Un laberíntico carril de bici en Huelva despierta las críticas de los usuarios en redes: 'Te mareas seguro'

Salir a montar en bicicleta y acabar mareado. Un usuario de TikTok ha denunciado públicamente en redes sociales el diseño de un tramo de carril bici que va desde Huelva a Gibraleón, frente a las marismas de Odiel. Con líneas que se entrelazan entre sí y en forma de curvas continuas, el perfil de la red social afirma terminar con mareos al final del trayecto.

“¿Esto es pintar un carril bici?”, pregunta el usuario. “La persona que lo pintó se habría tomado cuatro copas de coñac, tres cañas y dos copas de gin tonic. Al pintor se le tendría que haber hecho un control de alcoholemia”, continúa comentando. “No se puede mirar al suelo. Aquí acaba uno con tortícolis de tanto mirar”, incide.

Un trayecto infernal con “maravillosas vistas”

El calor junto a la señalización vial de este tramo no ayudan durante la conducción. “Mi mujer me ha echado la bronca al llegar a casa porque creía que venía borracho”, asegura este usuario en tono jocoso. El vídeo, locutado con humor logró hacerse viral en cuestión de días, con más de un millón de visualizaciones y casi 60 mil 'me gustas'.

Tras el éxito de la publicación, @isidroromerovazqu publicó la segunda parte del vídeo este sábado. En ella enseñaba las vistas próximas al carril, zonas de campo con socavones de agua, en el paraje natural de las marismas de Odiel. “Vean ustedes dónde puedes llegar a aterrizar si te mareas. Aquí como mires para abajo te mareas seguro”, comenta enfocando el paisaje. El usuario de TikTok denuncia también un supuesto innecesario gasto de pintura. “Con esto se pintan las fachadas de la mitad de las casas de mi pueblo”.

Respuesta de los responsables: todo está pensado según la Junta

Los usuarios reaccionaron a la publicación incrédulos ante la confusa señalización de la vía. “No doy crédito, no llego a entenderlo para darle una explicación”, respondía sorprendido un perfil. “Esas líneas están pintadas así para que los usuarios de ese carril adecuen su velocidad”, supone uno con la intención de encontrar claridad al asunto. Otros sentenciaban “Huelva da pena”.

La Junta de Andalucía y la Consejería de Fomento, responsables de las obras de este carril sostienen que el diseño está pensado a conciencia. El organismo público ha enviado al Diario de Huelva parte del proyecto para explicar la razón de ser de este. Con él se trata de enfatizar la libertad de movimiento en los ensanchamientos. “Se pretende provocar e incitar múltiples opciones de recorrido y flujos por dichas zonas”, recalcan.