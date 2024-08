El virus del Nilo paraliza las donaciones de sangre en otras comunidades a quienes proceden de Sevilla

Irene Baños es de Zaragoza, pero vive en Sevilla desde hace tiempo. Como es típico en el periodo estival, aprovechó el verano para pasar unos días en su localidad y, de paso, ir a donar sangre, ya que es donante de médula. Lo que no esperaba era encontrar un cartel advirtiendo de que las personas procedentes de Sevilla debían esperar un periodo ventana de 28 días para poder donar. El motivo: el riesgo de contagio del virus del Nilo.

"Yo ya llevaba unos veinte días en Zaragoza, por lo que pregunté directamente al hematólogo, por si se valoraban los casos individualmente", cuenta Baños. "Me dijeron que no podían correr el riesgo, ya que muchas veces se puede ser asintomático, como con el Covid, tener el virus y no saberlo", desarrolla. "Dio la casualidad de que había en la sala de espera otra chica que también había estado en Sevilla cuatro días por trabajo, y tampoco pudo donar", relata. Baños asegura que lo hará cuando transcurran los 28 días de prevención.

Aunque el cartel no especificaba el motivo de la restricción ni mencionaba el virus del Nilo —simplemente indicaba "Sevilla (toda la provincia)"— Baños, que es periodista y divulgadora especializada en cambio climático, supo inmediatamente de lo que se trataba. Precisamente, el podcast que copresenta, 'Estamos Muy verdes', publicó recientemente un episodio dedicado a cómo los efectos del cambio climático favorecen el aumento de enfermedades en seres humanos, sobre todo las transmitidas por vectores como los mosquitos.

Una medida para curarse en salud

La Doctora Rosa Plantagenet-Whyte, Directora Gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, explica en conversación telefónica a este periódico que la medida de los 28 días es una recomendación que les llegó por parte del Ministerio de Sanidad y que llevan aplicando desde hace unos quince días. "Es una advertencia que nos llegó desde el Ministerio y nosotros, por supuesto, hemos asumido".

Si hubiera una persona que estuviera contagiada de virus del Nilo, lo detectaríamos. Rosa Plantagenet-Whyte — Directora Gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón

Actualmente, explica Plantagenet-Whyte, "toda la sangre que recibimos se testea y se comprueba que no existan determinadas enfermedades. Este año hemos incorporado, por primera vez, el virus del Nilo". Es decir, que "si hubiera una persona que estuviera contagiada, lo detectaríamos", desarrolla. Entonces, ¿a qué se debe la restricción de los 28 días?

La Directora Gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón aclara que, a pesar de las determinaciones y medidas de la detección, "aquellas personas que han viajado pueden estar en el periodo ventana (que tuvieran la enfermedad, pero aún no la hubieran desarrollado)". Así, subraya, se trata de una medida de "cautela y prevención".

Sí, se puede donar sangre en Sevilla

¿Se puede donar sangre en Sevilla? Sí, se puede donar sangre y médula en Sevilla sin ningún tipo de riesgo ni restricción. Desde el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla insisten en la necesidad de hacerlo, especialmente durante los meses de verano, cuando ocurren muchos accidentes de tráfico y las transfusiones son de vital importancia. La Directora Asistencial del Centro, María José Aguado, insiste en trasladar un mensaje de seguridad y serenidad a la población.

Necesitamos sangre, estamos en periodo vacacional. No es el primer año que nos afecta el virus del Nilo, estamos preparados. María José Aguado — Directora Asistencial del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla

"No es el primer año que nos afecta el virus del Nilo, llevamos ya nueve brotes desde 2010. Aquí lo tenemos resuelto porque es algo que nos afecta cada año", asegura Aguado. "Tenemos nuestros reactivos y no se rechaza a ningún donante, sino que se analiza todo específicamente". De este modo, si en vez de en Zaragoza Irene Baños hubiera ido a donar en Sevilla, "su sangre hubiera sido analizada sin ningún problema", explica la responsable del Centro de Transfusión de Sevilla.

Explica la experta que se llevan a cabo técnicas analíticas de cribado para poder identificar cualquier posible caso de virus del Nilo. "Es más", ahonda, "desde que Salud Pública nos transmitió que teníamos que empezar a cribar, analizamos también las muestras de todo el mes anterior". Un proceso laborioso que añade un filtro más de seguridad al proceso. Además, la Directora Asistencial del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla explica que la tasa de positividad de virus del Nilo es "muy baja": Prácticamente, no hay, salvo casos muy puntuales".

Asimismo, Aguado subraya la necesidad de trabajar en las medidas de prevención: "Fumigar, utilizar repelentes y mosquiteras, evitar aguas acumuladas, supervisar muy bien a las aves...", recuerda la Directora Asistencial del Centro sevillano. "Hay que transmitir serenidad y tranquilidad, y la necesidad de que los donantes acudan. Necesitamos sangre, estamos en periodo vacacional y la actividad de los hospitales es muy elevada", transmite Aguado.