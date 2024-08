Los jóvenes andaluces ante la vivienda: "Me independicé pero he tenido que volver a casa de mis padres"

Independizarse en Andalucía es la excepción y no la regla para los jóvenes. El escenario en España es preocupante, pero todavía se agudiza más en la comunidad autónoma andaluza, que lidera las peores cifras de todo el país. Por lo tanto, aunque forme parte de la naturaleza de la vida que los hijos puedan emigrar del hogar de sus padres, los sueldos de los jóvenes y los precios del alquiler son el verdadero impedimento, sobre todo en Andalucía.

El próximo 12 de agosto es el Día Mundial de la Juventud y, en este contexto, CCOO de Andalucía ha presentado un informe sobre la Situación sociolaboral de la juventud en Andalucía. Según los datos de este documento, la situación sociolaboral de los jóvenes de Andalucía no tienen motivos para celebrar su efeméride.

Los grandes problemas que afrontan los jóvenes hoy en día giran en torno a la precariedad, o directamente falta de empleo y a la dificultad para tener acceso a una vivienda, problemas cada vez más latentes. Los datos hablan por sí solos: la tasa de paro en jóvenes de entre 16 y 35 años se sitúa en el 25%, es decir, el primer paso para emanciparse, tener trabajo, es ya una traba en Andalucía.

Dos jóvenes buscan ofertas de alquiler en una inmobiliaria. / Marta Pérez / Efe

Con relación a las cifras del informe sobre vivienda, solo 13 de cada 100 jóvenes de entre 16 y 29 años pueden independizarse, dicho de otra forma, el 13%, convirtiéndose en la cifra más baja de la historia. Si se compara la situación de Andalucía con el escenario global de España, el porcentaje es de tres puntos más: el 15,9%.

De vuelta a casa

Ángela Bernal, una joven de 26 años sevillana, explica a El Correo de Andalucía su difícil situación con relación a la vivienda: "Me independicé, y vivía con tres personas más en el Tiro de Línea, mientras trabajaba en la hostelería y estudiaba, pero me he tenido que volver a casa de mis padres". Esta joven, que es diseñadora gráfica y web, dejó el mundo de la hostelería cuando pudo encontrar trabajo de aquello sobre lo que había estudiado, una hazaña que asegura no le fue nada fácil.

"Tengo pareja y nos gustaría mudarnos juntos, pero no nos lo podemos permitir, ni siquiera en barrios más modestos", reconoce la joven, que ante la subida del precio del alquiler, de 600 € a 800 €, ha tenido que abandonar su casa y volver con sus progenitores.

"Es curioso, ahora tengo un trabajo muchísimo mejor que el que tenía hace unos años en la hostelería, pero los precios del alquiler no dejan de subir y por el momento no me puedo permitir independizarme", relata la joven.

Una joven mira anuncios de pisos. / J. L. Cereijido / Efe

El informe presentado por CCOO Andalucía expone que en esta comunidad autónoma los jóvenes cobran un 18% menos que la media nacional, uno de los principales motivos por los que no se pueden permitir tener su propio hogar. A Ángela le costó años encontrar un trabajo acorde a sus estudios y aunque ahora sí lo tiene, su sueldo no le permite poder emanciparse con su pareja, lo que a ella le gustaría.

Una situación similar afrontaba hasta el pasado mes de marzo Carlos Jiménez, un sevillano de 29 años que ha estado un año buscando piso en el centro de Sevilla. Desde hace cuatro meses ha podido emanciparse, aunque asegura que en el entorno de sus amigos la situación es totalmente diferente. "A mí me costó mucho encontrar pisos porque los sueldos de hoy en día no son acordes a los alquileres, o al contrario", explica Jiménez a este periódico, quien insiste en que tiene muchos amigos de su misma edad que todavía "no han sido capaces de emanciparse" por los altos precios y los bajos sueldos.

"Encadeno un contrato temporal con otro"

Mari Carmen Carmona sufre en su día a día las consecuencias de no tener un contrato indefinido en su trabajo. Esta joven de 30 años de Marchena es educadora social y lleva toda su carrera profesional sin disfrutar de un contrato fijo. "A día de hoy vivo con mi madre en Marchen, aunque trabajo en Sevilla, pero me es imposible plantearme otra opción con estos precios tan desorbitados", confiesa Carmona a este periódico.

Según el informe de CCOO de Andalucía, la temporalidad en los contratos de los jóvenes andaluces está por encima de la media nacional. Aquellos que tienen entre 25 a 29 años, en España el 27,8% tienen un contrato temporal, mientras que en Andalucía el porcentaje sube hasta el 37,3%.

"Tengo 30 años y no me apetece vivir con compañeros, para eso prefiero convivir con mi madre", relata la joven educadora. El principal problema que afronta esta joven de Marchena es el tipo de contratos que le hacen en su trabajo: "Trabajo según programas y proyectos durante el año, por lo que no estoy contratada de forma continua". Una situación que, según informa, es la misma para la mayoría de sus amigos.

También vecina de Marchena, Gloria María Cortés ha vivido una situación similar a la de Carmona. "Ahora vivo con mi pareja, y lo considero una suerte porque soy pedagoga y aunque ahora sí tengo un contrato fijo discontinuo, he tenido muchos empleos eventuales", manifiesta Cortés.

"Los barrios que se consideraban periféricos ahora también son caros"

Daniel Casado, un joven de 24 que lleva años trabajando en una ONG, se describe como "afortunado" por formar parte de la minoría que ha podido irse de casa de sus padres por medios propios.

"Los precios suben por momentos y ya incluso los barrios que se consideraban periféricos ahora también son caros, entre otros motivos, porque cada vez hay más pisos turísticos", subraya Casado.

Este joven, concienciado con la situación que sufre una gran parte de los jóvenes andaluces, alude al Bono del Alquiler Joven, una ayuda para pagar el alquiler de 250 euros mensuales para jóvenes de hasta 35 años con escasos recursos económicos. "Este era el último recurso que nos quedaba a la gente joven para acceder a una vivienda y lleva años paralizado", sentencia Casado.

A día de hoy, hasta 4.000 jóvenes andaluces llevan dos años esperando para recibir su ayuda al alquiler. Por ello, en la presentación del informe de CCOO, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, califica de "nefasta" la gestión que se ha hecho con este bono por parte de la Junta de Andalucía.

Finalmente, tal como apuntan los datos compartidos por CCOO de Andalucía, la brecha salarial de género también es una asignatura pendiente para los gobiernos. Según las cifras presentadas, las mujeres de entre 18 a 25 años tendrían que ganar más de 2.200 euros más al año para igualarse al nivel salarial de los hombres.