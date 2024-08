Poseidón, el parque eólico marino que tiene en pie de guerra a la costa de Cádiz

A unos 25 kilómetros de la costa de Barbate, Conil y Vejer, en aguas del océano Atlántico, una empresa propone levantar 13 molinos de viento. La compañía Magtel presentó hace unos meses ante el Ministerio de Transición Ecológica el proyecto Poseidón, que ocuparía una superficie de 22 kilómetros cuadrados en mitad del mar para producir energía renovable. Una iniciativa que tiene en pie de guerra a asociaciones ecologistas y los ayuntamientos de estos municipios gaditanos.

"Es incompresible que no sea la propia Administración central y competente la que lo descarte de oficio, evitando así la inquietud de la ciudadanía", critica la propuesta contra este parque eólico aprobada por unanimidad en el Pleno de Conil de la Frontera. El Ministerio liderado por Teresa Ribera, tras recibir el informe detallado de Magtel, abrió una fase de alegaciones, y se espera que anuncie "en septiembre u octubre si puede seguir adelante o no", según Lola Yllesca, portavoz andaluza de Ecologistas en Acción.

De cara a esa decisión, los gobiernos municipales han hecho notar su negativa: "Este proyecto preocupa por el impacto que pueda tener en un sector tan importante para la zona como la pesca, así como a nivel medioambiental y turístico", ha detallado en un comunicado el Consistorio barbateño. "No podemos permitir la instalación de este parque eólico marino en una zona tan rica en biodiversidad", ha añadido Miguel Molina, alcalde de esta localidad. Hasta el momento de la publicación, el Ministerio y Magtel no han respondido a las preguntas de El Correo de Andalucía.

"Si las condiciones de las aguas varían, bien por obstáculos artificiales, por ruido, por turbiedad o cambio en las temperaturas de agua, se puede poner en riesgo la actividad de las cuatro almadrabas existentes y los cientos de puestos de trabajo que generan", apuntan los grupos políticos de Conil. "Poner en peligro una actividad pesquera milenaria es un disparate que no estamos dispuestos a consentir".

"Defendemos que se ponga en los sitios pertinentes"

Este plan de Magtel contempla instalar 13 aerogeneradores con una potencia total de 234 megavatios. Energía limpia, renovable, impulsada por el aire que tan fuerte empuja en esta zona próxima al Estrecho de Gibraltar. El problema, según quienes se oponen a su implantación, es el lugar donde se plantean levantar estos molinos.

Mapa con la ubicación del parque eólico y el cableado / PROYECTO POSEIDÓN

"El Ministerio aprobó hace algo más de un año los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), que como el PGOU en las ciudades, detalla los usos y limitaciones en las aguas españolas. Un mapa que prohíbe claramente la instalación de parques eólicos en la zona que planea Magtel", explica Lola Yllesca. "La eólica marina es eficiente, pero siempre defendemos que se ponga en los sitios pertinentes".

"El POEM establece que la localización elegida para la planta Poseidón es una Zona de Alto Potencial y de Uso Prioritario para la Protección de la Biodiversidad y la Defensa Nacional, por lo que se considera incompatible con el desarrollo de este sector", argumenta el Ayuntamiento de Barbate. "Además de estar excluida del mapa eólico, está incluida en la Red Natura 2000 y cuenta con otras figuras de protección ambiental", apunta.

Mapa del nivel de visibilidad del parque eólico / PROYECTO POSEIDÓN

El Pleno conileño, por su parte, resalta que en el POEM no aparece que esta sea una "zona de alto potencial para el desarrollo de la energía eólica marina". "Parece que las empresas al presentar proyectos en esta demarcación lo que pretenden es cambiar las determinaciones del POEM en cuanto a la incompatibilidad de instalación de parques eólicos en ella, a lo cual mostramos nuestra negativa más rotunda", manifiestan desde Conil de la Frontera.

Además de la ubicación del propio parque, Yllesca señala que "quieren que los cables pasen por la playa de Atlanterra, donde deberían hacer una enorme excavación con una subestación para que lleguen hasta la estación de red eléctrica de Facinas".

El fallido proyecto Almadraba

Poseidón no es el primer intento de montar un parque eólico marino frente al litoral de la comarca de la Janda. Antes fue Almadraba, un proyecto promovido por Ferrovial a mediados de 2023 que planificaba construir 33 molinos de 15 megavatios cada uno. Y como con el de Magtel, las administraciones y colectivos locales expresaron su oposición. Finalmente, este plan no salió adelante "por una evaluación medioambiental desfavorable", según explica Lola Yllesca, de Ecologistas en Acción.

Ahora muchos esperan que Poseidón tenga el mismo recorrido: "Si el Almadraba no tuvo valoración positiva, con este va a pasar lo mismo, no tiene mucho futuro", augura Yllesca. "Estoy convencido de que el Gobierno de España no va a dar luz verde a este proyecto. Hemos hablado a través de la Subdelegación del Gobierno con los responsables de la Dirección General y en principio nos trasladan tranquilidad", declara el alcalde de Vejer de la Frontera, Antonio González, a El Correo de Andalucía.

Ni Almadraba ni Poseidón: Barbate, Conil y Vejer no quieren un parque eólico frente a sus costas. "Esta es una de las servidumbres que debe cargar Cádiz sin que tengan ningún impacto positivo en la tierra. Ofrecemos el territorio para el beneficio de una empresa", critica Lola Yllesca. A expensas de lo que determine el Ministerio, los marineros de estos pueblos podrán faenar sin ver en el horizonte la figura de un molino de viento.