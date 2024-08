No dejar mangueras abiertas o utilizar jabones ecológicos: cómo ahorrar agua en 10 sencillos pasos

Esta semana se celebra la Semana Mundial del Agua y la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha decidido poner de relieve la necesidad de que entre todas las personas consumidoras y usuarias contribuyan a un consumo responsable y racional del agua, al objeto de evitar su desperdicio. Si bien las lluvias de Semana Santa aliviaron la situación de los pantanos andaluces, las precipitaciones no han vuelto a tener protagonismo desde entonces y el aumento de la población por el periodo estival hace que ahorrar agua se convierta en una prioridad.

La Consejería, dirigida por Rocío Hernández, subraya que cada persona consumidora y usuaria puede aportar su grano de arena a este gran objetivo, a través de acciones cotidianas en el propio hogar. Desde la Junta recuerdan que es recomendable no dejar correr el agua cuando se realice otra actividad, o dejar el grifo abierto cuando no se esté utilizando. Se contribuirá al ahorro de este recurso si se abre el grifo en el momento de entrar en la ducha. También debemos procurar cerrar el grifo mientras nos cepillamos los dientes. Optar por la ducha y no por el baño implica utilizar mucha menos agua.

Otra acción para el ahorro podría ser utilizar el lavavajillas y la lavadora únicamente cuando estén al completo, para un máximo aprovechamiento del agua. Se aconseja asimismo utilizar la cisterna del inodoro solo por necesidad, y no arrojar restos de comida ni basura, puesto que la dificultad y el coste para la depuración serían mucho mayores. A la hora de comprar un electrodoméstico que consuma agua, como la lavadora o el lavavajillas, es fundamental fijarse en los valores que nos indique su etiquetado energético. Desde Consumo se recomienda optar por los aparatos más eficientes, y para este tipo de electrodomésticos, se detallan datos como el consumo de agua ponderado por ciclo (litros), o el consumo de agua del programa Eco.

Ahorrar agua en el jardín

No debemos descuidar las instalaciones asociadas al agua, puesto que las pérdidas de agua por este motivo pueden ser bastante importantes, ni tampoco dejar mangueras abiertas en el jardín. Otra medida que contribuye al ahorro es la reutilización del agua usada para el riego de las plantas y de la que dejamos correr antes de ducharnos para cualquier uso.

El proceso de depurado que se lleva a cabo en las estaciones de depuración –para eliminar los residuos y patógenos del agua para su devolución a la naturaleza sin dañar el medio ambiente– es clave, y por ello, en aras de mantener el agua en mejores condiciones, no debemos arrojar residuos tóxicos por los desagües, ni residuos por el inodoro. Es aconsejable, por este motivo, utilizar jabones y detergentes ecológicos, que sean biodegradables, para facilitar la depuración.

Consumo facilita la resolución de dudas

Sensibilizar acerca del consumo responsable y racional del agua es especialmente importante en la población más joven. En la web de Consumo Responde, existen situaciones de aprendizaje a disposición del personal docente de los centros educativos que inciden en el ahorro energético y del agua. Estos recursos educativos se dirigen al alumnado de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y Formación Profesional, con actividades como, por ejemplo, Maestros del ahorro o Factura del agua.

Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder a través del número de teléfono gratuito 900 21 50 80, y del correo consumoresponde@juntadeandalucia.es, ambos en horario de atención de 8:00 a 20:00 de lunes a viernes y de 8:00 a 15:00 los sábados (salvo festivos); así como a través de la página web, y de los perfiles de X, Facebook e Instagram de Consumo.

También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Consumo presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.