá ahora el colapso de las plazas de los jóvenes extutelados ante el previsible repunte de llegadas a lo largo del verano. Para este cometido, los recursos autonómicos, pisos tutelados y centros de atención específica cuentan con 940 plazas tantos para jóvenes nacionales como extranjeros, y en la actualidad está al 80% de ocupación.

"Un amargo cumpleaños"

"Muchos de los menores dentro de poco cumplen la mayoría de edad. ¿Qué pasa con estos niños? Pues lo que pasa con estos niños, según el ministerio, es que los tenemos que poner en la puerta de la calle. Los condena a un amargo cumpleaños. Cuando al cumplir los 18 años, todos estamos felices porque adquirimos derechos", ha subrayado Loles López.

Avances para acabar con los asentamientos

Además, en el marco de este foro, en su sesión ordinaria posterior, se ha abordado la Estrategia Andaluza para la Inmigración 2021-2025 y los resultados de los trabajos previos del primer Plan Estratégico para la Erradicación de Asentamientos Informales y la Inclusión social de personas residentes en zonas agrícolas de Andalucía conformados por población migrante (Plan Easen).

A este respecto, la consejera ha llamado al Gobierno a implicarse en este plan para poder solucionar esta problemática. Así, ha contrastado “el paso hacia delante” de la Junta en esta materia con la inacción del Ejecutivo, al que ha reiterado la importancia de que se comprometa con el Plan Easen porque “sin él no va a ser posible” erradicar los asentamientos.